JazzFestBrno: Diana Krall představí na podzim nové album

11.05.2017

Do Brna poprvé přijede zpěvačka a klavíristka Diana Krall. V rámci festivalu JazzFestBrno představí 20. září v DRFG Areně svoje nové album Turn Up The Quiet, které vydala před pár dny.

Deskou Turn Up The Quiet se kanadská umělkyně vrací ke kořenům a k písním z takzvaného Great American Songbook. „Už dlouho jsem měla chuť tyto skladby zpracovat po svém. Společnost mých nejlepších hudebních přátel mi umožnila vyprávět tyto příběhy tak, jak jsem zamýšlela. Někdy stačí „zesílit ticho“, abyste slyšeli trochu lépe,“ odkazuje Krall na název alba.



Turn Up The Quiet skutečně přináší dokonalou kulisu pro klidný večer se skleničkou dobrého vína. Na desce najdete jedenáct jazzových standardů, v jejichž aranžmá hraje prim piano. V písních nechybí oblíbená témata lásky a naděje. Podmanivý zpěvaččin hlas vytváří dojem intimního prostoru. Právě dovedností navodit atmosféru malého jazzového klubu, v němž se vznáší oblaka dýmu, je Krall pověstná. Mnohokrát to dokázala jak ve velkých halách, tak i na samotných nahrávkách.



A deska Turn Up The Quiet dokazuje, že ze svého umu nic neztrácí, ba právě naopak. Novinka možná není natolik přelomová, jako zpěvaččin debut vydaný před více jak dvaceti lety, ale nabízí silnou produkci a zralou sofistikovanost rozvíjejícího se hudebního umění. Producentem alba je mnohonásobný držitel Grammy Tommy LiPuma, který zemřel pouhých pár týdnů před vydáním.





Zdrtoj: tz