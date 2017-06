Zboží z druhé ruky, které je ještě v záruce? Nevěřte tomu.

Pokrokově - peníze bez obav

seriál :: Zajíc v pytli

02.06.2017

Spotřební zboží často za svůj život vystřídá více než jednoho majitele. Jak je to ale u použitého zboží se zárukou? Můžete se spolehnout na přiložený záruční list?

Ve spotřebitelské poradně dTestu se odborníci setkávají s mnoha případy, kdy lidé nakoupí v bazaru nebo zastavárně s tím, že ke zboží dostanou ještě platný záruční list. Žijí pak v přesvědčení, že mohou se záručním listem přijít do prodejny původního prodejce a využít právo na reklamaci. „Uplatnění reklamace většinou proběhne bez potíží, problém však nastává ve chvíli, kdy podnikatel reklamaci uzná a rozhodne se vrátit za zboží peníze. Obchodníci totiž odmítají vydat peníze jiné osobě, než která je uvedena na originální faktuře. Nešťastný majitel se tak ocitne v patové situaci, kdy mu po uznané reklamaci zůstanou jen prázdné ruce,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.



Je třeba si uvědomit, že záruka není neviditelnou aurou, která se jen tak vznáší nad zakoupeným zbožím po dobu dvou a více let. Vzájemná práva a povinnosti existují vždy mezi dvěma osobami, které mezi sebou mají určitý závazek. Každý, kdo si něco koupí, může uplatnit reklamaci vůči tomu, kdo v daném vztahu vystupuje jako prodávající. „Pokud zakoupíte zboží v zastavárně, za vady zboží vám odpovídá právě tato zastavárna, nikoliv některý z předchozích majitelů nebo dokonce výrobce zboží. Jinak tomu samozřejmě je, pokud bazar či zastavárna vystupují pouze jako zprostředkovatelé smlouvy. V takovém případě zboží kupujete přímo od předchozího majitele a za vady zboží vám odpovídá on,“ vysvětluje Lukáš Zelený.



U použitého zboží je však odpovědnost prodávajícího za vady značně limitovaná. Kdo kupuje zboží z druhé ruky, musí počítat s tím, že není v perfektním stavu, a nemůže reklamovat vady, o kterých při koupi věděl. Pokud je navíc v pozici prodávajícího člověk, který se prodejem zboží neživí, mohou si strany předem ujednat, že zboží reklamovat vůbec nepůjde.



Chce-li vlastník se zbožím přenechat kupujícímu i svůj záruční list, mělo by dojít nejlépe k písemnému postoupení práv z vadného plnění. Práva totiž nepřechází na nového vlastníka automaticky a k inkasování peněz za zboží nestačí pouze zamávat v prodejně záručním listem. „Není na tom nic nespravedlivého. Použité zboží si jeho druhý nebo třetí majitel obvykle koupí za sníženou cenu, není proto důvod, aby na něj automaticky přecházel nárok na vrácení plné kupní ceny vůči prvnímu prodávajícímu. Pokud má nároky původního majitele uplatňovat někdo jiný, mělo by se tak stát s jeho požehnáním,“ říká Zelený.



Až se tedy ocitnete v bazaru nebo zastavárně zlákáni nabídkou zboží, ke kterému ještě existuje platný záruční list, nezapomeňte se prodavače zeptat, jestli vám může od předchozího majitele zajistit také podepsané postoupení práv z vadného plnění. „Lze předpokládat, že se asi nesetkáte s jinou než negativní odpovědí. V takovém případě radíme dát od koupě ruce pryč, anebo se smířit s tím, že vám záruční list bude dobrý akorát na podpal v kamnech,“ dodává Lukáš Zelený.



Písemný vzor „postoupení práv z vadného plnění“ naleznou spotřebitelé zdarma na internetový stránkách spotřebitelské organizace dTest.





Zdroj: tz, dTest.cz