Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

22.01.2017

Přestaňte vymýšlet pseudo problémy, protože myšlenka je silná zbraň. A hlavně je to bumerang Osudu. Co od sebe vyšlete, to se vám, někdy i násobeno, vrátí!

Týden: 23. 1. 2017 – 29. 1. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, vězníte sami sebe ve vlastních pocitech a názorech. Budete-li přístupnější a otevřenější, povede se vám lépe.. Vstřícnost by byla vhodná především v práci nebo okolo financí – zde je důraz na týmového ducha. Proto se do ničeho nepouštějte sólo, to by vám pšenka nevykvetla.. V soukromí nevzdávejte nic předem. Trocha optimismu by vám slušela. Zdá se, že se chystá jakýsi zvrat, pro vás s blahodárným účinkem. Trpělivost..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, lidově řečeno můžete „dojet“ na chyby z minulosti. Jakýsi kostlivec by na vás mohl vyskočit bez varování. Anebo přesně víte, kde se něčemu dlouhodobě bráníte; pak by mohla dojít trpělivost druhé straně a vaše příležitost bude ta tam.. Ovládněte svoje touhy kolem financí. Teď není nejlepší čas na jakoukoli investici. Prostě neutrácejte!.. V soukromí můžete dosáhnout značného úspěchu díky svému umění vládnout slovem. Víte kdy, co a komu přesně říci, abyste dosáhli svého. Využijte toho, ale nezneužijte..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, měli byste se cítit jako pokropeni Živou vodou. Život vás prostě musí bavit! Daří se vám v mnoha směrech, a kde méně, tam to můžete všechno ovlivnit sami. Kdo toto může říci?.. Okolo finanční oblasti poletuje nějaká šance, o které přemýšlíte, ale váháte. Pamatujte, že šance na úspěch je úměrná délce váhání. Nenechejte ji protéct mezi prsty.. V osobní rovině je znát, že se vám daří sice trochu jednostranně, zato ale v tomto směru hodně dobře. Chtělo by to vyrovnat spokojenost do více směrů – s někým se zapomínáte o svoje štěstí podělit. A ten někdo na to čeká..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, připravte se na to, že vás chce někdo „zradit“. Nemusí jít o zradu úmyslnou (ale může!), klidně i o to, že někdo nestihne splnit slib. Spoléhejte teď hlavně na sebe.. V práci vás může někdo pomluvit, takže se připravte na zvláštní pohledy. Ach ta lidská závist. Snažte se být nad věcí, usmívejte se a myslete si svoje.. V soukromí se pouštějte jen do toho, o čem ani trochu nepochybujete. Kde máte jistou pochybnost, tam vyčkejte, není kam a proč spěchat. Upřímní buďte hlavně vůči sobě. Nalhávat si cokoli jen oddaluje průšvih. To nemáte zapotřebí..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, aktuálně je nejlepší netlačit na pilu a nechat věci svému osudu. Nic nedokážete ani urychlit, ani změnit, okolnosti nejsou na vaší straně. Chvíli počkáte a hned se začne karta obracet k lepšímu. Nepočkáte, budou problémy. Týká se to pravděpodobně nějakého náhlého nápadu.. Úspěchy čekejte na pracovních cestách, ale také tam, kde něco končíte a začínáte. Rozhodnutí nyní přijatá by měla být definitivní.. V jedné soukromé záležitosti je nutné rozhodnout se rychle. Za měsíc bude pozdě. Máte-li před sebou nějakou výzvu, pak se jí chopte hned..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, na dění kolem vás dohlíží aktuálně Šťastná Hvězda, čili jste pod nejvyšší ochranou. Proto můžete být v klidu, ať se děje cokoli. Vždy se bude jednat o přínos hlavně pro vás.. Ve hmotné sféře byste měly přijímat i odlišné názory. Ne se urážet, nýbrž uvítat odlišnost jako dar a obohacení.. Doma budete „na koni“, protože nejspíš dojde na vaše slova. A také v jiných směrech můžete slavit drobná vítězství. Sebevědomí roste zcela oprávněně. Pozor na pýchu, ale ta u vás snad nehrozí. Umíte zůstat nohama na zemi.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, hlavně buďte trpělivé. Odměněné budou ty z vás, které vytrvají a nevzdají se před vrcholem. Je třeba občas obětovat trochu toho pohodlí, když vidina výsledku je lákavá. Jde-li něco snadno, nemá to pak takovou hodnotu, nemyslíte?.. Hmotné starosti můžete aktuálně hodit za hlavu. Vyšší ochranné síly se o vše chtějí postarat, takže se jim nemotejte pod nohy. Věnujte se tomu, co je vám milé.. V osobní sféře se ukazuje nějaká startovní čára. Jste-li na počátku čehokoli, neobávejte se výsledku. Vaše schopnosti jsou mnohem větší, než si přiznáváte. Nepodceňujte se!! :)



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, týden se ukazuje celkem vyrovnaný, klidný. Je to v pořádku, ale jen do té míry, pokud raději „pro klid“ něco přehlížíte. To je potom špatně, ale vy to víte.. Ve financích se držte padlého rozhodnutí. Nedejte se umluvit ke změně postoje, protože jste zvolili tu nejlepší variantu. Nic neměňte! Ani kvůli krásným modrým očím.. V soukromí je třeba ukázat, že se nenecháte vodit za nos – ani vlastními dětmi, ani nikým jiným. Pořádně si prověřte, co je vám předkládáno jako „fakt“. Mohli byste brzy zaplakat. Důvěřivost je v těchto dnech bránou do… do Paďous..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, zase byste mohli doplatit na minulé chyby. Často dřív konáte a mluvíte, než myslíte. A to by se vám teď nemuselo zrovna vyplatit. Držte častěji jazyk za zuby, předejdete nepříjemným konfrontacím.. V materiální oblasti se ukazuje vaše nechuť k čemukoli. Jako byste „zamrzli“. Je více než žádoucí rychle roztát. Věřte, že teď čas oddechu rozhodně není. Oddech (čili lenost!) značí potíže.. :-( V soukromí žádné problémy okolo vás nejsou, s výjimkou těch, které si přivoláváte sami. Přestaňte vymýšlet pseudo problémy, protože myšlenka je silná zbraň. A hlavně je to bumerang Osudu. Co od sebe vyšlete, to se vám, někdy i násobeno, vrátí!..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, čím více se budete vracet do minulosti, tím silnější může být současně pocit zklamání z přítomnosti. Chce se napsat „nerouhejte se“! To, co máte je skutečně skvělý základ pro to, abyste se mohli a měli radovat z každého dne! Zítřek můžete změnit, tak jej měňte, máte-li tu potřebu.. V materiální oblasti si dejte pozor na to, abyste „nedráždili hada bosou nohou“. Někdo čeká na vaši chybu a stálo by vás hodně sil udržet svoji pozici. Držte ústa a krok, a tento týden přežijete bez ztrát.. V soukromí můžete doplácet na přešlapy z minulosti. Je pravda, že ne vždy jste se zachovali v souladu se svědomím. Takže současný stav je jen „odměna“. Dočasná, leč zasloužená..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, můžete být bez starosti, všechno dobře dopadne. Nad vámi drží ochrannou ruku vyšší síly, které se postarají, aby věci dopadly vám ku prospěchu.. Nepřivolávejte si nepříjemnosti do pracovní a finanční oblasti tím, že budete „malovat čerta na zeď“. Žádné problémy nemáte, myslete pozitivněji! A taky reálněji.. V soukromí je třeba si připomenout, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly! Asi takto:nechtějte se zavděčit všem, jste jen lidi. A pokud vás někdo kvůli hlouposti pomluví, jeho věc. Skutečný přítel to neudělá, tím si můžete být jisti. Nenechejte si kazit dny, třeba i ten narozeninový.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, svým ideálům věřte a nenechejte se od nich odradit. Ani od svých aktuálních rozhodnutí. A hlavně se nenechejte citově vydírat!.. V práci stůjte stranou, nevyčnívejte. Potřebujete víc informací k tomu, abyste se mohly zapojit do diskuze, abyste nebyly za hloupé. A pokud jde o peníze, rozhodně neinvestujte do ničeho, co není nutné k přežití. Hrozí, že z unáhlenosti sáhnete vedle.. Soukromí signalizuje, že byste mohly zcela otočit v názoru na cosi podstatného. Něco zásadního si uvědomíte a bude nutné se k situaci postavit úplně jinak, než jste byly zvyklé. Kde jste byly citlivé a kde jste tiše trpěly, má nastoupit razance. Máte přece svoji cenu! A ne malou.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme..“ (Lucius Annaeus Seneca)