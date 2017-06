Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

11.06.2017

Týden: 12. 6. 2017 – 18. 6. 2017





Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, cosi zásadního byste si mohli v tyto dny uvědomit. Zcela nečekaně se vám „rozsvítí“ a vy budete moci začít od začátku; jinak a lépe.. V materiální sféře se nemůžete pro cosi rozhodnout, pohnout se z místa. Je to všechno jen o zdravé odvaze něco zariskovat. Ale bez risku zisku nebude, tím si můžete být jistí.. V soukromí naopak neriskujte nic žádnou aktivitou, resp. tlakem na pilu. Ničeho nedosáhnete, protože okolnosti hrají proti vám. Odpočiňte si, příležitost se dostaví znovu, ale ne hned. Trpělivost je nutná..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, zaměřte pozornost nějakým novým směrem, byť byste měli pocit, že se vám teď povedlo mnohé. Povedlo, o tom není sporu, ale věčně z tohoto úspěchu žít určitě nebudete.. ;-) Hmotná sféra může aktuálně vypadat, že stagnuje, ale věřte tomu, že kdesi v dáli se rýsuje jakási nová možnost vylepšit si finanční situaci. Až si na něco pořádně posvítíte, čili se budete skutečně zajímat, objevíte reálnou šanci na plnější kapsu.. V soukromí byste se měli odhodlat k nějaké změně. Tlačí-li vás někde pomyslná bota, nečekejte, že vám s tím někdo druhý pomůže. I když by náhodou ano, pak jen ve svůj prospěch, ne v ten váš. Řiďte si svoje věci sami!..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, důležité budou v těchto dnech vztahy s druhými. Spojíte-li s nimi svoje síly, pak se vám bude dařit. Jestli budete chtít čehokoli dosáhnout sami, neuspějete.. Hmotná oblast ukazuje vaši nechuť do práce i do placení. Ale není na pořadu dne jakkoli zahálet a lenošit. Mohlo by vám uniknout něco podstatného, co byste později museli hodně ztěžka napravovat. Překonejte svoji nechuť k práci – ve vlastním zájmu.. V soukromí se může objevit nějaká nová láska. Cosi nového, pozitivního a emočně zajímavého vám hodlá zkřížit cestu. Anebo spíš kdosi..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, pro tyto dny toho máte na svých bedrech nějak příliš, ne? Ale z velké části si přiděláváte práci i starosti sami. Zkuste častěji říkat „ne“. Mohlo by vám to hodně pomoci.. V materiální sféře si dejte veliký pozor na ošálení iluzemi. Něco se jeví až příliš hezky nebo snadno, než aby to byla pravda. A ona to taky pravda opravdu není. Buďte ostražití.. V soukromí se ukazuje vše srovnané, v klidu. Cosi může jít pomaleji, než vám bude milo, ale není kam spěchat. Nefňukejte, je to k ničemu, navíc vám to opravdu nesluší..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, řiďte se radou svého nitra. Může jít klidně o zcela nečekanou a novou myšlenku, nový impulz, ale neměli byste se toho nikterak zaleknout. Vše nové, co k vám nyní přichází, přichází s dobrými úmysly.. Spokojenost v materiální oblasti se ukazuje u většiny z vás. Máte-li pocit, že je vše OK, pak nezapomeňte, že život s sebou nese zákonité sinusoidy. V překladu: myslete na zadní kolečka, nevydávejte se ze všech úspor.. Malá vítězství na soukromém poli vám hodně zvednou sebevědomí. Často může dojít na vaše slova, což potěší. Nepředhazujte ale v takové situaci druhým jejich „neschopnost“. Rychle by vám spadl „hřebínek“. Berte i vlastní výhry s pokorou..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, choďte hodně mezi lidi. Samy toho mnoho nezažijete, ale v kruhu přátel a známých můžete vymyslet nějakou hodně zajímavou aktivitu. A co nyní začnete, půjde s vámi životem dlouho.. V materiální sféře zapomeňte na lenost! Teď rozhodně není čas na odpočinek. Zaberte pořádně za práci, jinak vám hrozí problémy.. V soukromí se držte toho, co je vám vlastní. Buďte tím originálem, jaký má okolí rádo. Nesnažte se někomu podobat, ani se nenechejte nikým ovlivnit. Zůstaňte jen samy sebou, nic víc se po vás nechce..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, hodně bude vše o pocitech. Měly by být veskrze pozitivní – ve všech oblastech. Můžete mít pocit, že jste na vrcholu, ale mějte na paměti, že nic netrvá věčně. Myslete na budoucnost intenzivněji.. Ve finanční oblasti nepromítejte svoje představy do někoho druhého, nepočítejte s tím, že všichni zvládají to, co vy. Naopak, jako přínos berte odlišnost, protože vás obohatí o pohled z jiného úhlu. Nespoléhejte tentokrát jen na vlastní úsudek.. V soukromí se snažte méně mluvit a více naslouchat. Jestliže nenecháte protistranu objasnit její postoj, pak se nikdy nemůžete shodnout. Často je nutný kompromis, abyste dosáhly svého třeba později..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, jestliže budete slepě ustupovat, pak se nebudete moci divit, že nakonec padnete do propasti. Anebo do pasti. Ukažte, že vidíte moc dobře, co se okolo vás děje, ale že zatím nemáte v plánu nikoho soudit. Bude to jen ku prospěchu věci.. V práci se nepleťte do ničeho, nic neměňte, ani se o to nepokoušejte. Není příznivá doba na změny a zvraty. Dočkejte času.. V soukromí buďte sami sebou. Jen tak můžete dlouhodobě zaujmout ty správné lidi. Jakmile se začnete s někým srovnávat a vyvinete snahu se podobat nějakému rádoby idolu, pak nejen že neuspějete, ale můžete mnohdy i narazit. Máte to zapotřebí?..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, máte sklony ke skeptickému pohledu na svět. To, že si myslíte, že změna není možná, je jen zavrtaný brouk ve vaší hlavě. Změna možná je! Stačí málo. Tedy – relativně málo: naladit pozitivně mysl a představovat si zdárný výsledek. Stále dokolečka. Věřte síle myšlenky, to není blábol!.. Hmotné záležitosti je více než nutné řádně naplánovat. Jak pracovní, tak i finanční. Nic nedělejte bezhlavě, šlápli byste vedle.. V osobní sféře byste neměli koukat na to, jak to mají jinde. Vám by mohl leckdo závidět, jen vy jste stále nespokojeni s tím, jak to máte. Co vlastně chcete? Jaké jsou vaše priority? Vaše! Ne sousedů nebo kolegů nebo..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, hádky a spory by měly pouze a jenom provětrat nudu okolo vás. Nic zásadního. Pokud by se s vámi někdo přel vážněji, zarazte to v začátku. Nenechejte si kazit den jen proto, že se někdo špatně vyspal.. V materiální oblasti byste se mohli poohlédnout po nějakém novém zdroji financí. Zatím to nepotřebujete, ale mít zmapovaný terén tzv. pro každý případ by nemělo být na škodu, nemyslíte?.. Osobní záležitosti řešte výhradně dle vlastní intuice. Možná bude zapotřebí prokázat dobrou vůli. Prokažte ji. Zvláště vaši potomci ocení velkorysost. Ale nejen oni!.. ;-)



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, každou změnu, která se před vámi objeví, přivítejte. Vždy půjde o změnu k lepšímu. A že máte místa, kde by se nějaký obrat ve vývoji situace hodil, o tom víte své. Cítíte-li se na to, běžte změně aktivně naproti.. Hmotná sféra ukazuje na vaši nesmyslnou představu o tom, že odlišný názor kolegy je něčím proto vám. Není. Více s lidmi mluvte, mnohé se jen tak vyjasní.. K vašemu soukromému cíli můžete zcela nečekaně objevit novou cestu. Stejně tak vám může otevřít oči někdo vašemu srdci velmi blízký. A pro nezadané platí: choďte s hlavou vzhůru, jen tak potkáte toho pravého/ pravou..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, drobnou překážku z cesty odstraníte díky zkušenosti a šikovnosti. Důležité bude nepanikařit, a to byste měly celkem úspěšně zvládnout.. Ve hmotné oblasti si dejte veliký pozor na to, ať si zase nenaberete větší sousto, než jste schopny zdolat. Chovejte se racionálně, posuzujte věci realisticky. Nesuďte ostatní za něco, kde máte (anebo jste v minulosti měly) samy „máslo na hlavě“. Vše dopadne dobře, pokud nebudete paličatě trvat na svém.. Osobní oblast se ukazuje ve znamení přátel a setkávání. Nedejte se přemlouvat k jakékoli akci. Může díky ní něco nového začít, co s vámi půjde životem dlouho. A co? Cokoli: od nové záliby až po životní lásku cokoli.. :-)



Slova slavných k zamyšlení:

„Bohatství člověka nepotěší a starostem neuleví..“ (Tibullus Albius)