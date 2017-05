Rock for People přidává den – vrací se Večírek pro nedočkavé

Kulturně - kulturní očko

11.05.2017

Parádní rozehřívací hudební jízdu chystá pro své návštěvníky Rock for People. V předvečer festivalu, v pondělí 3. července, proběhne v hradeckém Festivalparku tradiční zahajovací Večírek pro nedočkavé.

Během „nultého“ dne budou otevřené dvě scény, Jack Daniel’s stage a Muzikus stage, na kterých vystoupí celkem čtrnáct kapel. Večírku budou kralovat ostřílení matadoři Chancers nebo veteráni taneční scény Skyline, ale ke slovu se dostanou také mladé a dravé české kapely jako jsou například mostečtí Burning Steps, kteří na sebe upozornili mimo jiné jako předskokani loňského koncertu Suicidal Tendencies. Žánrovou pestrost Večírku dokreslí skatepunkoví Krang, indie-rocková skupina Rituály, punkrocková parta Just for Being, rock’n’rolloví The Drain nebo energičtí Cocaine Party. O závěrečnou taneční tečku se postará bubeník skupiny Mandrage Matyáš Vorda alias DJ Dead Sailor.



Do finální podoby pondělního line-upu budou moci zasáhnout i sami fanoušci, hned pětice kapel totiž vzejde z hlasování v mezinárodní hudební soutěži Planetrox. Do té se kapely mohou hlásit do 5. května, pět z nich s nejvíce body se následně představí na Rock for People, a přímo na místě porota rozhodne, kdo si vyrazí zahrát na jeden z největších kanadských festivalů Envol et Macadam v Quebecu.



Večírek pro nedočkavé je zdarma pro všechny návštěvníky, kteří mají celofestivalový pas nebo vstupenku na první festivalový den.



Rock for People 2017: Paramore, Die Antwoord, Evanescence, Mastodon, Foster The People, Three Days Grace, Cage The Elephant, The Boody Beetroots LIVE, Dub FX, You Me At Six, Kraftklub, Marmozets, Slaves, Moose Blood, Northlane, Deez Nuts, Eskimo Callboy, Comeback Kid, Thurston Moore​ Group, Lower Than Atlantis, Kontrust, The Amazons, Novelists, Imminence, Sam Alone & The Gravediggers, The Picturebooks, Spring King, Tagada Jones, Gomad!&Monster, Thurston Moore​ Group, Idles nebo Gasmac Gilmore.



