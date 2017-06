Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

04.06.2017

Týden: 5. 6. 2017 – 11. 6. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Beránci, věřte v lásku. Ta, kterou aktuálně máte, je pro vás skutečným přínosem. Je jedno, je-li to ta „životní“; žijte ji teď a nad ničím dalším není nutné dumat. A nemusí jít zdaleka jen o lásku partnerskou.. V práci je nutná trpělivost, protože bez ní se k úspěchu nedopracujete. Ať se vám to líbí nebo ne. A nekupujte si nic jen proto, že to zrovna teď chcete. Brzy se objeví něco mnohem lepšího.. Doma si hlídejte pozice „má dáti – dal“. Každý, kdo chce něco pro sebe získat, musí též ze sebe něco dát. Jen tak bude výsledek mířit ke spokojenosti..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, aktuálně se můžete klonit více ke hlasu srdce než rozumu. Dřív než o to, co čemu řeknou lidi, se zajímejte o to, jak se cítíte vy sami. O vás jde v první řadě, ne o drby těch, co nemají nic lepšího na práci.. Do materiální oblasti by měla přijít radost. V něčem se objeví zřetelnější obrysy možností, které by vás měly potěšit.. V soukromí můžete vyzkoušet v podstatě cokoli, co se vám postaví do cesty. Nad ničím není třeba dlouho dumat, je období mnoha možností. Hlavně se nepovalovat v papučích doma..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, pro mnoho z vás je tohle období časem nových začátků a nových možností. Nebojte se, novinky, které k vám míří, se ukazují ve většině případů jen prospěšné, neřku-li blahodárné.. V práci či financích můžete uvést v život dlouhodobý plán. Teď je doba realizací novinek, investic do budoucnosti.. V soukromí poslechněte srdce. Na rozum je vždycky času dost. Máte-li se cítit dobře, je třeba se neohlížet na názory lidí „z ulice“, ale na to, co je důležité pro vás. Druzí váš život nežijí a vědí, s prominutím, starou Belu, čili prd.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, ovládejte svoje choutky dosáhnout svého za každou cenu. Ovládněte se. Jen tak totiž, paradoxně, svého můžete dosáhnout. Předstírejte nezájem.. ;-) V materiální sféře zvládnete víc, než byste si sami mysleli. Máte energie za dva, protože vás začíná asi nabíjet „skoroletní“ sluníčko. Pozor si dejte na zapletení citů někam, kam prostě nepatří.. Doma jsou záležitosti kolem vás klidné, v podstatě vyřešené, a není nic, co by vám mělo pohodu kazit. Jestli jde něco pomaleji, než je vám milo, budete muset vydržet. „Umělé zrychlení“ by mělo zcela opačný výsledný efekt..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, nejspíš si uvědomíte, že předchozí kroky nevedly tam, kam jste předpokládali, že vás zavedou. Nezoufejte, nic není ztraceno. Je třeba pohlédnout na vše z jiného úhlu. Nejde o nic fatálního, jen hodně poučného.. Hmotná sféra se vyvíjí celkem klidně, navíc očekávatelným směrem. Nepřekvapí v žádném směru.. V soukromí se můžete těšit na malá vítězství na velké cestě. Jste na koni, věci by se měly dařit a motivovat vás. U cíle nejste, ale cestu jste na nový pokus zvolili mnohem lepší, s daleko větší šancí na úspěch. Své sehrála snad i pokora, která se nad vámi objevuje. Vaše pokora..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, hodně o věcech přemýšlejte. Aktuálně příliš neplatí, že by první myšlenka byla ta správná. Naopak. Ukazuje se, že důkladné promyšlení situace vám mnohé usnadní. Zbrklost je špatný rádce.. Finanční záležitost, o které nechcete slyšet, vás tak jako tak nemine. Čím dříve pochopíte, že jediná možnost, jak dosáhnout na klidný spánek, je přiznání si reality, tím rychleji se situace posune do příznivého sektoru.. Líně se tvářit vám vůbec nesluší, nemluvě o tom, že se mnoho z vás i líně chová. Tak tudy by cesta ke štěstí nevedla, moje milé. Čekat vás přitom může něco velmi pěkného, nového, ale vítat to málem v pyžamu? No to teda!..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, máte sklony nechat se ovlivnit okolím ve svých názorech nebo činech. Nedělejte to! Jestli vás někdo nebere jako originál, pak si vaši náklonnost nezaslouží. Neházejte perly pašíkům.. Hodně velký úspěch můžete mít kolem financí, zejména tam, kde jste se usilovně zaměřily jedním směrem. Odměnou vám bude nejspíš značné vylepšení pozice i sebevědomí. Jen – nezapomínáte na někoho?.. V soukromí platíte za tahouny. Aktuálně jede vše podle vás, a tam kde ne, tam brzo pojede. Ukažte, že vám není zatěžko pomoci s čímkoli; pakliže budete požádány!..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, energie máte, že byste mohli pomyslné skály lámat. Využijte ji smysluplněji, než drolením šutru. ;-) Vymyslete program, navrhněte nějaké společné činnosti s blízkými, ale klidně i s kolegy. Jediný, kdo vám teď může v něčem zabránit, jste jen vy sami.. Finanční stránka se ukazuje jako uspokojivá, strádat rozhodně nebudete. Projeví se vaše charisma a vůdcovské schopnosti, které často umě skrýváte. Leckoho příjemně překvapíte.. Domácí štěstí má pod kontrolou Šťastná hvězda, jste tedy pod nejvyšší ochranou. Cokoli se děje, děje se ve váš prospěch; i kdybyste nechtěli.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, zchlaďte hlavy a mějte rozum v hrsti. Zjitřenými emocemi nic nevyřešíte. Ujasněte si priority; máte s tím často problém, jako právě teď. Co skutečně chcete, co je pro vás skutečně důležité? A je to reálné?.. Pozor v záležitostech okolo peněz nebo práce. Podléháte iluzi, zaděláváte si na problém. Buďte opravdovější a upřímnější hlavně vůči sobě.. Doma vám nezbude nic jiného, než se obrnit trpělivostí a pracovat na vztazích víc systematicky. A hlavně na schopnosti komunikace! Tady vám to vázne, ba přímo dře. Nač máte dar řeči? Na stížnosti „za rohem“? Tím ničemu nepomůžete, sobě nejmíň.. :(



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, zdá se, že byste si mohli projít jistou formou zklamání. Je nutné si uvědomit, že i když něco ztratíte, stále to není nic fatálního, protože máte spoustu jiných možností k dispozici. Jen je chtít vidět.. Ve hmotné oblasti je jakási situace daná a, ač s ní nejste smíření, bude třeba ji přijmout jako fakt. Proti proudu se poplave ztuha, zbytečně se nevysilujte.. V soukromí nechtějte nic řešit nátlakem, ani nikomu nevnucujte svůj názor. Okolnosti jsou proti vám. Vydržte, protože na vaše slova dojde, ačkoli to bude později, než by se vám líbilo. Vše je o trpělivosti..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, průšvih bude, když se necháte jakkoli ovlivnit. Pokud budete jednat sami za sebe a zůstanete sami sebou, lecjaké nepleše můžete předejít.. V práci si dejte velký pozor na pečlivost a ostražitost. Hrozí ztráty ve všech směrech. Ne sice fatální, ale nepříjemnosti z nepozornosti dokážou taky pěkně člověka otrávit.. V soukromí se nesvěřujte na potkání s kde čím kde komu. Zrada, s níž se můžete v tyto dny setkat, jde v prvopočátku na vaše triko. Buď provalíte sami něco svým ukvapeným jazykem, nebo někdo vůči vám nesplní něco, s čím počítáte. A tady nemusí jít o zradu cílenou, ale prostě někomu nevyšel čas, jak předpokládal. Než někoho odsoudíte, zjistěte si fakta..





Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, bylo by prima, kdybyste se začaly chovat jako vládci, tedy vládkyně. Je třeba ukázat okolí, že vás nemusí vodit za ruku, že jste rozhodnutí samy schopné. A nebojte se rozdat úkoly, které může s přehledem udělat někdo jiný.. Materiální záležitosti řešte s klidným srdcem, přívětivě. Spolehněte se na to, že vlídné slovo umí divy i u pragmatiků. Finanční karta se obrátí k lepšímu brzy. A zaslouženě.. V soukromí zvolněte svoje aktivity, protože díky slibům vůči druhým budete záhy lapat po dechu. Jděte po prioritách, nechtějte se zavděčit všem – to není možné! Chvílemi můžete mít pocit, že jste u dna, ale to jen proto, že se nemůžete k něčemu rozhodnout. Proč? Co můžete ztratit?..







Slova slavných k zamyšlení:

„Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti...“ (Michel de Montaigne)