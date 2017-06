Příští týden odstartuje největší slovenský festival Pohoda

Kulturně - kulturní očko

29.06.2017

Jedenadvacátý ročník slovenského festivalu Pohoda otevře na tři dny své brány na letišti v Trenčíně již ve čtvrtek 6. července. Na devatenácti scénách vedle sebe stanou prověřené legendární ikony i mladí umělci, kteří obstojně čeří stojatější vody.

Z účinkujících na festivalu jmenujme The Jesus And Mary Chain, alt-J, M.I.A., Birdy, Solange nebo Jake Bugga. Spolu s dalšími hvězdami, jako jsou norští Ylvis, britský vítěz Mercury Prize Benjamin Clementine, virtuózní kytarové duo Rodrigo y Gabriela či legendy Thurston Moore, Mark Lanegan nebo Slowdive potvrzují, že z více než sta potvrzených jmen z bezmála třiceti zemí si vybere každý milovník dobré hudby.



Ohromující gejzír zážitků v programu festivalu doplní i mluvené slovo, při autorských čteních, v divadelních kusech či při diskuzích na aktuální a ožehavá témata. Na Pohodu dorazí třeba Jáchym Topol nebo Pavel Kosatík. Zkrátka nepřijdou ani návštěvníci, jímž není cizí soutěživost a mají sportovního ducha, stejně jako ti, kteří dávají přednost vymazlenému chill outu.



Pohoda si získala pod vedením Michala Kaščáka mimořádné renomé mezi hudebníky, profesionály z branže a hlavně mezi fanoušky. Prokáže i letos, že vedle špičkového hudebního programu se dokáže všestranně postarat o všechny návštěvníky.



Pohodu ozdobí také jedna z nejoriginálnějších postav současného amerického hip-hopu, transgender rapper(ka) Mykki Blanc nebo mistr electro-techno-funku, hvězdný Boys Noize. Snový synth-pop nabídne Austra, punkovou smršť přiveze britský tandem Slaves. Další zajímavá jména v line-upu jsou mezi jinými brazilská zpěvačka Dillon, skotský talent C Duncan, hvězdy alternativní scény Beak> a Ho99o9 nebo freestylová superskupina Beardyman’s Dream Team. Do Trenčína přijede jihoafrická, v kosmopolitním Berlíně usazená písničkářka Alice Phoebe Lou, z Velké Británie dorazí ostří hipsteři Idles, či neméně nabroušení punkeři Sleford Mods. Programový blok Pohoda 1997 zopakuje koncerty 1. ročníku festivalu a unikátní živé provedení nejúspěšnějšího slovenského hudebně-humoristického alba z dílny legendárního tria Lasica, Satinský, Filip, které samozřejmě ponese jméno Bolo nás jedenásť. Nový projekt, tentokrát pro změnu označený symbolickým číslem 21, představí dva slovenské a jednoho českého skladatele ve speciálním projektu se symfonickým orchestrem. Petr Kofroň, Vladimír Godár a Martin Burlas, každý složil jednu sedmiminutovou skladbu.

Jednadvacátý program přednese Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Mariána Lejavy.



Pohoda si je vědoma i platnosti známého pořekadla o přízni, již umocňuje chutná strava a osvěžující nápoje. Dá se bez nadsázky říci, že v sobě ukrývá samostatný jedinečný gastrofestival. Pivobrána v režii banskobystrického Urpínu nabídne selekci vynikajících piv slovenských řemeslných pivovarů a k dispozici bude i bohatý sortiment nealkoholických nápojů. Pořádný hlad i chuť na neobvyklou delikatesu pomůže uspokojit bezmála 120 stánků s pestrým výběrem jídel, od liptovských grilovaných oštiepků, přes hutnou slovenskou a středoevropskou kuchyni až po lahodnou krmi všech možných exotických destinací. Samozřejmě se z bohaté nabídky budou těšit i ti, kteří preferují bezmasou stravu nebo holdují zdravé výživě.



Nejen hudbou živ je festivalový fanoušek, a Pohoda se stále snaží, aby svému jménu dostála ve všech myslitelných směrech. O diváckém komfortu mluví jak strohá čísla (156 sprch s teplou vodou, 192 splachovacích toalet nebo 500 chemických WC, 300 stojanů na jízdní kola) tak i nápaditá a takřka všezahrnujících mozaika služeb. Kompletní pokrytí 4G signálem, wifi, řada nabíjecích míst pro telefony a tablety, ale také pitná voda zdarma, stejně jako třeba zubní pasta, šampóny, hygienické potřeby či plenky pro děti.

Podrobné informace o festivalovém programu hledejte na jeho stránkách..





Zdroj: tz, redakčně upraveno