Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

06.08.2017

Sundejte z očí šátek a podívejte se na aktuální situaci střízlivě: nejde o život, není proč se obávat nazvat věci pravým jménem. Krom toho máte na své straně vyšší ochranné síly. I proto nezkoumejte, co a proč se zrovna teď děje. Některé situace našeho žití zkrátka vysvětlení nemají. Čím dřív to přijmete, tím lépe pro vás..

Týden: 7. 8. 2017 – 13. 8. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, malou nepříjemnost přijměte jako obohacení, jako zkušenost, která se jednou bude hodně hodit.. V práci a financích si nepřipouštějte žádný problém či starosti. Mají tendenci vyřešit se samy – tedy vaše vyšší ochranné síly zapracují tím správným směrem. Bez obav!.. Doma si přiznejte jistou pravdu, bude se vám lépe spát. Budete-li dál před skutečností utíkat, ničemu tím nepomůžete, nejmíň pak sobě. Ruku na srdce, kdo jiný by to s vámi měl myslet lépe, než vy sami. Co nemůžete změnit, k tomu změňte postoj.. ;-)



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, vracejte se do dob dětství a mládí – třeba ve vzpomínkách nad starými fotkami. Hodně si tím zlepšíte náladu. Nevěříte? A už jste to zkusili?.. Hojnost kolem financí a práce by u vás měla v tyto dny zavládnout víc, než kdy jindy. Udělejte si radost, investujte do sebe. Zasloužíte si to!.. V soukromí byste se měli dočkat ukončení jisté záležitosti a s tím spojené značné úlevy. Mohli byste si opravdu hodně oddechnout. To, co vám delší čas leželo v hlavě, dojde svého cíle. Může jít jak o vztahy, tak klidně i o záležitost „ouřední“..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, čekat by vás mohly dny klidné a spokojené. Zvláště tam, kde se spojíte s druhými, protože nejvíc se bude dařit týmovému duchu.. V otázkách pracovních a finančních jednejte podle své intuice. Nedělejte z ničeho moc vědu, nejideálnější cesta je ta nejjednodušší. Alespoň nyní určitě.. Soukromé starosti hoďte za hlavu, protože je stejně nevyřešíte vy. Ony samy se hodlají o své „místo na slunci“ poprat s vašimi ochrannými silami. A věřte, že narazí! Kdo bude vítězem, je snad jasné. Takže vy se jen nepleťte vyšším silám do cesty.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, budete-li u vody, bude vám hodně dobře. A jako bonus můžete zažít něco, co ve vás vyvolá pocit, jakoby vás pokropila živá voda. I lásku, po níž toužíte, můžete v těchto dnech potkat.. Ve finanční sféře si nenechejte nikým radit. Vaše zkušenost spolu s intuicí jsou těmi nejlepšími rádci. Víc si věřte!.. V soukromí se můžete dostat do situace, kdy budete potřebovat klid a ústraní, abyste si něco ujasnili sami v sobě. Dopřejte si ten klid a hlavně čas. Ať se v něčem neunáhlíte..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, neberte jakýkoli jiný přístup okolí, než očekáváte, jako zradu. Zkrátka má každý svůj způsob komunikace. A snad ještě: neberte moc vážně sliby okolí. Nechce vás zklamat, ale reálně nebude moci vám vyhovět. Z objektivních důvodů, ne, že nechce! Buďte chápavější.. V pracovní sféře je zapotřebí se hlavně uklidnit a nesnažit se s horkou hlavou cokoli řešit anebo odsuzovat. Když to vydržíte, brzy zjistíte, jak dobře jste udělali. Když ne, zůstanete ve stejném směru, ale cesta bude mnohem těžší.. V soukromí se ukážete jako tahoun v nejlepším smyslu slova. Zvládnete tolik věcí, že okolí bude jen zírat. Tak už se usmějte – a půjde vám vše ještě líp. ;-)



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, tak dobrou náladu jste dlouho neměly. A máte důvod! Mělo by se vám takříkajíc dařit, nač sáhnete. Jste ve stavu, kdy by vám pod rukama vykvetly snad i hrábě. Využijte šikovnost a tvořte, co vám činí radost.. Finančně byste si mohly polepšit, celkem i náhodně. Rozhlížejte se kolem sebe, někde kvetou peníze! A zkuste si koupit los, nebo tak něco.. ;-) V soukromí trochu uberte na intenzitě vládnutí a ujasněte si, co je opravdu v prázdninovém čase důležité. Vyleštěné parkety nebo (pro pány) plechový mazel to dozajista nebudou. Ale čas na svoje nejbližší – to by mohlo být ono, ne?..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, vypadá to, jako kdybyste trochu přeháněly svoje aktivity. Uberte zavčas! Na to, abyste byly servané jako rybíz, není letní čas přece určený. To si nechte před Vánoce (i když.. ani tam..). Vaše umíněnost je zdrojem toho, že nestíháte. Nechtějte se zavděčit všem.. Finance řešte s chladnou hlavou. Jestli se nebudete umět ovládnout, přijdete o hodně a návratnost minimální. Investice všeho druhu odložte.. V soukromí naopak přestaňte nad něčím dumat a jděte do toho hned. Tady skutečně není nač čekat, chcete-li být vítězi..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, těžko říct, čím jste si zasloužili nabídku takového úžasného týdne. Užívejte života ve všem, co vám nabízí. Nemáte se čeho obávat, vaše současné štěstí je zaslouženě odpracované.. Hodně dobře to vypadá kolem materiálních záležitostí. Jakýkoli problém vyřeší vyšší ochranné síly, vy se můžete jen takříkajíc vézt. Cokoli se bude dít, pak vždy ve váš prospěch.. Mírnou potíž si můžete způsobit v soukromí tím, že nebudete umět na cosi či kohosi čekat. Zchlaďte si hlavu pivíčkem nebo zmrzlinou, sejděte se s někým z kamarádů, proberte život. Zabijete čas a situace se vám brzy příznivěji nakloní. Tomu věřte.. :)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, okolo vás vládne nějaký chaos a zmatky. Hodně si můžete sami pomoci, když si seřadíte priority. Pak stihnete všechno, ale mnohem rychleji a lépe, než kdybyste dělali „páté přes deváté“.. V práci nebo otázce peněz si zase budete myslet, že jiný názor nebo pohled na věc je namířený proti vám. Není! Uvažujte víc racionálně.. Soukromí vypadá klidně, vše jde směrem zcela logickým. Aktuálně se neobjevuje okolo vás nic, co by vás mohlo překvapit. Můžete se v klidu věnovat sobě a svým zálibám, anebo čemukoli, co vás jakkoli jinak potěší..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, cokoli se vám přihodí, bude pod dozorem nejvyšší ochrany z Nebe. Proto se nedurděte, kdyby něco nešlo podle představ. Nepůjde to zcela záměrně, vám ve finále ku prospěchu.. ;-) Hodně radosti má pro vás hmotná sféra. To, co nemělo jasné obrysy, se ukáže v jasných konturách a vy se budete moci zcela zodpovědně rozhodnout. Budete pevně „v sedle“, což je pro vás takřka stěžejní priorita. Hlavně to hmotné zabezpečení, že?..;-) Zato doma tedy nic moc. Vypadáte servaně jako borůvky. To horko není nic moc pro vás. Chvíli a u vody snad, ale jinak…uf :-P Jediná šance, jak co nejlíp přežít, je ustanovit si vlastní priority. Vlastně prioritu: vaše zdraví, zvláště to duševní.. ;-)



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, máte sklony hledat problémy, kde nejsou! Nepřivolávejte si je. Zapomeňte na nějaké katastrofické scénáře a rychle přehoďte myšlenkovou výhybku do pozitivna.. Radost ve finanční oblasti by vám mohla pomoci. Vyjasní se jisté nedorozumění a uleví se vám. Na chmury zapomeňte, výhled je pozitivnější, než se třeba právě nyní zdá.. V soukromí sundejte z očí šátek a podívejte se na aktuální situaci střízlivě: nejde o život, není proč se obávat nazvat věci pravým jménem. Krom toho máte na své straně vyšší ochranné síly. I proto nezkoumejte, co a proč se zrovna teď děje. Některé situace našeho žití zkrátka vysvětlení nemají. Čím dřív to přijmete, tím lépe pro vás..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, máte před sebou období stagnace. I proto se nijak nevysilujte, berte věci tak jak jsou a nechtějte nikoho měnit k obrazu svému.. Posun ve financích se očekávat aktuálně nedá, takže dělejte jen co musíte a aktivitu nechejte na dobu, kdy bude doceněna. Aktuálně to nehrozí, „nehoňte si triko“, když není důvod.. V soukromí se vám opravdu hodně vyplatí, když o svojí blízké budoucnosti začnete intenzivně přemýšlet a krok za krokem si vše důkladně naplánujete. Chcete-li skvělý výsledek, potřebujete důkladný plán. Tak si pište.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Pes je pravděpodobně nejlepším přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi..“ (František Vymazal)