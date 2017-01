Tajemně - horoskopy

31.12.2016

Týden: 1. 1. 2017 – 8. 1. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, na počátku roku budete mít možná sklon ke skeptickým myšlenkám, nicméně byste se jich měli rychle zbavit; jednak k nim nemáte reálný důvod a jednak byste si taky mohly lecjakou neplechu přivolat.. Hmotná stránka se ukazuje v radostném kabátě. Rozhodně strádat nebudete - a to nejen na počátku roku, ale tak nějak i výhledově dál.. V soukromí se radujte z toho, co máte. Můžete mít jenom dobrou náladu, protože pak se vám bude vést ještě lépe. Jde o koloběh spokojenosti. Dokud se budete kolem sebe usmívat, pak se vám úsměvy i důvody k nim budou vracet..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, hlavním úkolem pro nastávající rok bude pro vás zůstat sami sebou. Jakmile se necháte někým či něčím ovlivnit, nastane problém. Myslete na to co možná nejčastěji.. Hodně radosti pro vás bude mít hmotná a pracovní oblast. Za váš vstřícný přístup se vám otevřou možnosti, které by jinak mohly zůstat skryté.. V soukromí se více držte priorit, ať na sebe zbytečně nenabalíte kde co a pak se z přehnaných požadavků okolí nehroutíte. Vybírejte pečlivěji, co je pro vás opravdu důležité..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, v tomto roce budete často zápasit v myšlenkách. Rozum povede souboj se srdcem. Hodně bude záležet i na vaší intuici - ta by mohla být v těchto vašich interních střetech sudím. Věřte si a nenechejte se ovlivňovat zvenčí.. Hmotná oblast může utrpět v momentě, kdy začnete lajdačit a hřešit na své charisma. A že k tomu budete mít hodně často sklony! Pamatujte, že toho se nenajíte. A že bez práce se těžko ke koláčům dostanete.. Rodina by měla být vaším pevným bodem. Buďte vděční za to, co máte a moc svoje okolí neprovokujte. Váš rozevlátý styl by bylo dobré aspoň krapet "učesat".. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, budete-li mít zpočátku roku pocit, že jste na vše sami, potom byste si měli trošičko sáhnout do svědomí. K pocitu osamocení by mohla vést vaše paličatost a umíněnost. Přestanete-li mít dětinské požadavky, karta se rychle obrátí správným směrem. Pozitivním, samozřejmě!.. Určitá míra nechuti v oblasti práce a financí může způsobit, že věci nepůjdou podle vašeho přání. Je potřeba zabrat. a je celkem jedno, jak moc se vám chce či nikoli.. ;-) V soukromí se však můžete těšit na něco ryze pozitivního, nového - především v oblasti pocitové až citové. Cosi nemilého skončí a dostanete se na přívětivou vlnu žití..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, tento rok hned v úvodu může k vám přijít s novou velkou nadějí, s příznivou zprávou, která vás postaví na start něčeho hodně příjemného. Neodmítejte novoty.. Ve hmotné oblasti se můžete spolehnout na to, že co vás dlouho brzdilo či jakkoli jinak omezovalo, dospěje ke svému konci. a vám by se mělo hodně ulevit.. V soukromí se dočkáte spokojenosti za podmínky jisté míry "paličatosti". Teď zkrátka není prostor pro kompromisy. Vaše varianta je ta nejlepší možná, snažte se o tom přesvědčit okolí. Nenásilně, příklady. Ostatní vám dají za pravdu - dříve či později zcela určitě..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, síly byste měly mít tolik, že jakákoli neplecha bude pro vás hračka. Popasujete se s každou výzvou v tomto roce se ctí, vaše sebevědomí by mělo i hodně protivníků dopředu "odrovnat".. Pracovní a finanční sféru jakoby pokropí Živá voda. Příležitost, která k vám může v tomto roce zavítat, se nemusí už nikdy opakovat. Buďte ve střehu a připraveni chytit šanci za hřívu.. Osobní sféra může být trochu stresová. bude zapotřebí častěji rozlišit podstatné od prkotin. Moc to neumíte, letošní rok by vás tomu mohl přiučit..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, stěžejní pro tento rok budou pro vás tři věci: trpělivost, ta tedy ve všech směrech, zásadovost a aktivita. Když nic z toho nebudete šidit, pak budete na konci roku bilancovat hodně úspěšný rok.. Stát za svým bude nutné hlavně pokud jde o finanční nebo pracovní záležitosti. Tady si nenechejte vnutit žádný cizí názor, rozhodujete se správně.. A doma bude zase dobré, když nic neponecháte náhodě anebo někomu jinému na "povel". Vše si jistěte samy a vyšší síly budou ochraňovat každý váš krok..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, nový rok by pro vás mohl mít hodně nových příležitostí. Využít budete moci prakticky kteroukoli šanci. Zdá se, že nemůžete šlápnout vedle.. ;-) Materiální oblast ukazuje na dokončení něčeho hodně důležitého pro vaši kariéru/kapsu. Je pro vás připravena jistá forma úlevy i spokojenosti.. Obavy o soukromí by mohly být i opodstatněné. Může se snadno stát, že se ocitnete na pomyslném dně. Ale z větší části můžete tuto situaci ovlivnit: je nutné se snažit vnímat skutečně podstatné věci a jim přizpůsobit svoje kroky, svoji volbu. Pak vás "dno" rozhodně čekat nemusí.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, v tomto roce si některé situace znepříjemníte sami tím, že budete nerozhodní a budete přešlapovat před šancí na posun. Rychlá rozhodnutí by pro vás neměla být neznámým pojmem. Držte se svojí přirozenosti a bude dobře.. Finanční oblast vás čeká spíš vyrovnaná. Pamatujte, že to, co budete druhým závidět, si k vám cestu nikdy nenajde. Chtějte být přejícnější a méně suďte ostatní.. V soukromí si dejte pozor na to, aby vás někdo pěkně "nenalakoval". Klamavé odlesky slibů se okolo vás budou čas od času objevovat. Zůstanete-li realisté, nemusíte se ničeho obávat..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, hodně radosti a dobré nálady vám budou přinášet kontakty s druhými. Pracovní, společenské i soukromé. Lidé budou tím, co vás v následujícím roce bude nejvíce ovlivňovat. A příznivě! ;-) .. Profesní oblast varuje pouze před tím, abyste předčasně nesoudili nikoho a nic, o kom/čem nemáte dostatek informací. Situace mohou jinak vypadat na první pohled a jinak ve skutečnosti. Pozor na unáhlené soudy, těmi si můžete uškodit.. Soukromí nese radost a dobrou náladu. Rozhodně neseďte doma sami. Družte se; ani láska za vámi za pec sama nepřijde..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, předsevzetí pro tento rok by mohlo i vyjít! Aspoň některé. Stačí si věřit a můžete zvládnout i to, co se zprvu bude tvářit trochu nereálně. Schopnosti máte - přesně ty potřebné.. Ve sféře financí jste aktuálně na vrcholu. Pokud ovšem máte ambice získat víc, pak vám nezbude, než změnit pracoviště. Anebo přímo profesi. Opatrně s přehnaným očekáváním! Abyste nestoupli z bláta do louže.. Soukromí by nemělo v zásadě nijak překvapit zvraty a obraty. Jeho logický vývoj má příznivý směr. tady je to hlavně o potřebě trpělivosti z vaší strany..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, měly byste mít před sebou klidný rok. A v mnohém i harmonický. Stačí, když nepustíte z uzdy svoji netrpělivost a můžete mít rok malých příjemných překvapení. Nepříjemnosti budou mít kořeny pouze a jenom v nedočkavosti.. V materiální sféře vás čeká zklamání, pokud budete mít přehnaná očekávání. Zůstaňte ploutvemi u břehu a čekejte na vhodný příliv.. V osobní oblasti navažte na trpělivost, které jste se v minulém roce naučily. Chtít vše hned není správná strategie. Občas dělejte drahoty, chcete-li být vzácnější. Zlatá Rybka taky plnila jen tři přání.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné." (Malý Princ)