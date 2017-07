Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

16.07.2017

Berete se moc vážně? Pak se nedivte, že žaludeční vředy se u vás mají tak dobře. Anebo mít velice brzy budou! Nestarejte se kdo, kde, s kým, ale s kým a kde vy. A užívejte si to!..

Týden: 17. 7. 2017 – 23. 7. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, jakmile přestanete utíkat před jistou skutečností a přimete ji jako fakt, hodně se vám uleví. Je opravdu tak složité přiznat si pravdu?.. V materiální sféře se nemáte čeho obávat, zde jsou váhy vyrovnané; jinak řečeno, kolik dáte ze sebe, tolik pro sebe získáte. A když už byste někoho měli podělit, anebo hodnotit, buďte spravedliví.. Doma je nutné komunikovat o všem. Kdy jindy byste měli dosáhnout svého, když ne teď. Teď totiž máte dar „vymámit z jalové kravičky telátko“. Jste neodolatelní a správně zvolená rétorika dokáže divy.. ;-)



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, máte před sebou jeden z nejlepších týdnů roku, pokud si to sami nepokazíte svojí paličatostí, tedy „zabejčilostí“. Bdí nad vámi nejvyšší ochrana z Nebe, takže vám zvenčí nehrozí žádné nebezpečí.. Hmotnou sféru je třeba občas pojmout trochu lehkovážněji ve smyslu „peníze budou a my ne“. Udělejte si nějakou tu radost, byť pro okolí by to byl holý nesmysl. Penízky jsou kulaté, však ony se k vám zase přikutálejí zpátky.. Domácí sféra je trochu pod vlivem vaší paličatosti a tady s ní můžete narazit. Byť byste měli ty nejlepší úmysly! Když někdo něco nechce, tak to nechce! Čemu na tom nerozumíte?..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, máte-li pocit, že někdo má odlišný pohled na věc, pak to není pocit, ale fakt. Nicméně to ještě neznamená, že je to namířeno proti vám! Jinakost neznamená špatnost. Kam se podělo vaše umění tolerance?.. Hašteření a půtky kolem financí nebo pracovních záležitostí nebudou nikterak zásadního charakteru. Jen budete mít chvíli asi o čem přemýšlet. Jste schopni kompromisu, tak jej navrhněte první.. Doma můžete mít docela dost starostí vyplývajících ze zmatku, v němž jste se ocitli. Uspořádejte si priority a podle nich postupujte krok za krokem. A nebojte se říci si o pomoc! Okolí vám pomůže rádo, bude-li jasně vědět s čím..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, jste v ohrožení. V ohrožení závojem iluzí, přes nějž hledíte na jistou záležitost či člověka. Prověřujte si všechny informace, které k vám aktuálně přijdou. Zvláště potom ty, které vypadají velice lákavě; ty jsou nejpodezřelejší. Ukažte, že jste moudřejší, než si někdo myslí.. Spory v práci nebudou nijak velké. Nějaká menší bouřka se objevit může, ale po ní se vyjasní velice rychle.. Doma si dejte pozor, nemáte-li v plánu přírůstek v rodině. A pokud v plánu je, pak můžete být veleúspěšní právě v tomto letním týdnu. Hojnosti a plodnosti na všech frontách je kolem vás opravdu hodně. A nebo vás může k narozeninám překvapit nějaké chlupaté čtyřnohé štěstí.. ;-)



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, držte se v těchto dnech spíše zpátky, než abyste vyčnívali. Budete-li v pozadí, dozvíte se mnohem více, než kdybyste se o cokoli aktivně zajímali. Předstírejte nezájem – to je nejlepší cesta k cenným informacím pro budoucnost.. Finančně vám hrozí ztráty. Eliminujte je tím, že budete vydávat peníze jen za nejnutnější věci a že si budete střežit peněženku jako oko v hlavě. A velké investice rozhodně nechejte na další týdny! Nechcete-li „přijít na buben“.. V soukromí buďte připraveni na to, že se vám může připomenout nějaká nepříjemnost z doby minulé. Kdesi máte nějaký rest a bude třeba jej urovnat. Ale zvládnete to, žádné obavy..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, ochranné síly moudra jsou na vaší straně a připravené vám pomoci. Jděte do situací zpříma a o výsledek se neobávejte. Ten zařídí právě svojí pomocnou rukou ony síly.. Ve hmotné sféře se kdesi nemůžete posunout dál proto, že trváte na svém, ač si situace žádá změnu pohledu. Jste tak nějak uvězněné ve světě svých představ a nechcete si přiznat, že tudy cesta nevede. Nechejte se inspirovat zvenčí.. V soukromí se můžete ocitnout na nějaké startovní čáře. Máte-li se vydat novým směrem, není třeba mít strach. Vaše schopnosti uspět jsou více než dostačující. V mnoha ohledech.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, cítíte se nejspíš vyčerpané a nechce se vám vůbec nic. Ale musíte. Hlavně psychicky na tom není většina z vás dobře. Jediná cesta k postupnému zlepšení je ta, že se budete věnovat věcem a lidem podle prioritního postavení vůči vaší osobě, ne vůči okolí. Teď jste na prvním místě vy!.. V práci je třeba dát rázně sbohem všemu, co vás jakkoli omezuje a zatěžuje nad rámec povinností. Stejně tak se zbavte nějakého finančního parazita. Už se nenechejte zneužívat.. Do soukromí se protlačila Šťastná hvězda, aby na vás dohlédla; aby vše co nejdříve dopadlo jen a jen vám ku prospěchu. Tak se držte, lépe bude dřív, než si myslíte..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, můžete se ocitnout v situaci, kdy rozum bude říkat černá a srdce bílá. Dejte na radu srdce, protože na rozumové kompromisy v takovýchto případech máte ještě dost času.. ;-) Hmotná oblast nabádá k tomu, abyste neztráceli naději, protože změna se může objevit hodně rychle a nečekaně. Zvrat s blahodárným účinkem přijde, když cosi předčasně nevzdáte.. V osobním životě je správná doba na to, abyste navštívili známá místa z dětství a ozvali se starým kamarádům. Neumíte si představit, jak pozitivně vás návrat do dětství dokáže nabít. Zkuste to..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, hoďte starosti za hlavu a oddávejte se letním příjemnostem. Berete se moc vážně a tak se nedivte, že žaludeční vředy se u vás mají tak dobře. Anebo mít velice brzy budou! Nestarejte se kdo, kde, s kým, ale s kým a kde vy. A užívejte si to!.. Hmotná sféra ukazuje nějakou malou překážku, která však má být pouze zkouškou vašich schopností reagovat bystře a přesně. Nezklamete, jste dobří.. Soukromí má vývoj poklidný, nečekají vás žádné nepříjemné střety a překvapení. Věci jdou dopředu logickou cestou a vy si můžete užívat klidu..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, malá nepříjemnost, možná zkraje týdne, vás může trochu uvést do špatné nálady, ale když se nad ní zamyslíte, pak zjistíte, že vlastně o nic nejde. Poučení pro příště by mělo být asi ve smyslu: „spoléhej hlavně sám na sebe“.. Do materiální oblasti byste mohli přinést opravdu dobrý nápad, který nemusí být realizován hned, nicméně dejte jej do šuplíčku na příznivější dobu. Ne že jej zavrhnete, když nejde hned! Kolem financí používejte hlavně logiku a držte se faktů, nikoli domněnek!.. Soukromí se ukazuje jako harmonická oáza, v níž najdete klid a porozumění. Někde toho klidu bude na váš vkus až moc, ale, jak se říká, nerouhejte se. Ať nepřivoláte něco, co by vám nebylo milé..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, pozor na ztráty, číhají na vás takřka za každým rohem. Může jít o finance, stejně tak o zdraví. Je jen na vás, do jaké míry budete obezřetní a dáte na prevenci. Pozor na náhodný letní sex!.. V materiální oblasti máte zapomenout na nějaké hořkosti z dob minulých, podívat se dopředu a uvědomit si, co všechno můžete dokázat, když budete chtít! Život není nikdy jednoduchý, ale to vám snad nikdo ani nesliboval, ne? Oprostěte se proto od pochybností a jděte směrem k budoucnosti sebevědomě. Pochybovat o sobě opravdu nemusíte.. Soukromá oblast vás nabádá, abyste si odpočinuli někde v ústraní od všech možných i nemožných názorů druhých lidí a formovali si jasně svoje vlastní. Až pak, je-li to aktuální, se rozhodněte. Podle sebe..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, čekejte radost a spokojenost, hojnost všeho. To je stručný výčet toho, co by vás mělo v těchto dnech čekat. Nezapomínejte samy na sebe. Pečovat o někoho je hezké, někdy i obdivuhodné, ale nechejte také druhé, ať pečují o vás. Nebraňte se tomu, naopak, vyžadujte péči.. Finanční a pracovní sféra se tváří spravedlivě, takže jste přesně tam, kde si zasloužíte být. Spokojenost znamená správnou cestu, nespokojenost pak je o tom, že je nutná změna. A je to jen vaše volba, nikoho jiného.. Osobní situace vyžaduje trpělivost, protože k cíli se sice blížíte, ale potřebujete ještě hodně času, abyste se dopracovaly k tomu podstatnému pro vás. Je třeba, aby se teoretické znalosti spojily v rutinní dovednost. A pak to bude jízda.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Děláš-li si nové přátele, nezapomínej na staré..“ (Erasmus Rotterdamský)