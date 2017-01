Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

29.01.2017

Cokoli konané s horkou hlavou a bez rozmyslu je tutově předurčeno ke karambolu. Hodně myslete a až pak jednejte. Toť hlavní rada pro tyto dny..

Týden: 30. 1. 2017 – 5. 2. 2017





Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, nic nevzdávejte předem. Rozhodně se vyplatí doufat do poslední chvíle, ať jde o cokoli, protože nečekaný obrat s blahodárným účinkem je připraven právě pro vás.. Kolem peněz byste měli začít být trochu opatrnější s jejich vydáváním. Nic prospěšného za ně nesměníte a pozdě byste litovali.. V soukromí je třeba trpělivosti a trošku toho odříkání. Doba hojnosti přijde později, teď se spokojte s málem; ani to málo není samozřejmostí, to si uvědomte..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, nu, měli jste už lepší dny. Ale zachováte-li si nadhled, protivníci budou eliminováni. Spoléhejte na sebe a věřte jen sobě; neprohloupíte!.. Do financí by se mohla vkrást jakási neplecha z minulosti. Možná jen budete mít sklony ke stejným chybám - nepoučitelní. Vzpomenete-li si včas na jistou zkušenost, zafunguje jako brzda v pravou chvíli. Příliš se rozdávat, to teď nikdo neocení, tak proč byste to měli dělat?.. V soukromí strkáte před něčím hlavu do písku. Z obavy nebo z lenosti? Obávat se není čeho, protože „vyšší kartu“ máte v rukou vy..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, vsaďte na lásku, nic není v tuto chvíli podstatnější a důležitější. Můžete se spolehnout, že na vaší straně jsou všichni nejbližší, ať uděláte nebo řeknete cokoli. S jejich podporou zvládnete i zdánlivě nemožné.. V materiální sféře se můžete pustit do čehokoli, vše je aktuálně zobrazováno jako přínosné.. Doma vládne klid a harmonie. Někde možná i proto, že nechcete malichernostmi klid rozbíjet – to je správný přístup! Kvůli hlouposti přijít o pohodovou náladu je pošetilé.. ;-)



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, rozum se vám pře s city? Aktuálně a zcela výjimečně se podržte zdravého rozumu. Kdo zůstane nohama na zemi, vyhraje.. V materiálních záležitostech, zejména těch pracovních, je naprosto žádoucí, abyste byli nad věcí. Nejde o život, na to myslete! Hlavně neutvrzujte sami sebe, že bez této práce nemůžete být. To byste se divili! ;-) .. Ta domácí nechuť k čemukoli pramení z čeho? Vy se máte radovat, spojit se s přáteli, kamarády. Máte za úkol slavit – cokoli. Užívejte život, nemračte se. S úsměvem jste vážně šik!



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, nyní se držte svých rozhodnutí. Nastal čas prosazovat svoje myšlenky a zájmy. Nenechejte se nikým zviklat, protože myšlenku máte vážně dobrou.. Hmotná oblast může nabídnout nejednu dobrou zkušenost. Nebraňte se ničemu novému, vše přichází vás jen a jen obohatit.. Soukromé plány je nutné mít opravdu důkladně promyšlené, protože na tom záleží úspěch. Cokoli konané s horkou hlavou a bez rozmyslu je tutově předurčeno ke karambolu. Hodně myslete a až pak jednejte. Toť hlavní rada pro tyto dny..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, měly byste zažít týden hojnosti a dostatku na všech frontách. Ale někde bude tato spokojenost podmíněna vaším přístupem. Nedělejte, že něco nevidíte.. V materiální oblasti se vyvarujete stresu, když si osvěžíte svůj žebříček priorit. Chaos kolem vás je jen výsledkem toho, že chcete mít všechno akurátní. U všeho to prostě nejde. Přiznejte si to, uleví se vám. I okolí.. V soukromí víc plánujte, méně realizujte. Dejte si načas, přes koleno nic nezlomíte.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, kolem vás se to hemží štěstím, které si máte uvědomit a užít si je. Žádné duchovno, ale obyčejné světské požitky jsou aktuální. Jděte se bavit, na ples, do kina, kam jen libo.. Kolem financí je klidné pole, proto se není třeba obávat čehokoli, co by vaši kasu dostalo do potíží.. V soukromí je třeba si uvědomit, co je pro vás prioritou. Resp. pro život jako takový. Vy jste svým pánem, vy určujete, co chcete a co je vám přítěží. Nikdo jiný! Přítěže se zbavte. A bavte se – štěstíčka kolem sebe máte dost, jen je chytit..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, držte si svoji dobrou náladu a nedejte si ji nikým a ničím zkazit. Ani sebou samým! (a že i to umíte!). Čím lepší nálada, tím větší úspěch, čím větší úspěch, tím lepší nálada. Skvělý koloběh! :) .. Ovládněte svoje emoce a touhy. Ať jde o spolupracovníky anebo investice, nic nepřehnat jen kvůli zvýšenému emočnímu tlaku.. V soukromí mohou někteří z vás být servaní jako rybíz. Ale to jen proto, že nedokážete lépe rozdělit domácí práce, anebo nedovedete říci „ne“. Trochu méně toho na sebe nakládejte a více věcí „delegujte“ na jiné. Když neupadnou ruce vám, jim také ne.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, zvládnete-li býti vytrvalými, pak se můžete těšit na nejeden úspěch na cestě. Spěchejte pomalu, dobré výsledky si dají načas.. V pracovních záležitostech se dobré výsledky dostaví, když dokážete empaticky vnímat příčiny chování ostatních. Chce to tak trochu psychologie a umění jednat diplomaticky. Pak dosáhnete i víc, než aktuálně potřebujete.. Domácí radost je zjevná. Hodně legrace zažijete s dětmi, ty vám zvednou náladu za každé situace. Buďte v jejich přítomnosti co nejvíc..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, dávejte si pozor na klamavé odlesky; znamená to, že vás chce někdo ošálit, aby sám měl z vás či vašeho postoje prospěch. Vy jste mu úplně fuk.. V materiální sféře toho máte zase na bedrech víc, než je zdrávo. Sestavte si písemný plán, co je podstatné a co méně, jinak skončíte u doc. Chocholouška – lidově řečeno. Nechtějte vše vytrhnout sami.. V osobním životě se držte svého plánu, svého rozhodnutí. Už dlouho jste se tak dobře nerozhodli, jako nyní. Citově vydírat se nedejte! ;-)



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, měli byste si rychle urovnat životní položky „má dáti – dal“. Zdáte se být v tomto směru trochu nevyvážení, ale nic nevzdávejte předem. Netvrďte, že to jinak nejede. Jde! Jen opravdu chtít.. Hmotná oblast je v ohrožení ztrát. Neinvestujte do ničeho, co nesouvisí s přežitím (a kontrolujte datum spotřeby!). Hlídejte si peněženku, PIN… zkrátka vše, co s penězi jakkoli souvisí.. V soukromí je třeba si uvědomit, že něco končí proto, aby něco lepšího mohlo začít. Krom toho se vydejte na nějakou cestu, výlet. Je jedno, zda na hodinu či týden. Cesty totiž nesou štěstí..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, opět je vám přáno štěstí plnou hrstí! Užívejte života, nepřemýšlejte nad hloupostmi a malichernostmi. Vyjděte si do ulic a usmívejte se na svět. Svět se chce usmívat na vás.. V práci klidně použijte drobnou lest, která nikomu neuškodí a vám přinese klid. Pokud někdo do vás neustále „šije“, pak si malou lekci zaslouží. Mimochodem, hodně lidí vám v práci závidí, protože jste lepší. Ale s tím nebojujte, s hloupostí se bojovat nedá! ;-) .. V soukromí máte síly a energie tolik, že byste mohly lámat skály. Využijte ji pro sebe. Pečujte o sebe, dělejte vše, co vám činí radost. Jen nelenošte za pecí, tam štěstí neleží..





Slova slavných k zamyšlení:

„Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud..“ (Maximilien Robespierre)