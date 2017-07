Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

02.07.2017

Ukažte svůj smysl pro humor, za nějž vás okolí obdivuje a má rádo. A nezapomeňte si udělat legraci hlavně sami ze sebe. O tom to totiž právě v létě, o prázdninách a o dovolené celé je.. ;-)

Týden: 3. 7. 2017 – 9. 7. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, nic nevzdávejte předem. Nakonec se zcela nečekaně může vše obrátit zdárně ve váš prospěch. Tak nač stahovat kalhoty, když je brod daleko?.. Vývoj financí a pracovní oblasti se ukazuje jako velmi předvídatelný. Tady rozhodně nečekejte žádná překvapení, ani směrem vzhůru, ač byste rádi. Aktuálně jdou věci logickou cestou.. V soukromí je zapotřebí uvědomit si, že mlčením ničeho nedosáhnete. A když už mlčet, pak jen tam, kde druhý vám něco říká. Chybí vám umění naslouchat, trénujte je..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, malá nepříjemnost vám ukáže, že nevždy je dobré spolehnout se na druhé. Ale jako ponaučení pro příště je taková situace opět k nezaplacení.. ;-) Máte mírně lenivé pracovní období – není divu, když jsou dva dny volna uprostřed týdne. Pak se těžko „nahazují motory“, že? Výhrou budou tyto dny pro Býky, kteří si užívají dovolenou. Že byste až příliš utráceli, taky nehrozí.. V osobní sféře je příznivá doba na to, abyste realizovali svoje dlouhodobější plány. Chcete-li žádat svůj protějšek na dovolené o ruku, nemohli byste si vybrat lepší týden. Vy ostatní máte šanci začít něco, co bude mít dlouhodobě pro vás velký smysl..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, nemíchejte se do věcí, do kterých vám v podstatě nic není. Oči mít otevřené můžete, ale pokud nebudete žádáni o názor, stůjte stranou. Myslet si můžete, co chcete, ale jen myslet!!.. Ve financích si udělejte jasno – něco nechcete vidět a škodíte tím jen sami sobě. Jen ukažte, že umíte dát najevo jasné mantinely. Když se někdo chová „přes čáru“, nemůže přece počítat s vaší bezbřehou toleranci. To už by hraničilo, promiňte mi ten výraz, s blbostí. Chcete tak působit?.. V soukromí máte před sebou optimistické dny. Vychází vaše předpoklady, čili jste dobře připraveni na vše. A štěstí přeje hlavně těm připraveným.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, velké oči budou zdrojem všeho nepříjemného. Vaše velké oči! Paličatost, se kterou na sebe nakladete „povinnosti“, by se snad měla zakázat. Pamatujte, všem se nezavděčíte, to je prostě proti přírodě. Tak proč se o to pořád pokoušíte?.. V práci můžete mít celkem velké problémy. Anebo kolem peněz. Jen proto, že si neuspořádáte priority, dostáváte se pod tlak. A pod tlakem pracovat či něco platit, se nedá. Nebo aspoň nemá. Pak to špatně dopadá. Co je skutečně důležité pro vás osobně?.. V soukromí si dejte pozor, ať v návalu štěstí a spokojenosti na straně jedné nezapomínáte na někoho, kdo na vaši přízeň čeká..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, aktuálně se ocitáte na vrcholu vlny. Lépe výhledově nejspíš nebude, takže si vychutnávejte aktuální radost a pohodu letních dní.. Hmotné starosti můžete hodit za hlavu, protože vyšší ochranné síly je berou na sebe. Co vyřešit půjde, to vyřeší, a co ne, to byste ani vy nezvládli. Vy si proto jen užívejte toho, co máte aktuálně k dispozici. Není toho málo.. Budete-li mít v soukromé záležitosti chuť něco změnit, pak rozhodně neprohloupíte. Máte šanci na zásadní změnu ve vašem životě – k lepšímu, samozřejmě. Je to opravdu jen o tom, chtít. Energie máte dost.. ;-)



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, nepatrná překážka se před vámi objeví zkraje týdne, ale zvládnete ji ukázkově. Vaše zdravé sebevědomí nedovoluje nikomu a ničemu, aby vás znejistil/o.. Pokud máte pocit, že je v pracovní či finanční sféře cokoli špatně, zbavte se toho! Je čas úklidu v oblasti financí, resp. přístupu k financím. Není třeba bouchat pěstí do stalo, když máte racionální argumenty pro svůj postoj. Slovem jste silnější než svaly, vsaďte na komunikaci. Ale neustupujte.. V osobním životě byste si neměly mít nač stěžovat. Nastal čas požitků světských. Máte si užít toho, co život nabízí, co jste vybudovaly. Máte-li dovolenou, pak by to měla být jedna z těch vydařených..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, vyvstane-li před vámi otázka, zda se přiklonit k rozumu, či poslechnout srdce, pak si můžete být takřka jisté, že tyto dny má řídit srdce a pocity. Je léto, i proto může jít rozum trochu na vedlejší kolej, nepůjde-li o život; což v 99% nepůjde.. Chaos a zmatky kolem financí jsou zapříčiněny nejasnými prioritami, tudíž věci neřešíte systematicky. Dokud si nesepíšete seznam potřebnosti, z kruhu se nevymotáte.. Doma se přestaňte ohlížet zpátky. Včerejší vítr nechytíte. Vy to víte, tak nezkoušejte žádné „co kdyby“. Zaměřte se na to, co máte k dispozici pro budoucnost. Je toho tak málo? Nechtějte nemožné a chce se skoro říci „nerouhejte se“!!..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, nu, lepší dny jste už rozhodně měli. Dejte si pozor na to, aby se neobjevili nějací kostlivci, co se sypou ze skříně. Problémy odrážejí předešlé chybné kroky. Buďte proto ostražitější než kdy jindy.. Pozor si dávejte na peníze, hrozí vám ztráty všeho druhu. Netlačte se tam, kde je moc lidí; a pokud není zbytí, pak mějte svoje zavazadlo (peněženku) pod neustálou kontrolou.. Doma vládne ve vztazích paní Spravedlnost. Takže jakoukoli stížnost na přístup druhých k vám můžete brát jako zaslouženou odměnu. A komu se nelíbí, musí se zkrátka polepšit.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, veškeré úřední záležitosti dokončíte záhy. Měly by se vám poté uvolnit ruce a budete moci začít s něčím, co jste dlouho plánovali. Blížíte se k vrcholu svých plánů.. Pozor na zbytečná vydání finančních prostředků. Nemusíte rozdávat sliby do všech stran. Jednejte více diplomaticky a chtějte protislužbu. Hezky něco za něco.. Doma se vnímejte víc s nadhledem a lehkostí. Ukažte svůj smysl pro humor, za nějž vás okolí obdivuje a má rádo. A nezapomeňte si udělat legraci hlavně sami ze sebe. O tom to totiž právě v létě, o prázdninách a o dovolené celé je.. ;-)



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, nežehrejte na nespravedlnost a raději si přiznejte pravdu. Co se kolem vás nyní děje, jste si tak trochu přivolali sami. Možná jste zapomněli na fakt, že co vyšlete do vesmíru, to se k vám vrací, často znásobené! Buďte objektivní.. V práci se ukáže malá překážka, jejímž původcem se ukazuje vaše nesoustředěnost. Nakonec všechno napravíte, o tom není pochyb, ale – nejste třeba zamilovaní?.. Soukromí na novou láskyplnou energii přímo ukazuje. Buď najdete novou lásku, anebo obnovíte staré city. Tak jako tak byste měli pocítit příval emocí, jako kdyby vás pokropila Živá voda..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, mohli byste se dostat do stavu, kdy budete mít pocit zrady někoho z blízkých. Ale – nesuďte nikoho krátkozrace. Možná jen kdosi nesplní slib, který vám dal, ne proto, že vám chce uškodit, ale proto, že vám nechce nic odmítnout a prostě to nestíhá. Všichni jsme jen lidi!.. Hodně dobře se povede těm z vás, kdož se jakkoli ocitnete v obchodním vztahu. I při obyčejném nákupu. Vaše aktuální výřečnost a přesvědčivost vám uspoří nejednu korunu.. V soukromí se snažte s druhými mluvit. A taktéž jim hodně naslouchejte. Nechoďte okolo nich jen mlčky. V tyto dny byste měli být tzv. klidnou silou domova. O vás se může kdokoli opřít – a vy jej nebudete za nic odsuzovat. Slibujete?? Kdosi vás právě takové teď hodně potřebuje..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, potřebujete jasný řád a pořadí priorit. Jinak vám v těchto dnech hrozí chaos, zmatek a bolehlav. Sestavte si písemný plán dní.. V práci či finančních záležitostech neutíkejte před pravdou – obáváte se zbytečně. Namlouváte si něco, co nemá se skutečností nic společného. Možná samy sebe přesvědčujete, že jakýsi pracovní závazek není možné změnit nebo opustit, protože a protože…. Řečičky pohodlné Rybičky.. :-P V soukromí bude potřeba ovládnout svoje emoce, ať jsou jakéhokoli charakteru. Potřebujete jednat s chladnou hlavou, a tak kdybyste měly pocit, že emocionálně bouchnete, skočte si pořádně zaplavat do rybníka. Pořádně!! A ne se jen tak cachtat.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Rána způsobená slovem zasáhne vždy hlouběji, jako rána způsobená mečem..“ (G.B. Shaw)