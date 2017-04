Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

30.04.2017

Pokud nebudete vidět všude „bubáky“, ale začněte víc kolem sebe rozdávat úsměvy, budete koukat! Úsměv je zadarmo, ale umí zázraky.. ;-)

Týden: 1. 5. 2017 – 7. 5. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, začátek května uvítáte v plné síle. Energii čerpáte hodně ze slunce, a vzhledem k mírně optimističtějšímu počasí se budete moci těšit z dobré nálady. Inu, když se vám bude dařit vše líp, než očekáváte.. :) Hmotná sféra ukazuje na vyřešení nějaké déle se vlekoucí záležitosti, kterou díky pozitivní energii vybojujete se značně příznivým výsledkem. Mělo by se vám ulevit.. V soukromí máte dobrý pocit ze sebe i svých vztahů. Není to pocit, je to realita; jen na někoho trochu zapomínáte. Nečiňte druhým to, co nechcete jednou zažívat sami..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, stále si v těchto dnech připomínejte nutnost trpělivosti. Ať jde o vztahy nebo práci, je třeba jít si pomalu ale jistě za svým. Není důvod cokoli vzdávat předem, naopak, jste na správné cestě.. V materiálních záležitostech jste nabádáni k tomu, že byste si měli sami udělat nějakou hmotnou radost. Jste v situaci, kdy dopřát si něco pro potěchu se přímo přikazuje. Tak na nic nečekejte a bez výčitek jděte trochu utrácet.. V soukromí se můžete těšit na nějakou změnu. Vy je, pravda, moc nemusíte, ale změny těchto dní jsou pro vás velice přínosné a potěšující..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, úvod májových dní vás zastihne trochu na rozpacích. Jakoby se nemůžete pro cosi rozhodnout. Jednejte podle svých priorit. Je-li pro vás nabídka hodně lákavá, pak se na nic neohlížejte. Čím déle budete přešlapovat, tím více se bude nabízená příležitost vzdalovat. Je to na vás.. V pracovní záležitosti je nutná trpělivost. Nic neuspěcháte, proto ani žádné kličky nevymýšlejte. Je to zbytečné.. V soukromí hrozí, že někomu naletíte. Iluze jsou vaším největším nepřítelem, proto se snažte být víc opatrní a realističtí. Ať nesednete někomu na lep..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, hledáte problémy, kde nejsou, a to je váš jediný problém! Nepřivolávejte si žádné neplechy svými katastrofickými scénáři. Je máj, lásky čas. Nezapomněli jste na to?.. Ve finanční oblasti se problém vyskytne, leč nic zásadního. Jen to vypadá na nějaký nesplněný slib, nesplněné očekávání. Ale byli jste ve svém očekávání realisté?.. V osobní sféře je pro vás připravena jakási pozitivní změna. Pokud nebudete vidět všude „bubáky“, ale začněte víc kolem sebe rozdávat úsměvy, budete koukat! Úsměv je zadarmo, ale umí zázraky.. ;-)



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, přestaňte tak zarputile trvat na svých postojích, uvolněte své myšlení a uvidíte, že bude hned na světě veseleji. Stojíte si totiž na svém jako žába na prameni živé vody. A co z toho?.. Hmotná sféra si žije vesele svým životem, tady si nemusíte dělat žádné starosti. Na druhou stranu – ani milionová výhra či dědictví po tetičce z Ameriky nehrozí. Prostě jen vše postupuje logickou cestou, pomalu dopředu.. Doma ukažte, že umíte být moudří: když nebudete mít argumenty, nehádejte se a ustupte. A tu a tam vzpomeňte na kompromis – to není neslušné slovo.. ;-)



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, poohlédněte se po nějaké nové inspiraci, po nové zálibě. Mohla by vám pomoci stmelit vaše vztahy – které jsou aktuálně takřka bez mráčku, ale usnout na vavřínech by se hodně nevyplatilo. Myslete dopředu.. V práci či financích nemůžete dočkat nějaké zrady. Ale spíš než o úmysl půjde o nějaké nedorozumění. Pokuste se o věcech víc přemýšlet, než je radikálně hodnotit.. Soukromí mohou ovládnout nějaké pomluvy. Ale s tím se celkem hravě poperete, protože dokážete svoji sílu a nadhled. Pomlouvá jen ten, kdo závidí. A závist je nemoc, takže tomu „marodovi“ neodporujte a myslete si své..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, jednoznačně je třeba v tyto dny sázet na spolupráci a týmového ducha. Vyhledávejte společnost, ať už jen pro zábavu, nebo i pro radu. S ničím nezůstávejte samy, ani s radostí, ani se starostí.. V materiální oblasti je zjevné, že pokud se chystáte na něco nového, pak jste si nemohly vybrat lepší dobu. Cokoli v těchto dnech začnete, má díky vašim schopnostem velkou šanci na úspěch. Odhoďte obavy.. V soukromí pozor na iluze. Stůjte nohama na zemi, jinak si zaděláte na problém, se kterým vám nikdo nepomůže. Dostanete se do zbytečného stresu, nebudete-li důvěřovat svojí intuici. Ona vám dobře radí!..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, můžete mít sklony k tomu, že nebudete ochotni přijmout opačný názor. Možná je čas si připomenout, že odlišný názor neoznačuje nepřítele, ale často je tomu právě naopak. Važte si toho, že s vámi někdo jedná na rovinu – není to samozřejmost!.. V pracovních záležitostech je nutné trvat si na svém rozhodnutí. Nedejte se zviklat k opaku, jakkoli by se někdo hodně chtěl snažit. Rozhodli jste se velmi správně, není důvod nic měnit.. V osobní oblasti se smiřte s děním, které vám sice zrovna nevoní, ale není na vás ho soudit. Zaměstnejte se něčím, co vám činí potěšení. A nedrážděte hada bosou nohou..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, čekají vás dny, kdy budete nejspíš hodně vyčerpaní. Ani ne tak fyzicky, jako spíš psychicky. Hodně spěte. A seřaďte si poněkud střízlivěji svoje priority.. Hmotné záležitosti se ukazují vcelku v harmonickém světle. Nic by vás nemělo překvapit. Finanční vody jsou klidné. O ničem zásadním se nerozhodujte unáhleně, vyžadujte víc informací.. Doma se nedejte nikým ovlivnit a neměňte svoje rozhodnutí. Váš postoj je správný a pokud si někdo myslí něco jiného, není to váš problém..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, stojí při vás paní Štěstěna a proto byste měli nechat starosti starostmi a užít si pěkné májové dny. Vyšší ochranné síly se postarají o to, aby se problémy nějak „samy“ vyřešily.. Ve hmotné sféře se můžete spolehnout na obrat v pravou chvíli. Neskládejte zbraně předčasně. Vše se v dobré obrátí, když vydržíte a předvedete se v trpělivém kabátku.. Doma si můžete užívat spokojenosti a pohodových dní. Máte-li pocit, že začíná být nuda, pak právě vy budete muset být iniciátorem nějakého zpestření. Fantazie máte dost, jaro je v plném proudu, tak nač ještě čekáte?..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, měsíc lásky by pro vás měl začít právě tou láskou. Ona bude řídit vaše kroky. Kde je třeba, usmiřte se, odpusťte.. Materiální oblast bude aktuálně stagnovat. Nic nepomůže, když byste chtěli cokoli urychlit nebo změnit. Na změnu není správná doba.. V soukromí se ukazuje několik zdrojů radosti a veselí. Vyjasní se mnohá nedorozumění, děti vás potěší nejen svými školními či pracovními výsledky, ale také nejednou taškařicí. Měli byste si užívat silnou pozitivní energii, která okolo vás bude kroužit. Bavte se..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, v tomto období samy sobě nejvíce prospějete, pokud se budete držet víc v pozadí. Není důvod někde vyčnívat nebo na sebe upozorňovat. Naslouchejte všemu, co se kolem vás děje, ale samy od sebe nezasahujte.. S financemi budete možná trochu bojovat. Je nutné dívat se dopředu, nikoli zpátky – tam nic moc inspirujícího nejspíš nenajdete. Čili - neopakujte chyby a pozitivně myslete na zítřek.. V soukromí je nutné držet se padlého rozhodnutí. Neměňte plány jen proto, že začnete pochybovat o druhých nebo o sobě. Není důvod! Trvejte si na svém. A stále mějte na mysli, že trpělivost růže opravdu nosí.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„No jó, mužský, ti nestárnou. Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy. Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium. Ale pak najednou.. zdechnou..“ (Věra Chytilová)