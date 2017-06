Magazín FiftyFifty.cz doporučuje soutěže.info [probíhající online soutěže]

Kulturně - kulturní očko

Na slovenskou Pohodu přijedou švédští Movits! i Princess Nokia

seriál :: Festivaly 2017

01.06.2017

Jedenadvacátý ročník slovenského festivalu Pohoda, který se koná od 6. do 8. července uvítá kromě největších hvězd, jako jsou The Jesus And Mary Chain, alt-J, M.I.A., Birdy, Solange nebo Jake Bugg, také řadu osvědčených kapel. Představí se i ti, jejichž kariéra právě začíná akcelerovat.