Horoskopy vědmy Emmy

05.02.2017

Jako vy neumíte číst myšlenky, neumí to ani vaši nejbližší. Když něco chcete, řekněte to, ale rovněž nezapomeňte naslouchat. To je možná ještě důležitější...

Týden: 6. 2. 2017 – 12. 2. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, čeká vás týden, kdy se budete moci těšit na drobná vítězství, díky nimž si rozhodně zvednete svoje sebevědomí. To není nikdy k zahození, nemyslíte?.. Do práce se vrhejte s chutí, protože pak vás úspěch nemůže minout. Dobrá nálada okolo hmotných záležitostí je zjevná.. V soukromí se nebraňte vyzkoušet cokoli, co se nabídne. Litovat lze vždy jen toho, co jste nezkusili..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, budou na tom lépe ti z vás, kdo rychle pochopí, že je třeba změnit přístup k situaci, nikoli situaci samotnou. Tam byste jen házeli hrách na zeď. Není možné ovlivnit vše, tak se s tím smiřte.. Materiální sféra se tváří spravedlivě, tudíž vše je tak, jak zasluhujete. Chcete-li na tom být o něco málo lépe, pak tento týden více šetřete. Penězi, i slovem na pracovišti.. Doma se začněte poohlížet po nějaké nové zálibě, nebo staronové. Je třeba se jakkoli zaměstnat, jen nepřipustit nudu. A zaměstnejte „nenásilně“ čili s úsměvem i svoje okolí.. ;-)



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, není váš nepřítel, kdo s vámi nesdílí váš názor či nadšení. Buďte vděční za jiný úhel pohledu, ať jde o cokoli. Ve hmotné oblasti byste měli disponovat spoustou energie. I díky ní budete moci prosadit jisté rozhodnutí, které je očividně správné a snad i potřebné. Nenechejte si namluvit opak.. Doma je nutná komunikace. Jako vy neumíte číst myšlenky, neumí to ani vaši nejbližší. Když něco chcete, řekněte to, ale rovněž nezapomeňte naslouchat. To je možná ještě důležitější. Někdo se chce s vámi o něčem poradit..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, pozor na přílišnou důvěřivost. S intimnostmi se moc nesvěřujte, aktuálně by se to otočilo proti vám. A sliby z okolí berte s velkou rezervou.. Pracovní cesty odložte, nepřeje jim hvězdná konstelace. Pokud se něco „provalí“, neberte to tragicky. Vyčistit vzduch bylo potřeba.. Domácí starosti si příliš nepřipouštějte, nic též předem nevzdávejte. Je velká šance na nečekaný obrat k lepšímu. Dělat, že něco nevidíte, je nesmysl.. ;-)



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, pozor na jednostranný přístup ke svému okolí. Ač se cítíte hodně dobře, zapomínáte se o to s kýmsi podělit. Sdělené štěstí se násobí, nezapomínejte na to.. V materiálních záležitostech by mělo dojít na vyjasnění možných nesrovnalostí a tím pádem i k radosti z výsledku. Udělejte někomu radost jen tak – kupte dárek.. ;-) V soukromí není třeba se ničeho obávat. Můžete pochybovat o nějaké nové cestě, ale je to zcela zbytečné. Chcete-li se do něčeho nového pustit, neměli jste lepší výchozí pozici jako nyní. Věřte ve své schopnosti, jsou víc než dostačující..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, nenechejte se ničím a nikým otrávit a plánované veselí si užijte. A neplánované, spontánní ještě víc.. ;-) Hmotná sféra sice ukazuje, že vás cosi „vyškolí“, ale berte i nepříjemnou zkušenost jako dobrou zkušenost. Čas ukáže, že vše nemilé v těchto dnech bude velice prospěšné v budoucnu.. Doma buďte trpělivé a trvejte na svém. Vytrvalá práce bude korunována úspěchem zejména jde-li o děti. Na pomoc vám jdou vyšší síly, takže můžete starosti nechat na řešení jim. Vy se přece máte jít někam pobavit. Nezapomeňte na to..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, hlavně se zbavte lenosti, která na vás chce sednout. To by bylo to nejhorší, co by vás teď mohlo potkat. Aktivitou a bystrým úsudkem předejdete nepříjemnosti.. V práci se nepouštějte s nikým do sporu, byť máte pravdu. Momentálně je protivník silnější než vy, minimálně má silnější zázemí. Nehádejte se, myslet si přece můžete cokoli.. V soukromí je více než nutná obezřetnost. Někdo vás chce pěkně „pohoupat“ a vy pod závojem iluze šlápnete vedle! Jen s nohama na zemi a s rozumem v hrsti budete v bezpečí..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, podstatné bude udržet si nadhled a klid v duši. Nenecháte-li se vyrušit z pohody, pak vyzrajete i na silnějšího protivníka.. Hmotná sféra od vás potřebuje stanovit priority. Bez toho se budete motat v bludném kruhu, v horším případě vás pohltí chaos. Co je opravdu podstatné?.. V soukromé záležitosti je třeba vyčkat. Nikam nespěchejte, byť by s vámi cloumaly emoce v nejvyšších otáčkách. Někdy, jako právě teď, je dobré zvýšit svůj kredit zdánlivým nezájmem.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, problémy okolo vás nejsou, leda byste si je sami vymysleli. Věci vidíte příliš černě, slyšíte růst trávu, a přitom je všude bílo a tráva nikde. S vaší věčnou nespokojeností by mohl trpět žaludek. Co vředy? Nic? Nu, s tímto přístupem je to dočasné.. :( V práci a okolo peněz byste měli začít myslet trochu pružněji a netrvat na zažitých, leč přežitých pravidlech. Štěstíčko máte nadosah, jen si to uvědomit.. V soukromí vládne spokojenost. Hledejte však nové podněty, aby vás nezačal nudit stereotyp. Ten umí zabít i sebepevnější svazky. Na to pozor..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, pro tyto dny jste králové a vládci, kteří dokáží každému poradit a pomoci. Okolí si vás považuje a vy na sebe můžete být jen a jen pyšní.. Do materiální sféry může přijít několik příležitostí, jak si vylepšit hmotné zázemí. Můžete vyzkoušet cokoli, přínosně se tváří všechno. Záleží jen na vašem úsudku, který bude neomylný.. V soukromí vládnete slovem, máte přesvědčovací schopnost, jako už dlouho ne. Přemýšlejte, jak nejlépe této aktuální dispozice využít ve svůj prospěch. Pole milostné nevyjímaje.. ;-)



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, aktuálně důvěřujte svému vnitřnímu hlasu. Vyjadřuje-li o něčem pochyby, pak se rozhodně zamyslete, zda se do věci či vztahu pustit. Rozhodně je momentálně nejlepším indikátorem pro rozhodnutí právě pochybnost. Buďte k sobě upřímní, tudy vede cesta.. V pracovních a finančních záležitostech budete vládnout vyřídilkou, jako už dlouho ne. A právě teď se to hodí, hlavně v obchodě. Jen pozor, ať neopakujete nějaké chyby z minulosti. Dejte na vlastní zkušenost a nemůžete šlápnout vedle.. V soukromí by bylo dobré se hodně zklidnit a o věcech aktuálních více přemýšlet. Na činy je čas. Zbrklost je vaším nepřítelem..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, je zapotřebí věřit svým schopnostem. Můžete se vydat novým, lepším směrem, a on se vám i nabízí, ale dokud o sobě budete pochybovat, bude to těžké. Právě teď jsou vám nakloněny i okolnosti. Věřte si a jděte novou cestou.. Hmotná oblast ukazuje na oslavu pracovního či finančního úspěchu. Něco se vám podaří, tak to nenechejte jen tak „vyšumět“. Hezky to s kolegy nebo blízkými oslavte, ať se o tom ví!.. V osobním žití je to o vytrvalé práci a o tom, že nemáte polevit. Často vzdáváte věci brzo, což je chyba. Za vytrvalost přijde odměna. Bude moci přijít i k vám?..





Slova slavných k zamyšlení:

„Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství..“ (Jean Anouilh)