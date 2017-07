Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

09.07.2017

Život je krátký na to, abyste se obklopovali čímkoli, co vám neslouží ku prospěchu. A je jedno, jde-li o věci nebo vztahy s lidmi. Nenechejte se ždímat. Ani emocionálně, ani finančně..

Týden: 10. 7. 2017 – 16. 7. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, měli byste oplývat značnou energií a mělo by se vám dařit. Dobrou náladu okolo sebe nejen že šíříte, ale právě ona je příčinou toho, že vám vše takříkajíc pokvete pod rukama. A že vás to bude těšit, o tom není pochyb.. Materiální záležitosti kolem vás se ukazují klidné, bez výkyvů. Jistá míra spokojenosti je vidět. Nechcete-li za každou cenu odletět do Karibiku a dál, pak jste spokojeni.. ;-) V soukromí jednejte jen v souladu se svým přesvědčením. Tam, kde máte pochyby, se neangažujte. Alespoň ne zatím..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, držte na uzdě svoje emoce. Zůstaňte v klidu, i kdybyste si měli začít nahlas zpívat. Jestli dokážete počkat, pak věřte, že pravá chvíle, ta vaše chvíle, přijde dřív, než si myslíte.. Ve finanční oblasti se vám může v hlavě začít líhnout jistý nápad, který by neměl zapadnout v zapomnění. Vnímejte, kam vás vaše mysl ohledně práce a s tím souvisejícími příjmy vede. Není vůbec od věci, začít tím směrem konkrétněji plánovat.. V soukromí by se mohly vyvinout celkem dobře osobní věci, které se delší čas vlečou. Cosi je u konce a vám se má ulevit. A ještě – spoléhejte teď hlavně sami na sebe..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, máte-li v těchto dnech dovolenou, nemohli jste zvolit lépe. A i kdyby ne – na každý pád byste měli začít užívat všeho, co máte k dispozici a, zatím nezávazně, začít tak trochu přemýšlet o budoucnosti. Je nejvyšší čas plánovat posun někam dál, výš.. Hodně energie máte k dispozici v materiální oblasti. Finančně byste měli zvládnout všechny závazky i si trošku vyhodit z kopýtka. Udělejte si radost.. Hodně štěstí míří do soukromí. Máte si užívat světských radostí a slastí. Vypusťte starosti, buďte požitkáři.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, i pro vás mají tyto letní dny přichystanou radost a spokojenost – hlavně s dětmi si užijete nejednu veselou chvilku. Kde byl nějaký mráček, vyjasní se. Tak se nemračte ani vy, není důvod.. Máte-li tu smůlu, že nemáte dovolenou a jste v práci, nedávejte najevo, jak vás tento fakt aktuálně štve. Že někdo nedělá cosi podle vás ještě neznamená, že to dělá špatně. Nebuďte za protivy.. Štěstí v soukromí vám přejí okolnosti i tak trochu Osud. A hlavně vy jste se o mnoho dobrého sami zasloužili, tak si užívejte, co račí hrdlo ráčí. A případný drobný spor berte jenom jako koření vztahů. Nepůjde o nic, co by snad mělo pokazit náladu..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, budete se cítit spokojeně, protože dojde na vaše slova. Ukáže se, jak dobrý dokážete mít odhad na lidi a situaci. Sebevědomí vám může zdravě růst.. V materiální oblasti se může vyskytnout zádrhel; uvědomíte si skrze něj, co je skutečně důležité a co nikoli. Když uznáte, že i špatná zkušenost je vlastně dobrá, vyhrajete..;-) Na soukromí dohlíží Šťastná hvězda, jste pod nejvyšší možnou ochranou, proto cokoli se v tyto dny děje, pak výhradně ve váš prospěch! Neoceníte-li vzniklou situaci hned, pak v budoucnu zcela určitě..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, zachovejte chladnou hlavu. Aktuálně nic neuspěcháte, nezměníte, nevyřešíte ku svému prospěchu. Okolnosti jsou proti. Je nutné nechat věc dozrát.. V práci či financích pozor na to, ať vás nedoženou vaše chyby z minulosti. Nezapomněly jste na nějakou splátku? Nebo na pracovní úkol? Popřemýšlejte, co by tak na vás mohlo vyplavat. Jednat by se mělo o chybu z nepozornosti.. Láska v osobní sféře bude hrát hlavní roli. Můžete se spolehnout na nejbližší, věřte, že pro svůj protějšek jste velice důležité. A pokud nemáte partnera, pak právě tyto dny přejí seznámení s letní láskou. A kdo ví, zda ne mnohem déle trvající.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, měly byste v těchto dnech dospět k poznání, co je správné a co nikoli. Realita se vyjasňuje, a vy, chcete-li se dostat dál, byste měly dát sbohem hořkosti z něčeho nevydařeného a jít dál. Kdybychom nezažili neúspěch, těžko bychom docenili úspěch, nemyslíte?.. Ve hmotné sféře se vám daří – je zjevné, že jste aktuálně na správném místě, se správným pohledem na věc. I proto se právem můžete cítit na koni. Záhy vás ocení i okolí, byť zatím asi o materiální ocenění nepůjde. Ale zvýšení sebevědomí je stejně k nezaplacení, ne?.. Osobní problém nebo jakoukoli soukromou situaci potřebnou k řešení vám pomohou zdolat vyšší ochranné síly ve váš prospěch. Je však zapotřebí aktivnější přístup z vaší strany, abyste dobrým silám ukázaly, kde vás „bota tlačí“; pak vše dopadne dobře..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, jestli vás někdo štve, řekněte mu to! A jestli vám cokoli brání v rozletu, zbavte se toho. Život je krátký na to, abyste se obklopovali čímkoli, co vám neslouží ku prospěchu. A je jedno, jde-li o věci nebo vztahy s lidmi. Nenechejte se ždímat. Ani emocionálně, ani finančně.. V materiální oblasti se pro něco rozhodujete delší dobu, což je chyba. Jsou šance, které na vás dlouho čekat nebudou, ta aktuální k nim patří. Volba je na vás, jak moc chcete.. V soukromí se ukazuje klid – asi po bouři. Něco se dostává do harmonie pomaleji, než je vám milo, ale vydržte, dočkáte se..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, měli byste pohlédnout realitě do tváře, protože vám nic jiného nakonec stejně nezbude. A je faktem, že čím rychleji najdete odvahu aktuální situaci přijmout, tím dříve můžete zjistit, že vlastně o tak horkou kaši nakonec nešlo.. ;-) Nepříjemnou situaci můžete zažít v práci nebo kolem peněz někde na nákupu. Ale berte to spíš jen jako zkušenost, z níž se poučíte, a příliš se v tom nebabrejte.. Doma byste měli rozdávat dobrou náladu, máte k tomu nejeden důvod. Daří se vám, nač sáhnete. Snažte se, aby vám co nejdéle optimistické rozpoložení vydrželo. Zúročit své aktuální pozitivně laděné charisma můžete na nějakém letním večírku..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, mohla by vás čekat nějaká zásadní, veskrze pozitivní změna, která povede ke zklidnění situace ve vašem okolí. Od vás bude zapotřebí troška trpělivosti, nechtějte výsledek příliš rychle.. V aktuální materiální záležitosti budete postupovat úspěšně, a to proto, že vás samotná práce bude těšit. Vy to tak máte často, což je ostatně zdrojem vašich nemalých pracovních i finančních úspěchů. Máte-li právě nyní dovolenou, pak finanční investice do ní bude rozhodně jednou z vašich nejlepších investic poslední doby.. Soukromí vám opět trochu pokulhává, ale vše je jen otázkou času. Stačí počkat, až okolnosti změní směr; jinak řečeno: netlačte na pilu, vaše chvíle přijde později..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, snažte se nevyčnívat z řady. Tady jinak řečeno: vy byste se měli stát v aktuální situaci v pozici diváka, nikoli herce. Momentálně je žádoucí více přemýšlet, než mluvit.. V práci či financích se držte svého původního plánu, nenechejte se nikým přesvědčit ke změně rozhodnutí. Ani v tzv. dobré víře! Mějte na paměti, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly! Stůjte si za svým.. Radost v soukromí přijde hlavně ze strany dětí. Prázdniny by měly být hlavně o nich, tak na to myslete. A pokud děti sami nebo ve svém okolí nemáte, pak je šance na přírůstek do rodiny násobená. Klidně i v podobě zvířecího mazla.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Ó jé, milé Ryby, už zase budou na spadnutí chyby z minulosti. Zdá se, jako kdybyste byly nepoučitelné. Opět se může jednat o to, že se necháte citově vydírat nebo zneužívat. A nemusí jít vůbec o partnerské vztahy, ale o vztahy s dětmi či kolegy. Přestavte si konečně mantinely a nebuďte tak horlivé, když jde o druhé.. V práci se může blýskat v dálce na lepší časy. Hodně je to o trpělivosti a odvaze něco změnit. Ale příležitost vás rozhodně nemá minout.. V soukromí byste si měly lebedit. Láska na každém kroku, v mnoha podobách; přátelé, děti či partner vás skutečně mají ve svých srdcích. Hledáte-li aktuálně vhodný protějšek, jsou hodně příznivé okolnosti. Proto hlavu vzhůru a sebevědomě se usmívejte kolem sebe..





Slova slavných k zamyšlení:

„To zlé ve svém osudu nikdo znát nemusí. To hezké ano, protože víra v to, že přijde, nám pak smutné chvíle pomáhá přežít. Copak není pravda, že každý mrak má stříbrný okraj?..“ (Helena Růžičková)