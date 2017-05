Hvězdy Blues Alive 2017: Jonny Lang i rodina Mišíků

Kulturně - kulturní očko

25.05.2017

Držitel Grammy, americký kytarista Jonny Lang, trojice legendárních harmonikářů Blues Harp Explosion, čerstvý držitel Blues Music Award Eric Bibb, syrová dívčí kapela Jane Lee Hooker a rodinný muzikantský klan Mišíků... To jsou první potvrzená jména 22. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Blues Alive, který proběhne od 16. do 18. listopadu 2017 v Domě kultury Šumperk a na dalších již tradičních místech ve městě.

Díky státnímu svátku 17. listopadu, který letos připadá na pátek, mohli pořadatelé rozšířit dobu konání o jeden celý plnocenný festivalový koncert, který se odehraje už ve čtvrtek. V jeho finále také zahraje největší hvězda letošního ročníku, americký kytarista Jonny Lang. „O Langovo vystoupení jsme usilovali řadu let, až letos se podařilo sladit jeho evropské turné s termínem našeho festivalu,“ říká ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.



Jonnymu Langovi je sice teprve 36 let, na hudební scéně se ale pohybuje už od čtrnácti, kdy coby „zázračné dítě“ zaujal bluesový svět svým debutem Smokin´ a naděje do něj vkládané potvrdil světovým trhákem Lie To Me. Poslední z jeho zatím sedmi alb Fight For My Soul (2013) okamžitě vystřelilo na první příčku prodeje mezi bluesovými deskami a vedlo si nebývale dobře i na nadžánrových žebříčcích. Langovu pozici podporuje i množství jeho spoluprací s řadou dalších umělců (Buddy Guy, Willie Nelson, Herbie Hancock, Carlos Santana ad.), účast na kytarovém summitu Crossroads, pořádaném Erikem Claptonem nebo účinkování v kultovním filmu Blues Brothers 2000.



Výjimečnou osobností současné scény je i bluesový písničkář Eric Bibb. Ten nadchl publikum Blues Alive v roce 2012 ve dvojici s malijským zpěvákem Habibem Koitém. Nyní přijíždí tento bravurní kytarista a zpěvák mnoha zájmů se svým vysloveně bluesovým programem, jaký známe z většiny jeho desek. „Bibbova činorodost je nezměrná. Zatímco například právě v těchto dnech obdržel nejvyšší bluesové ocenění, Blues Music Award, za album The Happiest Man In The World, čerstvá novinka Migration Blues už sklízí jednu nadšenou recenzi za druhou,“ říká dramaturg Blues Alive Ondřej Bezr.



Bluesová muzika samozřejmě nejsou jen kytary. Stejně ikonickým nástrojem žánru je foukací harmonika. V projektu Blues Harp Explosion se sešli hned tři legendární zástupci první ligy amerických bluesových harmonikářů. Billy Branch v 70. letech založil spolu s Lurriem Bellem (hlavní hvězdou Blues Alive 2009) velmi populární kapelu Sons of Blues, působil ale také jako studiový host řady dalších hvězd (Willie Dixon, Johnny Winter, Koko Taylor nebo Taj Mahal). Magic Dick je kromě sólových nahrávek spojen především s dlouholetým působením v kapele J. Geils Band, v obměňovaném projektu Legendary Rhythm & Blues Revue se setkal třeba s Buddym Guyem, Irmou Thomas nebo Tommym Castrem. A James Harman si od bohaté sólové kariéry, čítající na dvě desítky nahrávek, často odskakoval na pódia a do studií podpořit slavné kolegy Johna Lee Hookera, Alberta Kinga, Lowella Fulsoma nebo ZZ Top. „Na Blues Alive rádi zveme jednorázové projekty, v nichž se jen krátkodobě, často na jediné turné, spojují hudebníci, které obvykle nemáme možnost slyšet pohromadě. Letošní Blues Harp Explosion je projektem podobného typu,“ říká ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.



Festival Blues Alive dlouhodobě dbá také na představování mladých tváří světové bluesové scény. Jedním z takových nových jmen je Jane Lee Hooker, pětičlenná dívčí kapela z New Yorku, jež vloni debutovala albem No B!. „Na téhle kapele mě nejprve zaujal vtipný název. Pak jsem si poslechl jejich album a nadchl jsem se. Myslím, že takhle nějak by blues hrály syrové rockové kapely typu L7, Hole nebo Babes In Toyland – kdyby to uměly,“ říká dramaturg Ondřej Bezr.



Tradiční sobotní tematické odpoledne bude letos věnováno „rodinným“ kapelám. Tedy souborům, ve kterých se ať už v stabilní sestavě anebo výjimečně za účelem vystoupení na Blues Alive, sejde několik pokrevně spřízněných hudebníků. Bezesporu největší pozornost na sebe upoutá Vladimír Mišík se svou ženou Evou a svými dětmi Martinem, Bárou a Adamem. Bude to vůbec poprvé, kdy spolu tato hudebně nadaná rodina vystoupí na jednom místě. „Povedlo se něco, v co jsme vzhledem k vytížení všech zúčastněných vůbec nedoufali,“ glosuje vystoupení Mišíkových Vladimír Rybička.





Zdroj: tz, redakčně upraveno