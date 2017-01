Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

08.01.2017

Jakmile věci nenaplánujete, budete se chovat jako neřízená střela. A s tím vaše okolí opravdu nepotěšíte. Přitom stačí tak málo: věci na zítra nachystat dnes - například..

Týden: 9. 1. 2017 – 15. 1. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, dá se říci, že byste se v tomto období mohli spolehnout na Šťastnou náhodu. Nic dopředu nevzdávejte, ani v myšlenkách.. Hmotné oblasti vládnete pevnou rukou. ukazuje se, že přesně víte, kam jdete a proč tam jdete. Věřte si, jste na dobré cestě.. V osobní sféře by mělo dojít k uzavření nějaké záležitosti. Už dlouho na to čekáte, proto se vám uleví. A snad vám už bude i jedno, jak vše dopadne, hlavně ať to skončí. Skončí, a pro vás nejlíp, jak jen to bude možné..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, všeho byste měli mít tak akorát, k nějaké stížnosti na život rozhodně nebude důvod.. Hmotná oblast ukazuje na potřebu srovnání priorit. Při prvním pohledu můžete mít pocit stresu a chaosu a obav. Ale jakmile si uvědomíte, co skutečně potřebujete, máte vyhráno.. V osobní oblasti by mohla zavládnout láska - může být nějaká ta "na první pohled", ale klidně i na druhý. I na stopadesátý..:-) Jisté je, že máte před sebou láskyplné období. A nehrajte tvrďáka a ani že "je vám to jedno". Není..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, držte se svých rozhodnutí, protože jsou správná. Jakkoli by vám chtěl někdo namluvit opak, nedejte se. Sami víte, co je pro vás nejlepší a kam vás srdce táhne.. V práci důvěřujte kolektivnímu duchu. Práce v týmu je stěžejní podmínkou pro úspěch. Komunikujte, diskutujte.. V soukromí jste na jakémsi začátku cesty. Pokud si budete věřit (a není důvod k opaku!), pak lze očekávat značný úspěch na aktuální cestě. Buďte aktivní, obavy nechejte "poseroutkům" - to není váš případ.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, trpělivost z vaší strany je nutná: sklidíte v nejedné záležitosti sladké plody úspěchu. Jen nic nezabalte předčasně!.. Šťastné období se ukazuje kolem financí a práce. Tady se vám dostane šance užít si štěstí. Nemusí pršet, stačí když kape - ale vám by mohlo nakapat opravdu hodně! Užijte si světských radostí, klidně buďte chvilku "odporně materialističtí". Radost si zasloužíte.. V soukromí se dočkáte vlády paní Spravedlnosti. Všeho se vám dostává zaslouženě. Ať jde o spokojenost či naopak. Podle toho se zařiďte: buď se pochvalte, anebo zamyslete sami nad sebou..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, v novém roce nové cíle! Je nejvyšší čas něco důležitého si naplánovat. Daří se vám dost dobře na to, aby to bez přičinění dlouho vydrželo. Štěstí nejede na setrvačník!.. V profesních záležitostech se pokuste nevyčnívat. Aktuálně byste se měli držet stranou, neupozorňovat na sebe, abyste "nechytli" něco, po čem zrovna neprahnete. Váš čas čechrání hřívy teprve přijde.. V soukromí si dejte velký pozor na iluze, jimiž vás může někdo krmit. Buďte obezřetní, předejdete zklamání..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, momentálně to vypadá, že jste na vrcholu, ale nezapomeňte, že z vrcholu se nejrychleji padá, pokud se nějak nejistíte. I na vrcholu je třeba pokory.. Hmotná sféra ukazuje, že situace, s níž nejste zrovna spokojeny, je jednou daná a vy se s ní budete muset smířit. Čím rychleji některé věci přijmete jako fakt, tím snáze se dostanete do pohody. A nezůstávejte pasivní a "za pecí". jen buďte hezky ve víru dění, vaše šance na sebe nenechá dlouho čekat.. V osobní rovině si dejte pozor hlavně na zdraví, nepodceňujte prevenci. A to nejen u chřipky, ale i ve vztazích..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, nad vaším žitím bude pro tyto dny dohlížet nejvyšší ochrana samotného Nebe. Nic, co by vám nebylo ku prospěchu, se odehrávat nebude.. V práci si rozhodně nepouštějte pusu na špacír, věřte intuici a držte se stranou. Snažte se o vstřícnost a kompromis. Je na spadnutí bouřka, ale vy jste ty, kdož ji může rozehnat.. V soukromí nebudete strádat, ale na nějaké juchání to taky nevypadá. Takovy obyčejný všední čas. A snad i spokojený. Užijte si klidu, nikdy nevíte, kdy se síly takto načerpané budou hodit.. ;-)



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, zásadní pro tyto dny bude chuť a elán. S úspěchem totiž budou tvořit spojené nádoby. takže se snažte udržet v dobré náladě. Důvod k ní se najde vždy! A jakmile se začnete na svět víc usmívat, začnou se věci v dobré obracet.. Hmotná sféra vyžaduje nějakou zásadní změnu. Potřebujete se nadechnout a pustit se do nějaké nové výzvy; neobávejte se žádné změny, vždy jde o posun k lepšímu.. V soukromí jste aktuálně asi za lenochy. Nechce se vám do ničeho. A přitom můžete tolik věcí změnit k obrazu svému! Přesvědčte se k aktivitě, poručte si. Litovat nebudete..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, síly a energie máte tolik, že byste ji mohli rozdávat. Ale nerozdávejte! Věnujte ji ke svému prospěchu všude tam, kde potřebujete cokoli vylepšit.. K pracovnímu procesu je třeba změnit přístup: buď to přeháníte a příliš to prožíváte, anebo je vám to značně lhostejné. Tak či tak je to špatně. Potřebujete se dívat dopředu a ne se utápět v minulosti. Budoucnost změnit můžete, včerejší vítr ale nechytíte. Energii použijte správným směrem.. V soukromí je třeba plánovat. Jakmile věci nenaplánujete, budete se chovat jako neřízená střela. A s tím vaše okolí opravdu nepotěšíte. Přitom stačí tak málo: věci na zítra nachystat dnes - například..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, neotáčejte se k pravdě zády. Máte sklony si něco namlouvat, ale bude třeba si přiznat, jak se věci ve skutečnosti mají: někdo si vás pěkně v minulosti povodil a vy jste kvůli tomu promeškali šanci jinde. Možná s tím i něco udělat půjde, ale jen když si to přiznáte.. V pracovní oblasti se držte padlých rozhodnutí, nic neměňte. Tady jste za správné "vůdce", víte přesně co a jak. A správně.. V soukromí je to ale o vystřízlivění, apatii a nesplněných očekáváních. Ruku na srdce: byla reálná? Příště si míň myslete a víc mluvte..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, neházejte flintu do žita, světlo na konci tunelu už je zahlédnutelné. Bude to ještě hodně o trpělivosti, ale pokud nebudete chtít vše hned, postupně se k aktuálnímu cíli rozhodně propracujete. Věřte tomu!.. Ve financích na pštrosí politiku nesázejte. Vystavte si přesný účet, ať je jakýkoli. Jen tak se věci začnou obracet k lepšímu. Ostatně: zas tak hrozné to není, to jen vy máte bujnější fantazii. Zkrátka: není-li zrovna posvícení, není to ještě o nedostatku, ne?.. V soukromí změňte svoje chování k tomu, jehož chování vůči vám se vám nelíbí. Příliš široké mantinely jsou na škodu. Ve vlastním zájmu zúžete manévrovací prostor.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, nepochybujete-li o svých plánech, pak dělejte vše pro to, abyste je uskutečnily. Váháním byste mohly přijít o příležitost, která se nemusí opakovat.. V práci rozhodně sázejte na týmového ducha. Díky kolektivnímu snažení dosáhnete lepších výsledků. A lepší výsledky jsou cestou k vyššímu kontu.. V soukromí to vypadá, že byste mohly a měly uvést v život svoje dlouhodobé plány. Jakmile se do jejich realizace pustíte nyní, budete mít jen úspěch. Je to o velice dobrém novém začátku. Že byste plnily nějaké novoroční předsevzetí?.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.." (Albert Chevalier)