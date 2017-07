Festival Hrady CZ startuje. S Arakainem, Lucií Bílou i Richardem Müllerem.

Kulturně - kulturní očko

13.07.2017

Hudební festival Hrady CZ startuje v pátek a sobotu 14. a 15. července na hradě Točníku. Páteční program nabídne koncerty Richarda Müllera, kapel Horkýže Slíže, Visacího zámku či Vypsané Fixy a dalších interpretů, v sobotu se mohou fanoušci letní hradní tour těšit zcela poprvé na Arakain s Lucií Bílou, skupinu Mig 21 nebo Tomáše Kluse, který v létě na Hradech vystupuje zcela exkluzivně.

V pátek se areál otevře v 16 hodin a na dvou stageích se od půl šesté dále představí také Vladimir 518, Smrtislav či Rybičky 48. Chybět nebude oblíbený hradní karneval s vyhlášením nejlepších masek, každý, kdo přijde v masce, dostane dárek. Po dlouhých dvanácti letech se na festivalu Hrady CZ představí také Richard Müller, který v roce 2005 zahajoval první ročník hradního festivalu.

V sobotu festival své brány otevře v půl jedenácté dopoledne a program vypukne v půl dvanácté. Historicky poprvé na festivalu vystoupí kapela Arakain s Lucií Bílou. "Na koncert s Arakainy se nesmírně těším, jeto moje srdcová záležitost a první muzikantská láska a věřím, že na Hradech bude mít naše vystoupení úžasnou atmosféru," říká Lucie Bílá. Festival v sobotu dále rozezní kapela Mandrage, No Name, Wohnout, interpreti Anna K., Xindl X nebo Majk Spirit + H16.



Partnerem festivalu, na kterém můžou návštěvníci dále vidět také skupiny Portless, Sto zvířat, Plexis a The Agony, je i letos Národní památkový ústav. Festivalová vstupenka tak zahrnuje opět vstup na prohlídkové okruhy jednotlivých památek zdarma. Návštěvníci se také mohou zapojit do letní fotosoutěže s festivalem Hrady CZ, stačí vyfotit mobilem či kompaktem hezkou fotku z festivalu, porota následně vybere čtyři výherce.



