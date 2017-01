Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

15.01.2017

Týden: 16. 1. 2017 – 22. 1. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, s velkou pravděpodobností pro vás bude v těchto dnech platit rčení "mluvit stříbro, mlčet zlato". Snažte se proto spíš naslouchat; neprohloupíte.. V materiální oblasti je zapotřebí více druhým důvěřovat - i když mají jiný názor než vy. To neznamená, že je špatný a nestál by za úvahu.. V soukromí se připravte na nepříjemnost spojenou s vaší minulostí. Může jít o ledacos, ale připraveným štěstí přeje. Kde nemáte tak trochu čisté svědomí?..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, oprostěte se od jakéhokoli vlivu zvenčí. Buďte sami sebou a věřte, že jste cenný originál. A kdo za něco stojí, ten to o vás ví.. Na materiální záležitosti se dívejte reálně, pštrosí politika je na nic. Nemějte přehnaná očekávání, pak budete jen a jen mile překvapeni, nikoli zklamáni.. V osobní rovině hodně řešíte dilema: držet se rozumu anebo jít za hlasem srdce. A "babo, raď!", co? Baba snad ani ne, ale karty se kloní aktuálně k tomu, že život se má užívat, ne jen přežívat.. ;-)



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, vy se ale hodně starejte o svoje zdraví a prevenci! Hrozí nachlazení i úrazy. Rozhlížejte se na přechodu, jezděte opatrněji, než kdy jindy, a nezapomeňte na teplé oblečení a přísun vitamínů!.. Pokud se přece jen ve zdraví dostavíte do pracovního procesu, pak tam vsaďte na trpělivost a nic nechtějte urychlit. Odměna je připravena jen pro ty vytrvalé.. V soukromí je možné v těchto dnech v podstatě cokoli. Jisté je, že vždy půjde o zkušenost příjemnou, obohacující a v mnohém i milou. Zkrátka: nebraňte se ničemu, co se nabídne..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, opatrně s přehnanou umíněností. Ten, proti komu by byla namířena, nebude mít pochopení a odezva bude až nečekaně bouřlivá. Raději se držte zpátky - hlavně s nějakými výčitkami.. Drobný zádrhel se může objevit ve financích. Nicméně díky vlastní předešlé zkušenosti to pro vás nebude nijak zásadní problém. Zabodujete s návrhem řešení.. Sami sebe osobně berete trochu moc vážně. Buďte víc nad věcí i sami nad sebou. Vždyť život může být veselejší, zvlášť když si člověk umí udělat upřímnou legraci sám ze sebe. Otočte svoji nedokonalost ve svůj prospěch; není to nic těžkého, když se chce..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, budete-li dál trvat na svém aktuálním postoji, nikam se nepohnete. Kdybyste uznali, že i vy jste omylní, a aktuálně to tak vypadá, pak by se ulevilo nejen vám.. V práci se nesnažte prosadit svoje názory za každou cenu. Protivník má poněkud silnější argumenty, než máte vy. Schyluje se zde k bouřce a mohli byste se stát velice snadným hromosvodem.. Užijte si víc soukromí: energie máte v této sféře na rozdávání, můžete se cítit silní, tedy i spokojení. Bude-li od vás někdo žádat (nehmotnou!) pomoc, neodmítněte jej, opravdu ji potřebuje..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, ukazuje se, že byste měly reálně uvést v život něco, o čem již delší dobu přemýšlíte, co plánujete. Teď je velice příznivá doba pro nové začátky.. Záležitosti okolo financí nevzdávejte dopředu. Máte-li tendenci se na něco už, lidově řečeno, vykašlat, ještě zkuste vydržet. Máte zde totiž reálnou šanci na zvrat s blahodárným účinkem. Byla by škoda v půli cesty něco "zabalit".. V soukromí netlačte na pilu. Někde byste rády s něčím pohnuly, leč okolnosti momentálně posunu nepřejí. Vydržte, však ona vaše chvíle přijde brzy..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, stále zůstáváte pod ochranou vyšších sil, i když tentokrát vám pomohou s tím, oč budete samy aktivně usilovat. Věci dopadnou příznivě pro vás jen tehdy, když přiložíte "ruku k dílu".. Ve hmotné sféře si patrně uvědomíte, že myslet si něco neznamená vědět. Měly jste možná větší očekávání, vyšší ambice. Ale realita je někde jinde. Příště bude třeba uvažovat v širších souvislostech.. Čeká na vás soukromé štěstí. Je před vámi možnost realizovat se v soukromém projektu, stejně tak si užívat partnerský vztah plnými doušky. Vypněte mozek od problémů, nastal čas zasloužených požitků..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, možná jste si nedali říct, možná jste jen chtěli někomu něco dokázat. Tak jako tak vám vaše paličatost zadělala na pěknou hromadu úkolů, se kterými se teď perete. Zvládnete vše, ale s odřenýma ušima, jak se říká. Příště se úkolujte reálněji a s rezervou.. V materiální oblasti se můžete těšit na úspěch tehdy, když se přinutíte k aktivnímu přístupu. Nečekejte na impulz zvenčí, pak byste se úspěchu nedočkali.. Doma se chovejte spravedlivě. Dobře zvažte svoje rozhodnutí, ať někomu nekřivdíte. Spravedlivě by se to totiž obrátilo proti vám..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, vypadáte mírně "zmordovaně". Jako byste čekali menší úkoly, které se vám nakupily. Ale chyba lávky! Budete mít co dělat, abyste vůbec vnímali realitu. Zvednete se, o tom žádná, ale chvilku to potrvá.. V práci a financích jste na tom celkem dobře. Můžete mít radost z drobných úspěchů. Snad by vás právě tato oblast mohla trochu náladově zvednout.. V soukromí potřebujete držet jazyk za zuby, nechat si uštěpačné poznámky pro sebe. Zbytečně byste rozbouřili domácí vody. Za pár dní se na věc budete dívat s odstupem, nadhledem a s moudrým konstatováním "ještě že jsem mlčel/a"..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, hlavně nadhled! Na situací i nad sebou samým. Prostě berte ten život trochu s větším humorem.. V materiální oblasti se ukazuje, že jste až příliš přesvědčení o své pravdě a ten, kdo vám říká něco jiného, je pro vás nepřítel. Myslete! Vždyť odlišný názor vás má obohatit, ne naštvat.. V osobním životě máte všeho tak nějak akorát. Nemůžete si stěžovat, že by vám něco chybělo, a pokud ano, pak proto, že jste se tak rozhodli. Až budete chtít něco změnit, bude to na vás a vaší aktivitě. Ani láska vám do klína sama nespadne, pokud nevystřelíte nějaký ten Amorův šíp. Nestačí jen naznačovat..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, před vámi jsou pěkné dny. Máte si užít spokojenosti a bohatství, které vás obklopuje. Někdo, s kým jste dlouho nemluvili, čeká, že se mu ozvete.. Radostné zprávy by měly přijít do sféry financí a práce. Tady se vysvětlí jisté nejasnosti a spokojenost bude na místě.. V osobní sféře můžete spolehnout na rodinu a přátele. Rozhodně byste se s nimi měli sejít a udělat plány na týdny/měsíce příští. Co teď naplánujete, to je předurčeno k úspěchu. Co třeba nějaká společná část dovolené, nebo širší rodinné setkání?..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, před pravdou se neschováte. Stále máte obavy něco si přiznat. Ale pokud se budete stále schovávat za alibistické důvody, k lepšímu se posunout nemůžete. Žijte realitou.. V práci počítejte do deseti, než něco řeknete. Nebo raději do dvaceti. Jste v ohrožení, že se dostanete do bouře. Plujte si na "své loďce" a "parníkům" se snažte uhnout z cesty. Čili: hleďte si jen a jen svého. ;-) V soukromí se projevuje nějaká forma lenosti. Nechce se vám příliš cokoli měnit, přitom byste změnu braly. Ale bez práce to, moje milé, vážně nepůjde. Máte na čem stavět, tak jen hezky pokračujte..





Slova slavných k zamyšlení:

"Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá.." (Sókratés)