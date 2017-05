Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

07.05.2017

Týden: 8. 5. 2017 – 14. 5. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, dejte si pozor na to, aby vaše přehnaná hrdost nebyla spouštěčem k nějaké bouři, která by nedopadla pro vás právě nejlépe. Raději se zdržte kategorických soudů.. Hmotná oblast je rozzářena štěstím, které si zasloužíte. Aktuální výplatu trochu provětrejte vám pro potěchu, nikoli jen pro nutnost.. ;-) Dočkáte-li se v soukromí pocitu zrady, pak pátrejte po příčině. Buď jste si někde neuváženě pustili pusu na špacír, anebo jste od někoho čekali víc, než vám mohl splnit. Řešte věci s chladnější hlavou..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, budete-li chtít v těchto dnech uspět, pak bude zapotřebí použít nějakou drobnou lest, jak se lidově říká „vyčůranost“. Hlavně nestavět svoje štěstí na neštěstí druhého, to by vám moc nepomohlo.. V materiální sféře stavějte na týmové spolupráci. Je možné dojít k velkým věcem, ale jen ve spojení s druhými. Sólo projekty nechejte momentálně spát.. V soukromí je možné zkusit cokoli, co by vám mohlo učinit radost a potěšení. Obavy z neúspěchu nejsou na pořadu dne. Teď by se vám mělo jen a jen dařit, využijte toho..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, na každý pád věřte tomu, k čemu vás nabádá vaše intuice. Ta má v tyto dny stoprocentně pravdu. Když na ni dáte, pak vám v dalších krocích pomohou vyšší síly.. Finanční záležitosti se ukazují ve velice pozitivním světle, měly by být zdrojem vaší dobré nálady a chuti do další práce. Tak dobře vám od ruky vaše práce už dlouho nešla. Udržujte pozitivní mysl, jinak si leccos pokazíte.. Doma přestaňte hledat problémy tam, kde nejsou. Uvažujte logicky. Máte totiž nakročeno k tomu, že si potíže přivoláte pouhou destruktivní myšlenkou. Zvedněte hlavu a usmějte se!..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, k tomu, aby vám bylo mnohem, mnohem lépe, vám chybí aktuálně jedno: přestaňte setrvávat tak tvrdošíjně na svých pozicích, názorech. Jakmile připustíte i jinou variantu řešení, štěstí se k vám rozeběhne.. Materiální sféru mohou zcela zásadně ovlivnit šťastné náhody. Dobře se okolo sebe dívejte, krouží nad vámi šance na lepší vyhlídky v oblasti financí. Možná by stálo zato, koupit si i los.. ;-) Doma neházejte flintu do žita předčasně. Jde jen o to, vytrvat. Protože v pravý čas by se měl objevit nějaký zvrat s velice pozitivním rozuzlením aktuální situace..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, nevyčnívejte. Teď je pro vás výhodnější pozice v ústraní. Leccos se pozorováním okolí můžete dovědět. Leccos pro vás prospěšného.. Kolem finančních záležitostí, práce nebo investic se řiďte tím, jak moc jste o tom či onom vnitřně přesvědčeni. Pamatujte si jedno: jakákoli pochybnost znamená výstrahu, vztyčený varovný prst. Tam buďte hodně opatrní.. V soukromí se můžete setkat jen s nějakou menší překážkou. Jste ale natolik zkušení a schopní, že to nebude nic, co by vás mělo vyvést z míry. Poradíte si prakticky se vším a za všech okolností. Tady jste to vy, Lvi! :)



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, měly byste se připravit na nějakou pozitivní změnu. Dosavadní neklid a možná i zmatky by měly skončit a vám se otevře klidné, pohodové období.. Hmotná sféra ukazuje na potřebu užít si toho, čeho jste dosud dosáhly. Máte si užívat, a to zaslouženě. Udělejte si radost, někam se vypravte, něco si kupte.. Soukromí nechystá žádné výkyvy, vše se posouvá dopředu zcela logickým směrem. Věci mají svoje tempo vývoje, nic neuspěcháte. Odpočívejte dle své chuti..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, vypadá to, jako by před vámi měly být dny plné radosti a nějakých oslav. Nestraňte se společnosti, je čas si užít jara.. Hmotné zabezpečení je u většiny z vás na velice dobré úrovni. Vy, jako i Panny, máte období, kdy si je třeba užívat a trochu „pustit žilou“. Pro vás navíc platí i jakýsi bonus: klidně můžete „ulítnout“ i na nějakém nesmyslu. Udělejte prostě něco bláznivého, jen tak. Bude nač vzpomínat.. ;-) Do osobních záležitostí zasáhnou vyšší síly a pomohou vám. Jen je nenechejte tápat a projevte aspoň trochu aktivity směrem, kterým se má jejich pomoc ubírat..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, nejdůležitější v těchto dnech bude vaše trpělivost, kdy nebudete nic chtít tlačit na sílu. Je doba, kdy s věcmi prostě nehnete, protože si to nepřejí okolnosti. Šetřete síly, budou se hodit později.. Kolem financí a práce se ukazuje, že pokud máte s něčím v těchto dnech začít, je toto předurčeno k úspěchu. Sázejte na svoje schopnosti a zkušenost. Tudy vede cesta výš.. Doma srovnejte účty: dávejte tolik, kolik dostáváte. Je-li v tomto nepoměr, nemůžete být ve vztazích spokojeni. Misky vah je třeba vyrovnat. A ještě malý dodatek: nedělejte z komára velblouda.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, krouží okolo vás jakási zrada, leč vy tuto situaci nechcete vidět. Stále si myslíte, že co nevidíte, neexistuje? Svatá prostoto! Až tady vám něco skutečně dojde, tak to bude na oslavný ohňostroj.. Hmotná sféra je pro vás mírně nepřehledná, ale záhy byste se měli dovtípit, kudy vede správná cesta: neprožívat spoustu situací tak vážně. Nejde o život.. Klid a harmonické dny v soukromí by vás měly dobít energií. Na to, že cosi uspíšíte, zapomeňte. Jde-li vám o výslednou kvalitu, pak bude trpělivost nutností..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, v těchto dnech by na vás mohlo něco prasknout, proto raději zapátrejte v mysli, co že nechcete, aby vyplavalo na povrch. Střežte si třináctou komnatu, teď není dobrý čas na to, aby byla odemknuta.. Materiální sféra ukazuje na nutnost trpělivé práce, pak vám nemine adekvátní odměna. Jde-li na vás pověstná jarní únava, je potřeba ji hodně rychle zahnat. Jakkoli.. Doma se zamyslete, kde je třeba něco změnit, kde už to takto dál nejde. A převezměte iniciativu. Jinak to někdo udělá za vás a věci změní tak, že vám to milé nebude. Nedejte se..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, peníze nejsou všechno. Nenechejte si vzít dobrou náladu, kterou vám jarní dny přinášejí. Díky ní se vám začne dařit i tam, kde byste to ještě nedávno vůbec nečekali.. Finanční oblast ukazuje na ztráty. Eliminujte je tak, že nebudete investovat do ničeho, co není nutné k holému přežití a budete si hlídat peněženku. A taky v práci držte jazyk za zuby, ať o místo nepřijdete kvůli pár větám, které zaslechnou nepovolané uši.. Soukromí si užívejte víc než kdy jindy. Berte vše s nadhledem, lehkostí a s vědomím, že život je krátký.. (A kdyby to občas náhodou nešlo, zkuste moje heslo: Hlavně, že není válka.. ;-) )



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, nemáte si nač stěžovat, a pokud tak činíte, rouháte se. Je zjevné, že jak jde život v sinusoidách, rozhodně aktuálně nejste u dna, ale plavete směrem vzhůru. Tak přestaňte s nespokojenými myšlenkami a řečmi!.. V práci a financích by vám bylo mnohem lépe, kdybyste se pustily starých nefunkčních vzorců a byly trochu odvážnější. Nemůžete čekat štěstí „za pecí“.. Soukromí nabízí možnost ukrojit si kus zaslouženého štěstí, které kolem sebe aktuálně máte – s dětmi, přáteli nebo partnerem. Nedržte se zpátky, užívejte život. Jděte do ulic, mezi lidi. A s širokým úsměvem!..



Slova slavných k zamyšlení:

„Žárlivost se vždy rodí s láskou, ale vždycky s ní neumírá...“ (François de la Rochefoucauld)