Horoskopy vědmy Emmy

30.07.2017

Včerejšek vrátit nejde. Ale stále máte k dispozici dostatek možností, jak nechat rozkvést svůj zítřek. A snad nejen svůj. Malá rada: netlačte nikoho do ničeho, mějte trpělivost..

Týden: 31. 7. 2017 – 6. 8. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, měli byste přestat strkat hlavu do písku před problémem, který ve skutečnosti ani žádným velkým problémem není. Jakmile sami sebe přesvědčíte, že jde vlastně o výzvu, s níž když se poperete, hodně se vám uleví, „problém“ jako takový zmizí v podstatě sám. Jinak řečeno, zádrhelem je vaše pasivita a zcela zbytečná obava.. Ve financích je nutné stanovit si priority, nechcete-li se plácat hodně brzo na dně. Vaše výdaje mají tendenci převýšit příjmy; pozor na to!.. V soukromí se jakákoli překážka vyřeší ve váš prospěch proto, že se vám chystají pomoci vyšší síly. Ty síly, které vyžadují ukázat, kudy se mají dát, čili vaši aktivitu.. ;-)



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, dny by měly probíhat klidně, harmonicky, nic by vás nemělo vyvést z míry, ani vy nikoho.. ;-) Přehodnoťte systém správy vašich financí. Hodně si tím pomůžete k prosperitě. Víte, zač běžně utrácíte? Vneste do domácí kasy řád. Něco jako starý dobrý obálkový systém. Začněte mít přehled! I k práci začínáte mít mírně benevolentní přístup. Povinnosti si plníte, ale někdy je to na poslední chvíli. Je to nutné?.. V osobní sféře doplatíte na lenost a nechuť v podstatě k čemukoli. Dlužno na vaši obranu dodat, že vysoké teploty jsou jakousi přijatelnou omluvenkou. Jestli vám ale o něco vážně jde, pak zapomeňte na pohodlí! „Hic - nehic.“ A dodržujte pitný režim! Málo vláhy znamená zejména pro vás přímou cestu ke kolapsu. Myslete na to..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, zaplétáte se do sítě vlastních negativních myšlenek a zaděláváte si na to, že problémy přivoláte tam, kde žádné nejsou. Nejsou! A nehádejte se. Předbíháte situace, ale úplně „blbým“ směrem. Použijte logiku!.. Malá neplecha se může objevit v materiální sféře, ale nic fatálního to opravdu nebude. Jen se zase jednou poučíte, že spoleh je ideální jen ve vztahu k sobě samému.. V soukromí se naopak můžete těšit na něco nového, snad na zprávu, která by vám měla vyjasnit jakousi situaci, pro vás celkem i důležitou. Měli byste se ujistit, že cokoli k vám nyní přichází, je přínosem především pro vás osobně. Nebraňte se novotám.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, mohli byste se dostat do nějakého emočního chaosu, jenž bude způsoben snad vaší nedostatečnou komunikací. Nebojte se vyjádřit, co skutečně cítíte v aktuální situaci. A citovému vydírání se rozhodně braňte!.. V pracovní sféře byste měli porovnat to, co máte, s tím, k čemu máte přirozené dispozice. Ukazuje se, že hodně z vás se podceňuje! Porozhlédněte se, kde by se dal využít váš skutečný potenciál. Takové pátrání nic nestojí, ale hodně může přinést. Věřte si!.. V soukromí není moc co řešit, tady vládne láska na prvním místě. A čeká-li vás v tyto dny dovolená s partnerem, pak bude patřit k těm nezapomenutelným..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, ať se stane cokoli, buďte ujištěni, že se tak děje vám ku prospěchu, protože si vás pod ochranná křídla vzala Šťastná hvězda, tedy vás chrání samo Nebe a všichni andělé při vás drží stráž.. ideální by bylo, vzít si dovolenou. V těchto letních horkých dnech se máte jen a jen vyhřívat na slunci u soukromé tůně. Jinak jste totiž totálně líní, pod vlivem těžkého vzduchu. Mimo to se vám nechtějí splácet vaše pohledávky a to byste tedy měli ale rychle napravit! :-P .. V osobním životě si pamatujte jedno: buďte sami sebou, myslete za sebe, ne za jiné. Rozhodujte se podle svojí hlavy – však ji máte dost chytrou. A hezkou taky, samozřejmě..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, pro vás je více než důležité nechat si vše vysvětlit důkladně, třeba třikrát, ať máte opravdu ve věci jasno! Můžete se dočkat hodně radosti, ale je zapotřebí dát na několik malých rad.. Rada pro finanční oblast je o tom, že není čas na jakýkoli oddych a snad i lenošení. Potřebujete být vidět, máte-li slavit úspěch. Jinak vás někdo předběhne. Což ostatně platí i v investici do něčeho, čím se chcete potěšit. Dlouho nepřemýšlejte.. V osobním životě jste ohroženi iluzemi, které vám někdo chce vnutit jako fakt. Nejste naivky, tak se tak nechovejte ani teď. Myslet hlavou a uvažovat logicky! Předejdete velkému zklamání – a to bude radost.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, pozor na dlouhodobé závazky. Než nějaký učiníte, skutečně dobře vše promyslete. Myslete nejen za roh, ale až za další dva, tři rohy – to minimálně! Hrozí krátkozraká řešení, která vlastně nepomohou téměř ničemu.. Do materiální oblasti by mohla přijít významná příležitost, kdy bude zapotřebí ukázat, do jaké míry berete svoji pozici vážně. Výhodou by mohla být vaše originalita. Štěstí je připraveno pro všechny, kdo se v těchto dnech rozhodují pro vlastní podnikání. Vystupujte se správnou mírou sebevědomí; „všeho moc škodí“ platí i zde.. V soukromí důvěřujte svým schopnostem. Cokoli máte v plánu okusit, okuste. Není sebemenší důvod k obavám o výsledek. Anebo o dobrou pověst.. ;-)



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, jděte k vodě. Tam vás může potkat zcela nečekaný zážitek, anebo zajímavé seznámení. Pocit, že vás polili Živou vodou, je velice blízko. Co žár léta! Žár lásky je pro vás připravený!.. V práci se držte v ústraní, i kdybyste měli stokrát pravdu. Nemáte na ni, bohužel, zatím pozici. Ono i z vašeho místa se dá pravda hlásat, jen ne teď, teď hrozí střety. Buďte moudře stranou.. V osobní oblasti vám uteče šance na něco hezkého, protože váháte. Přešlapujete na místě a myslíte si, že věci k vám přijdou samy, anebo naopak „vyšumí“. Leda houby! Svůj život si řiďte sami tak, jak chcete, ale pak nespílejte na Osud, že nedává příležitosti. Nepromarněte šanci, neseďte doma..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, dokončit byste mohli nějaké úřední záležitosti. Anebo cokoli jiného, co se dlouho vleklo. Patrná je především úleva ze skončeného.. Ve financích nechcete něco vidět a myslíte si, že problém zmizí. Proč raději nekomunikujete s tím, koho se to týká? Vždyť jde o celkem banální záležitost! Problém bobtná leda ve vaší mysli. Vraťte se zpět na zem a použijte logiku. A hlavně v klidu!.. V osobním životě se vám dostává toho, co sami dáváte vy. A nebrblejte, že to tak není, když to tak je. Umíte být dokonalými alibisty, ale přiznat si, že i vy děláte obyčejné lidské chyby, to už je problém. Opravdu si myslíte, že jste pupek světa, ač tvrdíte, že nejste? Ach, vy Ohnivci! Suďte, až zažijete: Vyzkoušejte rovnováhu ve smyslu „má dáti, dal“ obyčejným úsměvem. Vysílejte jej do světa, a jestli se vám žádný nevrátí, sním karty.. ;-o



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, nerozhodnost vám nese problémy. Jestli se jih chcete vyvarovat, pak bude nutné do kyselého jablka kousnout. Nakonec se totiž může ukázat, že toto pomyslné jablko sice bylo možná zelené, ale i zelená mohou být sladká, obzvláště ta letní.. Chyby z minula se chtějí drát na povrch v materiální oblasti. Někde jste něco jakoby opomněli a to vás teď dohání. Napravte resty, není to tak těžké. Sami víte, kde se vloudila chybička.. Soukromí si pro vás připravilo jistou formu zklamání. Máte si uvědomit, co je podstatné a co už je třeba opustit – i myšlenkově. Včerejšek vrátit nejde. Ale stále máte k dispozici dostatek možností, jak nechat rozkvést svůj zítřek. A snad nejen svůj. Malá rada: netlačte nikoho do ničeho, mějte trpělivost..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, je nejvyšší čas uvést v život svůj plán na léto. Cosi jste nosili dosud v hlavě a teď je nejlepší možný čas na realizaci plánů. Máte dostatek energie na cokoli. Můžete stejně tak oslovit tajnou lásku, jako vymalovat celý byt.. ;-) Do finanční oblasti se má dostavit nějaká změna. Ať už z vaší strany nebo zvenčí, mělo by jít o zcela zásadní šanci na dosažení finanční prosperity. Lépe řečeno na využití šance. Změn se neobávejte, jsou vám jen a jen prospěšné.. V soukromí se nepouštějte do zásadních témat. Nikdo je probírat nechce, na to máte vy i vaše okolí značně „uvařenou“ mysl. Zchlaďte se u vody, či využijte jiné letní osvěžení dle libosti. A diskutujte o nesmyslech..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, hodně se cákejte ve vodě a osvěžujte mysl. Jinak vám hrozí docela nepříjemné chvilky: podlehnete iluzorní představě, kterou vás někdo „nakrmí“ – slupnete omámenou návnadu i s navijákem. Dodržujte pitný režim, jinak vám to přestane myslet a jste v háji zeleném.. ;-) Ve financích buďte hodně opatrné, objevují se potíže z minulých chyb. Tak ne že vlezete poněkolikáté do stejně špatné řeky! Na úvěry a půjčky zapomeňte; ani si je neberte a ani je neposkytujte! Problémy se splácením jsou více než jasné – z obou stran.. V soukromí se dostáváte do nějakého „životaběhu“, kdy se vám nepodstatné věci prolínají mezi podstatné a tváří se důležitě, ač nejsou! Udělejte si pořádek ve svých záležitostech, seřaďte si je (nejlépe písemně) podle důležitosti. Pak budete koukat, jak umíte jednat s klidem a uvolněně. A přitažlivě..





Slova slavných k zamyšlení:

„Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu..“ (Jiří Menzel)