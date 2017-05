Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

28.05.2017

Neslibujte nic, o čem víte, že bude problém stihnout. Okolí to pochopí snáz, než když nesplníte slib. Říci „ne“ se dá, ne, že ne..

Týden: 29. 5. 2017 – 4. 6. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, nic nepokazíte, když trochu protrénujete trpělivost a zdrženlivost. Jestli se do čehokoli budete vrhat zbrkle, ničemu a nikomu neprospějete, nejméně potom sobě.. Radost ve hmotné sféře bude rozhodně zasloužená. Jisté věci by se mohly vyjasnit, patrně šlo jen o nedorozumění. Práce by vám měla jít pěkně od ruky – a úspěšně!.. V soukromí se budete muset smířit s tím, že ne vždy se bude vše dít podle vašich přání. Malá nepříjemnost vám ukáže lepší cestu k cíli; měli byste se o sobě něco dovědět..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, máte sklony vidět problémy tam, kde nejsou. Vnímejte víc realitu. Mohlo by se vám snadno stát, že si potíže sami přivoláte. Pro vás nyní platí víc než kdy jindy, že „co do vesmíru vysíláte, to se vám vrací“.. Hmotná oblast nese rysy zklamání, leč vše je o úhlu pohledu. Může jít také o novou výzvu, která vám otevře zcela nové obzory a možnosti. Co si vyberete, je na vás.. V soukromí vás může někdo pomlouvat, ale dělejte si z toho pramálo. Závist je choroba, léčbou je jen nevšímavost. Ignorujte „pomlouvače“ a usmívejte se na svět.. ;-)



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, chraňte si svoje zdraví – v ohrožení jsou alergici a k nim i zbrklí jedinci – těm hrozí úrazy. A z kraje týdne hrozí přehřátí organismu všem.. V materiální oblasti se ukazuje, že by mělo skončit něco, co mělo doposavad vlekoucí se průběh. Výsledek je sice nejasný, vám se má ale každopádně ulevit. Jde-li o úřední záležitost kolem pracovní příležitosti, pak dopadne ve váš prospěch.. V soukromí se můžete prát s nechutí do čehokoli. Tu co nejdřív překonejte, protože jinak promarníte jistou šanci na radost a štěstí. Pasivním přístupem Štěstí těžko potkáte..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, období by mělo být klidnější, vy sami se o to zasaďte tím, že se budete držet v pozadí a do ničeho se nebudete aktivně míchat. Hleďte si svého a druhým jen naslouchejte.. V materiální oblasti máte aktuálně mít hojnost všeho a máte se mít dobře. Jestli jste na pochybách, protože tomu tak není, brzy se přesvědčíte, že se karta obrátí. Náznak nové příležitosti veďte v evidenci a nespouštějte úplně z očí; brzy se bude hodit.. Doma si dopřejte nějakou oslavu, setkání se známými, s přáteli či širší rodinou. Díky nim zapomenete na všední starosti, v lepším případě je s jejich pomocí dobře vyřešíte..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, vyskytne-li se před vámi nějaký problém, nepanikařte! Jde o prkotinu, kterou nakonec zvládnete docela snadno a dobře. Dejte si čas na rozmyšlenou, snáze se s novou situací srovnáte.. V materiální oblasti sami sebe přesvědčte, že trpělivost je pro vás momentálně to pravé ořechové. Opravdu! Ukažte, že i vy umíte čekat na správný okamžik.. Doma se můžete cítit tak trochu opuštěně a sami na svoje starosti. Není tomu tak! Je to jen váš subjektivní pocit! Je nutné víc komunikovat s těmi, kterým můžete věřit. A věřte, že tací okolo vás jsou..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, budete se hodně snažit mít věci pod kontrolou a držet opratě ve svých rukou. A mělo by se vám to skutečně dařit. Váš přehled o věcech je obdivuhodný. Nechtějte ale ovládnout všechny a všechno. Mohly byste narazit.. Malá překážka vás na chvíli může ve financích zarazit v rozletu, nicméně vás jen zbrzdí, ale nezastaví. Na to jste příliš zkušené. A dobré.. ;-) V soukromí můžete začít intenzivně přemýšlet o tom, zda si to, co nemáte, ale chcete, ve skutečnosti vůbec zasloužíte. No jistěže ano! Jen se nepodceňujte a nevzdávejte se svých snů. Co není teď, může být později. A možná dřív, než si myslíte..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, stěžejní pro tyto dny bude pro vás plánování. Jít může v podstatě o cokoli, ale všechny svoje kroky plánujte, nic nedělejte spontánně. Spontánnost vás připraví o úspěch.. V práci a financích přijímejte aktuální záležitosti tak, jak jsou. Nic nechtějte měnit, ideální je, aby věci samy plynuly. Definitivní rozhodnutí bude sice nutné udělat brzy; pár dní ale máte ještě na promýšlení detailů.. Soukromá situace ukazuje, že řešení aktuálních záležitostí existuje. Jen bude déle trvat, než je budete moci uplatnit s úspěchem. Nechejte dozrát okolnosti i myšlení protistrany..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, svěřte se někomu se současnými pocity, zvlášť jsou-li o osamocení. Jen tak zjistíte, že jsou to pocity liché. Máte zmatky v prioritách, s tím rychle něco udělejte. Pak se vám záhy uleví.. Chaos v práci je též o tom, že nemáte určeno pořadí, v němž je nutno věci vyřizovat. Snažte se jednat s chladnou hlavou, je to jediná cesta, jak si nenakumulovat problémy.. Osobních záležitostí máte nejspíš také plnou hlavu, resp. nad hlavu. Neslibujte nic, o čem víte, že bude problém stihnout. Okolí to pochopí snáz, než když nesplníte slib. Říci „ne“ se dá, ne, že ne.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, síly máte víc než dost, takže se neschovávejte před ničím a před nikým. Je třeba držet se padlého rozhodnutí. S citovým vydíráním si na vás nikdo nepřijde.. V materiální oblasti jste si toho na sebe naložili možná víc, než je zdrávo. Resp. víc, než zvládáte takzvaně „na pohodu“. Měli byste sobě nebo okolí přiznat, že prostě na něco nemáte sílu, nebo i finanční fond. Byť je to stav dočasný, hlavně nesahat do rezerv.. Soukromá situace je daná, vám nezbude, než s ní srovnat krok a vzít věci takové, jaké jsou. Nechtějte něco změnit, teď to nejde, kdybyste se na hlavu stavěli. Šetřete síly, hlavně ty psychické..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, můžete se cítit hodně psychicky vyčerpaní. Je zapotřebí co nejvíc odpočívat a myslet hodně na sebe! Udělejte si čas na relaxační kůru – dle vlastní chuti.. V materiální oblasti byste měli něco zásadního změnit. Je zjevné, že současný stav změnu žádá; měli byste se zamyslet, jestli příliš nedáváte a zpětně neberete málo. Je nutné tuto oblast srovnat, jinak nebudete spokojeni.. Doma je žádoucí, abyste pojmenovali situaci správně, sundali šátek z očí a začali vnímat aktuální problém jako reálný. Sám nezmizí, vyřešit jej můžete jenom vy..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, v tomto období by pro vás mělo platit známé „méně je více“. Jinak řečeno: netlačte se do popředí, není třeba na sebe upozorňovat. Sledujte dění zpovzdálí, dozvíte se víc, než kdybyste byli v centru dění.. V materiální sféře jako byste váhali o nějaké změně. Není třeba přešlapovat na místě. Máte-li sebemenší příležitost začít dělat něco jinak, neměli byste promeškat šanci (která se nemusí opakovat).. Osobní situace se vyvíjí naprosto spravedlivě, ať jste spokojeni či nikoli. Zhodnoťte svoje předchozí kroky a bude vám jasné, že aktuální záležitost jinak dopadnou nemohla..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, buďte obezřetné s ohledem na minulost! Mohly by se vyskytnout problémy, které si s sebou zminula nesete. Nedlužíte někomu něco? Karty se točí tímto směrem.. Hodně vyčerpaně se můžete cítit buď přímo v práci, anebo jde o finance a prázdnou domácí kasu. Ať tak nebo tak, ujasněte si priority, jinak se od tohoto dna hned tak neodrazíte.. Soukromí vypadá značně vesele, budete-li umět udělat si legraci ze sebe sama, máte vyhráno na všech frontách. Váš úsměv a sebeironie se mohou stát sexy vražednou kombinací. Takže úkol těchto dní zní: nebrat se vůbec vážně.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Manželství není jen nejdůležitějším vztahem, je i vztahem, který dává člověku pocit, že život je krásný a hodný žití, i kdyby byl navenek sebetěžší..“ (Irving Stone)