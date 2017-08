Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

13.08.2017

Ničím a nikým se nenechávejte ovlivnit, protože jen tehdy, budete-li jednat podle vlastní hlavy, můžete být spokojeni dlouhodobě..

Týden: 14. 8. 2017 – 20. 8. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, na to, abyste viděli řešení nějakého problému, bude zapotřebí se nejprve zklidnit. Pouze s klidnou myslí dokážete vidět ono pověstné světlo na konci tunelu. Horkou hlavou nic nevyřešíte.. V materiální oblasti jako byste měli zvládat dvě cesty najednou. Navíc hodně úspěšně. I kdyby vám chtěl někdo hodit pod nohy klacek, neuspěje; tak dobře na tom nyní máte být.. V soukromí zůstaňte sami sebou. Ničím a nikým se nenechávejte ovlivnit, protože jen tehdy, budete-li jednat podle vlastní hlavy, můžete být spokojeni dlouhodobě..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, v těchto dnech je třeba ustoupit do pozadí a počkat, až jakékoli nepříjemné vlny pominou. Neznamená to definitivní ústup, leč prostor pro nadechnutí, ať už by mělo být jakkoli dlouhé.. V materiální oblasti by mohlo dojít k zásadní změně či posunu, který, paradoxně s aktuálním vnímáním situace, bude novým impulsem k cestě za přínosnějším pramenem. Finance má značně zkrápět Živá voda, takže to by bylo, aby nebylo!.. ;-) Šťastné chvíle v soukromí si užívejte, nenechejte si ničím kazit příjemné dny. Jde o štěstí jako odměnu za vaše úsilí, tak proč se ostýchat, ne?..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, snažte se kolem sebe šířit pozitivní náladu a dobro – násobené se vám vše chce vracet. Ten prvotní základ je tedy na vás. Usmíření všeho druhu krouží kolem vás. Pomozte mu sednout na správná místa.. Ve financích či práci se vykašlete na nějaké křivdy z minulosti. Není důvod se v nich rýpat. Aktuálně byste mohli vykročit dál a lépe; jen se neotáčet zpátky!.. Jestliže budete v soukromí trvat paličatě na svém postoji, budete mít co dělat, abyste svoji pravdu dokázali. A že se vám to povede tak dvěma ze sta, je dost nabíledni! Máte takovou míru ješitnosti zapotřebí? Opravdu si před někým potřebujete až tak „kasat triko“? ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, připravte se na nějaké drobné spory a hašteření, a na to, že vám leccos nevyjde podle plánu. Nic fatálního to nebude, jen takové to období, kdy chleba padá na zem namazanou stranou. Ale zkuste se s tím poprat s nadhledem.. V materiální oblasti zapojte místo rozumu srdce a bude vám jasná správná cesta hned.. A doma si prostě stůjte za svým, i kdyby se druzí stavěli na hlavu. A zpívejte si u toho! Na každý pád se ale nenechejte citově vydírat, protože právě v tom je vaše slabina; chcete se zavděčit nejlépe všem. No tak dneska „just ne!“ Teď je namístě zužitkovat vaše umění umíněnosti.. ;-)



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, týden pro vás bude trošku náročnější na sebevládu. A umění diplomatického jednání bude nutné dotáhnout téměř k dokonalosti. Někdo vás pomluví, ale vy se usmívejte. Se závistí se bojovat nedá, neboť je to nemoc.. ;-) V práci se rozhodně nestahujte do sebe jen proto, že někdo oponuje vašemu názoru. Naopak, diskutujte, naslouchejte argumentům. Jde vám o stejnou věc a ke kompromisu není daleko. Nebuďte radikální, to nikam nevede.. V soukromé oblasti vám s problémem pomůžou vyšší síly v momentě, kdy se na problém nevykašlete a začnete jej sami řešit. Pak už by mělo jít vše takříkajíc „samo“. Ale prvotní impulz je na vás..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, jednejte výhradně v souladu se svým svědomím a buďte upřímné především samy k sobě. Máte-li o něčem/někom byť jen malou pochybnost, pak si dejte načas, než se pro cokoli rozhodnete. Pamatujte, že vaše pochyby značí varovný prst.. Hmotnou sféru navštívily vyšší ochranné síly, takže máte-li něco akutně k řešení, pak zvyšte svoji aktivitu právě v tomto směru. Výsledek by měl být pozitivní.. V osobní oblasti můžete prožívat ne právě příjemné pocity, že jste „na všechno samy“. Inu, věc se má nejspíš tak, že někdo jen neplní vaše očekávání, která ale nemusela korespondovat s realitou. Zdá se, že přijdete na to, co děláte špatně. A na nápravu ještě není pozdě!..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, mnohé nejasnosti se vyjasní a vám se uleví. Krom toho máte před sebou docela radostné a veselé chvíle s drobotinou, čili s dětmi.. Hmotnou sféru ovládnete bravurně slovem, máte schopnost dosáhnout svého diplomatickou cestou. Lidově řečeno, ukecáte kde koho ke kde čemu.. Trochu ráznější zásah od vás vyžaduje soukromí. Tady se nekompromisně zbavte všeho, co vás jakkoli omezuje a energicky vyčerpává. Jsou věci, které skutečně nemáte zapotřebí, na to jste značně kvalitní člověk. Řekněte „Dost!“ všude tam, kde cítíte, že pohár přetekl..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, sázejte na lásku, byť to může znít tak trochu i pateticky. Přesto se snažte užívat přítomnost svých nejbližších jak jen to bude možné. Věřte, že bude z tohoto týdne nač vzpomínat.. Klid a mír, lidově řečeno, se vyskytuje ve hmotné sféře. Vše jde směrem, jakým se dá čekat, vy byste rádi něco možná urychlili, ale nedělejte to. Bylo by to jen plýtvání energií. Ponechejte času, aby sám přinesl to, co je pro vás připraveno.. V soukromí si snad jen dejte pozor na to, že by se mohl objevit nějaký škraloupek z minulosti. Něco nedotaženého, nebo zapomenutého. Buďte připraveni „na vše“, nic by vás pak nemělo zaskočit..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, máte tendence k tomu, abyste odsoudili někoho předčasně. Nechejte si vysvětlit všechny indicie celé situace. Jinak můžete někomu ublížit, byť nechtěně. Než „vystřelíte“, prověřte si cíl.. Ve financích byste měli dát v těchto dnech spíš na hlas srdce. Být stroze pragmatickým, tím, pravda, nic nezkazíte. Ale taky nikomu neuděláte radost. A právě o ní by to mělo nyní z vaší strany být, i když jde o něco tak přízemního, jako jsou zbytečné výdaje.. Osobní žití by měly ovlivnit šťastné náhody. Štěstí jako takové se k vám začíná otáčet přívětivou stranou, tak se na svět usmívejte! Někdo totiž je, anebo bude, vaše výhra..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, jakékoli starosti nebo problémy přestaňte momentálně řešit, protože vy sami s nimi nehnete. Vyšší ochranné síly to udělají za vás pod podmínkou, že se jim nebudete míchat do řemesla. Takže se nemíchejte.. Aktuální hmotnou situaci nechtějte změnit ani zvrátit. Věci jsou v pohybu. Váš nejmenší možný odpor je cesta k nejlepšímu výsledku.. Doma nechtějte mít za každou cenu pravdu. Máte sklon se přít o svoji pozici v hierarchii rodiny. Uklidněte se, jděte se projít, a nechte ostatní myslet si, že jste ustoupili. Váš čas přijde, leč nikoli teď a tady. Vydržte.. ;-)



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, měli jste tedy už lepší dny. Ale taky horší, a od toho se snažte odrazit. Že vám něco nevyšlo, že jste očekávali jiný výsledek, to už tak život občas přinese. Jde jen o to poučit se; i v tom je kus výhry nad osudem.. Finance se netváří býti právě ve vrcholné kondici. Přesto tento stav můžete velice dobře překonat tím, že dodržíte prioritní postup; plaťte, co vás tlačí.. Alespoň v soukromí byste si měli užívat klidu a spokojenosti, neboť vaše soukromé vztahy jsou na hodně dobré vlně. Láska ovládá vaše znamení. U některých z vás by mělo jít o jakési spojení protikladů. Ale to asi víte sami nejlíp, o čem že je řeč.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, ať se vám v těchto dnech přihodí cokoli, i kdyby nepříjemnost, pak si můžete být zcela jisté tím, že je to jen pro vaše dobro. Jste pod křídly nejvyšší nebeské ochrany, proto budou vaše kroky ostražitě střeženy.. V práci buďte hodně rozvážné a hodně o věcech přemýšlejte, než se rozhodnete. Věci zpočátku nemusí být takové, jak budou vypadat.. V soukromí se dostanete trochu do špatné nálady, protože něco nedopadne, jak jste čekaly. Ovšem, ruku na srdce, moje milé, byla ta vaše očekávání vůbec reálná? Spíš to vypadá, že jste se opět nechaly emočně unést nějakými svými touhami a sny. Nevěšte hlavu, láska, co k vám jde, se jen někde zpozdila..





Slova slavných k zamyšlení:

„Příbuzné nám dává osud. Jaké štěstí, že přátele si můžeme vybírat sami...“ (Julian Tuwim)