Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

16.04.2017

Možná máte všeho nad hlavu a nevíte, kudy kam. Ale, věřte, je to jen a jen o těch „zpropadených“ prioritách..

Týden (kratší – posváteční :-) ): 18. 4. 2017 – 23. 4. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, důležité bude zklidnit svoje emoce a uvědomit si, co je podstatné a co druhořadé. Skrze toto uvědomění se dostanete k řešení aktuální situace.. Materiální sféra vám umožní klidný život, máte všeho tak akorát k tomu, abyste mohli být v klidu. Nechtějte víc, momentálně je to pasé.. Soukromou záležitost přijměte jako fakt a nechtějte cokoli zvrátit. Přínosnější pro vás bude, zvládnete-li sladit s děním svoje kroky. Zkuste být trochu přizpůsobivější – nejste pupík světa.. ;-)



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, nevyhýbejte se jakékoli cestě, která se vám nabídne. Nebudete litovat. A že je život koloběh, se vám v dobrém potvrdí víc, než kdy jindy.. Mírné rozbroje v práci nebo okolo financí neberte nijak zásadně. Jde jen o to, abyste se nezačali nudit, o nic víc.. ;-) V soukromí máte s jarem šanci na nový začátek – přinejmenším přehodnotíte svůj dosavadní postoj ke svému životu a začnete jednat poněkud cílevědoměji. To bude to nejlepší, co pro sebe můžete aktuálně udělat. Tak s tím neotálejte..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, vy, pokud možno, vyházejte vše, co vás jakkoli omezuje, brzdí, anebo je nefunkční. Je čas na velkou jarní očistu. Věcnou i vztahovou, záleží na potřebách.. Hmotná sféra vyžaduje, abyste se příliš nikam nehrnuli, spíše se máte držet zpátky a naslouchat všemu okolo. Mohli byste se leccos užitečného dovědět.. V osobní oblasti to vypadá na značné vyčerpání – zvláště citové. Možná máte všeho nad hlavu a nevíte, kudy kam. Ale, věřte, je to jen a jen o těch „zpropadených“ prioritách. Opět!..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, láska by vám v tyto dny měla pomoci zvládnout všechno. Platí pro vás rčení o přenesených horách právě láskou. Věřte tomu, kdo je vám nejblíže.. Problém v jisté hmotné záležitosti vám má jen ukázat, že jsou i jiné možnosti, jak se s čímsi poprat. Cesta k cíli nevede jen jedna, nebuďte tak striktní.. Osobní situace je aktuálně pevně daná. Nechtějte nic měnit a vylepšovat, buďte trošku skromnější, protože pokora je to, co vám maličko chybí v cestě za štěstím. I proto vám může cosi vytouženého unikat..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, mnozí z vás mohou být po svátcích mírně indisponovaní – zdravotně. Nemělo by jít o nic vážného, ale věřte, že zvýšenou mírou odpočinku nic nezkazíte.. Spory v práci budou pramenit z podrážděnosti a snad i únavy, než aby šlo o něco věcného. Snažte se nehádat, a to ani v obchodě na nákupech. Ničemu nepomůžete.. V soukromí se projeví vaše únava také, ale tady půjde o kombinaci lenosti a nechuti k čemukoli. Staré známé „když se nechce, je to horší, než když se nemůže“. Nepřidá vám ani chladné počasí. Otevřete nějakou prima knihu a čekejte na teplejší dny. No jo, duben – ještě tam budem..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, štěstí jde za vámi a vy si máte užít spokojenost a zasloužené pohody. Komunikujte s přáteli, nečekejte, až se ozvou oni.. Materiální starosti hoďte pro tyto dny za hlavu. Jsou vám v tomto směru nakloněny vyšší ochranné síly, které potřebují prostor pro svoje zásahy. Vy si proto hlavu nelamte, protože pokud se budete angažovat, záhy vám dojde, že to byla zbytečná energie.. V soukromí se vám většinou daří hodně dobře, vypadáte spokojeně. Jen nezapomeňte, že o vztahy je nutné pečovat, stále je živit něčím novým. Hledejte novou inspiraci, neb, jak dobře víte, na vavřínech se nespí!.. :)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, nepříjemnosti by se vám mohly vyhýbat. Jedinou výjimkou může být váš chybný přístup, unáhlený soud. Neodsuzujte nikoho za nic, co jste sami nezažili, protože byste se brzy mohly v téže situaci ocitnout sami – to Osud často umí zařídit a rád to dělá. Držte se striktně hesla: „Suď, až zažiješ“.. Mírné spory ve finanční sféře se mohou objevit tam, kde je dlouho „nuda“. Aby se něco dělo. Ale nic fatálního z toho nebude, tak se předem nehruťte.. ;-) Svoje soukromí nechtějte momentálně nijak měnit a vylepšovat. Na to bude příznivější doba asi jindy. Teď je více než nutné srovnat se s realitou. Nic víc, nic míň..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, ideální bude nevyhýbat se společnosti a mít pro lidi ze svého okolí srdce otevřené. A mít na ně čas! Uspořádejte nějaké povelikonoční setkání, nebudete litovat.. S financemi můžete trochu bojovat, ale nic velkého to nebude. Vnímejte realitu. Není žádný důvod k panice.. V soukromí vládne vyloženě láska. Pokud nemáte někoho po svém boku, pak je teď ideální čas se po někom poohlédnout. Jděte tam, kam jindy nechodíte. Je třeba změnit zaběhané zvyky. A máte-li svého miláčka, není vůbec od věci též se podívat někam, kde jste ještě nikdy nebyli, a obohatit zásobárnu vzpomínek pro domov důchodců.. :))



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, nic nevzdávejte předčasně, blíží se zvrat s ozdravným účinkem. Mějte trpělivost, vše má řešení.. V materiálních záležitostech nikoho neodsuzujte předčasně, aniž byste věděli všechny souvislosti. Je třeba respektovat rozhodnutí někoho jiného. Váš pohled, ať se vám to líbí nebo ne, je opravdu druhořadý.. V soukromí máte sklon váhat s nějakým rozhodnutím. Ubližujete tím nejvíc sobě. Šance uspět se snižuje úměrně délce vašeho váhání. Buď najděte odvahu na krok „do neznáma“, anebo se vzdejte předem. Ale jste vy těmi, kdo se vzdává??..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, když se daří, tak se daří! Vám přichází naproti velice pozitivní emocionální síla, která vám má otevřít nějaké nové obzory. Zádrhel může být jen tam, kde se vám nebude chtít měnit dosavadní způsob žití – pak nečekejte, že se něco změní „samo“.. Pozitivně budete naladěni i v práci, a proto se vám povede tak úspěšně zdolávat problém za problémem. Nic totiž problém nebude. Pro vás. Jen tak dál.. ;-) Změna, a to celkem zásadní, by mohla proběhnout v soukromí. Dopomoci by jí mohla šťastná náhoda. Něco jste možná už ani nečekali, přesto se objeví šance zrealizovat svoji představu. Doufat a věřit v sebe sama se vyplatí..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, ne, že byste nemohli, ale tak nějak se vám nechce – nic. Nenáladu, kterou máte po svátcích je možné přičíst počasí, které vás ani trochu netěší. Nebývá, než se obrnit trpělivostí a vyhlížet teplíčko. A také si tak trochu připomínat, že vaše okolí za tu „blbou náladu“ a nechuť k čemukoli nemůže.. Hmotná sféra se tváří uspokojivě, nic by vás nemělo překvapit. Obrazně řečeno: základní životní potřeby jsou pokryty, víc nečekejte. Ne v tyto dny.. Soukromí ukazuje na klid a vyrovnanost. Snad i proto, že nemáte energii se hádat nebo něco organizovat. Je to tak nyní jen a jen dobře! Odpočívejte, nic neřešte..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, objevuje se u vás jakýsi neklid. Bude zapotřebí ujasnit si, co je pro vás prvořadé – jakmile budete mít jasno, vše se usnadní. Snažte se být velkorysé a chápejte, že druzí mají právo na svoje problémy. Jednejte s chladnou hlavou.. Hmotné záležitosti vyřešíte naprosto bravurně, zde se ukazuje umění použít v pravou chvíli zkušenost. Žádost o radu neodmítejte. O radu, nikoli o peníze!.. Opět máte sklony upínat se k minulosti. Není to nejlepší přístup. Měly byste si trochu poručit, neb tudy cesta ke štěstí vážně nevede. Moudřejší je plánovat zítřek.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“ (Mark Twain)