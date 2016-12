Horoskopy vědmy Emmy - tak trochu vánoční

Tajemně - horoskopy

18.12.2016

Někde jste nespokojeni? Přejte si intenzivně obrat. A síla myšlenky zafunguje. Jen – myslete nesobecky a upřímně!..

Týden: 19. 12. 2016 – 25. 12. 2016



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, jakoby letošní Vánoce měly být tím bodem, kdy začne cosi nového, lepšího, bodem, kdy se konečně zbavíte všeho, co vás omezuje, co vám nijak neslouží ku prospěchu.. Hmotná sféra se zdá být zdrojem radosti, a ač nejsou svátky o „mamonu“, vy se dočkáte něčeho, co vás hmotně potěší.. V soukromí se snad zableskne na lepší čas, který by měl přijít v momentě, kdy už jej snad ani nebudete čekat. Rozhodně se můžete těšit na nejedno milé překvapení..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, možná budete chtít uniknout před nějakou skutečností, když věci nebudou tak, jak byste si je v skrytu duše přáli, a „zachováte si tvář“ tím, že je vše vlastně tak jak chcete. Ale opravdu to takto chcete?.. Drobné nesrovnalosti okolo financí nebudou zásadní, jen bude zapotřebí víc počítat, abyste se nedostali někam, kde by se vám moc nelíbilo. Nejde o dluhy, spíš o překročení svého limitu.. V osobních záležitostech, lidově řečeno, nekalte vodu. Máte sklon hledat problémy, kde nejsou. Když jindy jste eliminátory sporů, proč je tomu zrovna v tomto čase jinak? Myslete pozitivněji, vždyť jsou Vánoce. A budou přesně takové, jaké si je uděláte!..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, u vás to vypadá na pohodu a klidné dny. Někde klidnější, než by se vám zamlouvalo, ale berte to tak, že tento čas prostě klid a harmonii s sebou nese. Nebo by nést měl.. V pracovní či finanční sféře můžete začít s něčím, nač jste dlouho mysleli. Váš plán investic by měl dopadnout hodně dobře, čili s dárky váš Ježíšek asi hodně zaboduje.. V osobním životě nepodléhejte momentálním náladám – ať jsou jakékoli. Mírněte svoje nadšení a pokuste se být trpělivější. Nebudete rozhodně litovat!..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, těsně před svátky bude okolo vás nálada spíš zmatečná až chaotická, ale nakonec se vše v klidné svátky obrátí. No, klidné… spíš to vypadá na zchvácené! :) Ale kdybyste si uvědomili, že sváteční nálada je o lidech, ne o „tip ťop“ prostředí – ó, jak by se vám volněji dýchalo.. Hmotně na to bude váš Ježíšek asi docela solventně, zdá se, že si budete díky němu moci užít opravdu bohaté svátky.. V soukromí je nakonec pod stromečkem vše, jak má. Spokojenost na všech tvářích vám snad bude odměnou, že to letos zase stálo za to..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, budete-li mít pocit, že vám někdo škodí, pak si můžete být jistí, že to tak sice je, ale že to ten dotyčný nedělá záměrně. Jste-li s jednáním někoho nespokojeni, řekněte to na rovinu – ale ne hádavě, spíš diplomaticky!.. Pracovní sféra ukazuje, že jste někde něco ošidili a teď to vyplave na povrch. Zachraňte, co se dá: překonejte svoji nechuť a udělejte něco nad rámec svých povinností se slovy „když jsou ty svátky“ – a nezapomeňte na úsměv. Ten máte odzbrojující, tak proč toho nevyužít? ;-) .. V osobním životě by vám mohla vyjít realizace dlouhodobějších plánů; zdá se, že se trefíte s některými dlouho ukrývanými dárky přesně „na komoru“..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, z vašeho pohledu nejde vše podle plánu, a chaos a zmatek vytváříte samy svojí potřebou preciznosti. Snažit se vám vnutit myšlenku, že vánoční čas je hlavně o setkávání a že dveřní panty kartáčkem na zuby netřeba čistit, je hodně naivní. Komu není rady.. Ve hmotné oblasti důvěřujte svým pochybám. Jakmile máte pocit, že něco není to pravé, jděte od toho, neb s takovým dárečkem byste opravdu díru do světa neudělaly.. V soukromých vztazích je vše podstatné v pořádku, detaily se zaobíráte jen vy. A zbytečně. Dejte svým negativním myšlenkám vánoční prázdniny. To bude ten nej dárek pro vaše okolí..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, aby svátky dopadly podle představ, budete muset zapojit rozum a trochu diplomacie vůči protestním hlasům. Nikomu malou lstí neuškodíte. A pokud věci přesto nedopadnou, budete vědět, že víc udělat nešlo. Takže žádné výčitky!.. Hmotně se můžete radovat z dosažených úspěchů. Teď je doba, kdy si užijete plnými doušky všeho, oč jste se samy zasloužily. Neváhejte si vyhodit z kopýtka, žijeme přece jen jednou.. Vánoce u vás doma se ukazují jako skutečně spokojené, šťastné a hlavně plné radosti a štěstí. Období právě u vás přeje lásce a partnerství víc, než komukoli jinému..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, čekají vás nějaké problémy, které se váží k vaší minulosti. Kde jste kdysi šlápli vedle? Mohl by vám to připomenout někdo mladší s proříznutou pusou. Ale nejen někdo takový.. Starosti vám mnohým dělá pracovní oblast nebo stav vašeho konta. Domnívat se, že je všechno jen na vašich bedrech, je chyba. Pamatujte, že toho máte tolik, kolik druhým dovolíte, aby vám naložili. Jste svéprávní? Tak podle toho jednejte. Nejste? Pak je vám to asi fuk.. ;-) Vánoční chvíle budou v kruhu nejbližších pro vás velmi očistné. Tady si uvědomíte podstatu žití. Harmonie a klid do vašich duší přinese Půlnoční mše. A jestli nechodíte, udělejte pro letošek výjimku..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, malé úspěchy vás mohou těšit takřka denně. Spoustu věcí jste předpokládali, ale když se opravdu podaří, potěší vás to. Jste na vítězné vlně a hned tak se z ní shodit nedáte.. Problém kolem financí se váže k minulosti. Je třeba uspořádat nějakou záležitost, která má tendence se vracet. Máte splaceny všechny půjčky? Nedluží vám někdo? Víte, že dluhy přes Nový rok nesou smůlu! Srovnejte si účty.. V soukromí by se nemělo stát nic nepředvídatelného, vaše Vánoce budou hodně tradiční, hodně srdečné, hodně láskyplné. Ponechejte si tu atmosféru v sobě co nejdéle..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, i když se vám to nemusí líbit, a líbit ani nebude, je zapotřebí, abyste se pro dosažení svého cíle drželi hodně zpátky. Jakmile popustíte uzdu svojí vášni, uděláte chybu. Váš cíl je aktuálně jako gumové šle: jdete k němu, oddálí se, jdete od něj, přiblíží se. Je to na vás.. Ve finančních investicích je ten nejlepší čas, kdy můžete odhodit rozum a uspokojit srdce. Jinak řečeno: kupte i nepotřebné, když to vám nebo obdarovanému udělá radost. Vánoce jsou o radosti.. V soukromí byste se mohli chystat na zásadní změnu. Někde jste nespokojeni? Přejte si intenzivně obrat. A síla myšlenky zafunguje. Jen – myslete nesobecky a upřímně!..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, nepřežeňte to s předvánočními oslavami, ať vám zbudou síly na Vánoce samotné! Utužit kolektiv je potřeba, ať přátelský, tak pracovní, o tom žádná! Jen aby „rádio Jerevan nehlásilo znečištěné áleje“.. :)) Finanční záležitosti vypadají velice dobře: máte našlápnuto na jedny z nejlépe zajištěných svátků. Proveďte „revizi“ seznamu obdarovaných, na někoho jste s drobností zapomněli.. Sváteční dny může pokazit nějaká neplecha v podobě nemoci či jiné katastrofy podobného druhu. Takže: řádně se oblékejte, zamykejte dveře, dobře uschovejte finanční rezervy, hlídejte si v přeplněných obchodech peněženku. Hrozí ztráty z nepozornosti a podcenění situace. Eliminujte příležitosti a mějte spokojené svátky!..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, letošní svátky by u vás mohly být hojné a plodné. Není vyloučen přírůstek do rodiny! Ale i hmotně si nebudete moci stěžovat.. Ve hmotné oblasti pocítíte jistou zradu, ale stačí, když se zamyslíte nad tím, co jste čekaly. Zdá se, že očekávání bylo nereálné. A pokud někdo nesplní slib, buďte shovívavé, jsme jen lidi. A jsou ty svátky.. Vánoce u Rybiček mohou být plné humoru a spokojené nálady. V lecčem zabodujete tak, že budete pochváleny a zvýší se vaše sebevědomí. Pamatujte si ten pocit! Trochu vás přepadne „lenórka“, ale v závislosti na počasí se s ní nakonec dobře poperete. Vánoce pro vás budou pohodové; hlavně nehledejte problémy tam, kde nejsou.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Dokonalost dárku spočívá v jeho vhodnosti, nikoli v jeho hodnotě.“ (Charles D. Warner)