Horoskopy vědmy Emmy

29.10.2017

Vyplatí se vám nepodléhat panice a vzdávat něco předčasně. K vašemu cíli je cesta delší, zkratka k němu nevede, ale když vydržíte, nebudete litovat..

Týden: 30. 10. 2017 – 5. 11. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, budete-li paličatě trvat na svém, nahrne se na vaše bedra víc, než vám bude milo. Pokuste se méně tlačit na pilu.. V materiální oblasti byste mohli oslavovat dokončení nějakého úkolu, případně dobrý výsledek vyjednávání apod. Každopádně něco bude úspěšně završeno, mohli byste být spokojeni.. Malá překážka se vyskytne v soukromé záležitosti, ale vaše zkušenost by si s ní měla celkem hravě poradit. Podstatou úspěchu bude to, že nic neponecháte náhodě. Štěstí přeje připraveným, to je přece známá věc..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, přichází doba, kdy budete moci uplatnit nadšení a podnikavost, protože právě teď jsou okolnosti nakloněny všemu novému. Dřímá-li ve vaší hlavě plán, pak právě teď ho můžete bez obav začít uskutečňovat.. Ve hmotné oblasti se dočkáte úspěšného zakončení jisté etapy. Můžete směle začít plánovat cokoli nového, pozitivní energie je vám nakloněna, mohli byste se posunout dál.. V soukromí se může zdát, že jste na starosti sami, ale ruku na srdce: kdy naposledy jste si řekli o pomoc? Kolem vás je dost ochotných, kteří rádi pomohou. Jen sami nevědí, že mají. Nestyďte se za slabost; každá mince má dvě strany. Vše je o úhlu pohledu, tak na to myslete..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, zvládnete mnohem víc, než si myslíte, jen nepropadejte skepsi a panice. Vše je o přístupu a o tom, z jaké strany se budete na problém dívat.. V materiální oblasti hrozí ztráty všeho druhu, hlavně z neopatrnosti. Jakmile budete obezřetnější a nebudou vaše myšlenky „chytat lelky“, snížíte možnost ztrát na minimum. Je to na vás.. V soukromí buďte také opatrní: máte sklony k tomu, že budete podléhat iluzi a tím si zaděláte na zklamání. Raději vše několikrát prověřte, než se začnete těšit. Ochráníte sami sebe..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, zaplétáte se do negativních myšlenek, přitom se nic špatného, co by vám mělo škodit, okolo vás neděje. Jak se říká, slyšíte trávu růst. Myslete pozitivněji a věřte síle myšlenky.. V materiální sféře je čas zbavit se všeho, co vás jakkoli omezuje, či všech, kdo zneužívá vaše schopnosti. Když nezůstane „kámen na kameni“, bude jen dobře. Potřebujete být sami za sebe, máte schopnosti, na které můžete být pyšní. Přišel čas je ukázat.. ;-) V soukromí zase máte sklony chtít se někomu podobat. Zapomeňte na to! Jste neodolatelní právě svojí originalitou. Neměňte se..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, starosti můžete pro tyto dny hodit za hlavu, vyšší ochranné síly máte na své straně. Vše se vyřeší „samo“, a co ne, na to je čas jindy. Teď se zkuste radovat z maličkostí každého dne.. Ve finančních záležitostech se neposunete dál jen proto, že trváte na svém. Kdybyste byli ochotni jít třeba jenom na kompromis, ledy by se pohnuly.. Osobní oblast ukazuje na zaslouženě dobrou náladu, protože jste vstřícní k okolí a máte až nebývalé pochopení. Proto se na vás ostatní usmívají a jsou rádi, že vás mají. Snažte se takový trend udržet co nejdéle..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, tak trochu to vypadá, že lepší období na chvíli končí a vy se budete muset poohlédnout po nové motivaci k činům, přijmout novou výzvu. Rozhodně není období oddechu, byť byste jej braly.. Ve finančních záležitostech se můžete dočkat jisté formy zrady, že někdo nedodrží slib mlčenlivosti. Dobře rozmýšlejte, koho do čeho zasvětíte a kde bude lepší pomlčet o svých záměrech.. V soukromí by to chtělo též nějaký nový přístup, protože ten dosavadní nevede k cíli. Naopak, ukazuje se nějaká nepříjemnost, která vám má otevřít oči. Pozitivní je, že ještě snad zavčas!..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, pro vás je připravený pozitivně nabitý týden. Hlavně bude klidný, vše by mohlo jít jako po másle, a to naprosto očekávatelným směrem.. Hodně hojnosti se ukazuje ve hmotné oblasti, tady si skutečně nebudete mít nač stěžovat. Pokud snad ano, pak vězte, že kdo chce víc, nemá nic. Pozor na nedostatek pokory.. V soukromí se vám vrátí snahy investované do vztahů; ať jde o přátelství, děti či milence, vždy si budete moci být jisté tím, že „se z lesa ozývá přesně to, co jste do něj zavolaly“. A máte-li pocit dluhu, přišel čas splátek. I když na to dotyčný/á nečeká..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, bojovnou náladu se snažte tlumit. Najde se dost lidí, kteří s vámi duel neodmítnou a ne vždy byste museli být za vítěze. Nedrážděte hada bosou nohou, a když už, počítejte s následky.. Nerozhodnost v materiální oblasti vás může připravit o příležitost. Bylo by dobré nepřešlapovat na místě a rozhodnout se. Buď že berete, anebo ne. Jen se hnout z místa, ať už jakýmkoli směrem.. Soukromí ukazuje na setrvalý stav. Nečekejte žádné zvraty a překvapení, ani pozitivní, ale ani negativní (což je pozitivní.. ;-) ). Pokud byste chtěli cokoli urychlit, pak si můžete být jistí, že opak bude pravdou. Neplýtvejte energií..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, vy byste měli mít před sebou období radosti, najde se čas na setkání a oslavu čehokoli. Můžete se těšit z přítomnosti lidí naladěných na stejnou notu, jako vy. Neodmítejte jakékoli pozvání za zábavou.. Materiální záležitosti mají očekávatelný vývoj. Tady není nic, co by vás mělo překvapit nebo zaskočit.. V soukromí doplatíte na svoji tvrdohlavost až umíněnost. Pokud někdo neudělá něco přesně jako vy, je to špatně. No tak si to dělejte dál všechno sami, ale nestěžujte si, že jste „strašně vytížení“. Je to jen o vás a o tom přijmout jinakost jako jinou variantu, nikoli špatnost..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, chce to zase jednou trochu lehkosti až lehkomyslnosti. Hoďte některé věci za hlavu, hlavně ty, co nezměníte. Víc nadhledu vám zjednoduší život.. Hmotná sféra od vás vyžaduje jedno rozhodnutí. Je jedno, jak se rozhodnete, podstatou je se rozhodnout co nejrychleji. Váhání nese ztrátu z jakéhokoli směru.. Soukromí je tentokrát vaším zdrojem radosti a dobré nálady. Hlavně s dětmi by mohla být legrace, protože právě ony jsou nositeli radostného pohledu na svět. A bezstarostného – berte si z nich příklad. Třeba jen na chvíli. ;-) A mělo by se vysvětlit nějaké nedorozumění!..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, přestaňte strkat hlavu do písku, protože to stejně nikam nevede. Tu zkušenost už máte! Jakmile přijmete současný stav jako skutečnost, uleví se vám. Opusťte pozici mrtvého brouka.. Chaos v práci zapříčiní výhradně nedostatek v oblasti priorit. Co je skutečně důležité? A proč se tedy zaobíráte prkotinami? Finanční investice také zredukujte jen na to, co potřebujete k přežití. Vyskakovat si teď nemáte, tak myslete na zadní kolečka.. V soukromí jednoznačně sázejte na trpělivou práci. Vyplatí se vám nepodléhat panice a vzdávat něco předčasně. K vašemu cíli je cesta delší, zkratka k němu nevede, ale když vydržíte, nebudete litovat..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, tolik štěstí, jako je pro vás připraveno pro toto období, už jste dlouho v loďce svého žití nevezly! Užijte si každý den. Teď je to období, kdy si můžete zaslouženě a bez výčitek vyhodit z kopýtka. Teda z ploutvičky.. ;-) Zádrhel ve finanční oblasti si aktuálně vytváříte ve své mysli, v reálu žádný nehrozí! Pamatujte na sílu myšlenky a rychle, ale hodně rychle přehoďte myšlenkovou výhybku na kolej pozitivna! Když už si máte něco přivolat, tak pořádný ranec peněz, ne?.. Na soukromí dohlíží Šťastná hvězda, nejvyšší ochrana samotného Nebe. Cokoli se vám v těchto dnech děje, pak ve váš prospěch. A mimochodem: nedělejte, že cosi/kohosi nevidíte, když to/ho vidíte..





Slova slavných k zamyšlení:

„Žena je tak stará, jak vypadá před snídaní..“ (William Howe)