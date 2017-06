Svět pod hlavou zaujal Francii originálním zpracováním

Kulturně - nej v kině

seriál :: Festivaly 2017

29.06.2017

Seriál České televize Svět pod hlavou byl vybrán na prestižní francouzský festival seriálové tvorby Serie Series. Zaujal atmosférou i originálním zpracováním původní britské předlohy.

Seriál Svět pod hlavou zaujal komisi festivalu seriálové tvorby ve Fontaineblau svou atmosférou a především originálním přepracováním původní britské předlohy BBC Life on Mars. Základní zápletka, přesunutí hlavního hrdiny v čase o desítky let nazpět, totiž v české verzi znamenala návrat to tvrdé totality, což je motiv, se kterým Life on Mars pracovat nemohl. Ve Světě pod hlavou jde přitom o zásadní rovinu vyprávění.



„Bez tohoto faktoru by to asi ani nemělo smysl replikovat. Je na tom postavena celá jedna dimenze morálního profilu hlavního hrdiny, policisty Filipa Marvana. Všechny další postavy jsou s tím režimem konfrontovány, ať už jsou jeho aktivními spolutvůrci, nebo těmi, se kterými režim zametá. Myslím si, že i diváci při sledování Světa pod hlavou podvědomě zaujímali stanoviska a ten režim nějak hodnotili,“ říká Radim Špaček, který byl spolu s Markem Najbrtem režisérem seriálu.



Festival Série Series probíhá právě v těchto dnech (28.-30.6.). Vznikl v roce 2012 a je od počátku zaměřen výhradně na televizní seriály, bývá dokonce označován jako „think tank“ evropské seriálové tvorby.



V roce 2016 byla česká tvorba na festivalu reprezentována pětidílnou satirickou komedií Kosmo.



Zdroj: tz České televize