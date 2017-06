Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

18.06.2017

Nehrajte roli oběti; vždycky máte na vybranou, jen vidět věci objektivně s jasnou myslí..

Týden: 19. 6. 2017 – 25. 6. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, v současném období je zapotřebí více naslouchat srdci, byť by rozum měl jiný názor. Váš vnitřní hlas vás vede přesně k jádru věci. Věřte mu.. Materiální situace se může jevit nepřehledně, leckdy i bez naděje na vývoj. Nepropadejte panice a věřte, že světlo na konci tohoto tunelu je! Pomoci vám může nějaká změna, k níž se máte odhodlat.. Štěstí v soukromí je zjevné. Jakkoli si můžete myslet, že tomu tak není, blízká budoucnost vás přesvědčí o opaku. Umíte se radovat z maličkostí?..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, najděte si čas na vzpomínky na dětství/mládí. Prohlížejte staré fotky a vzpomínejte. Potřebujete se oprostit na chvíli od aktuálního dění okolo vás a ujistit se, že život stojí zato.. ;-).. Situaci kolem práce a financí bude nutné nepodcenit. Jakmile upadnete do stavu nechuti, bude zle. Je nutné být na sebe „pes“ a nelenošit, jinak věci nedopadnou dobře. Jen aktivita vede k úspěchu.. Soukromá oblast ukazuje, že se vám povede dobře hlavně tam, kde se nebudete vyhýbat druhým a budete s nimi chtít spojit svoje kroky za zážitky. K aktuálnímu cíli vede cesta skrze spolupráci s druhými. Sólo akcí se moc neblýsknete..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, současné dění si žádá aktivní přístup. Ne však proti proudu! Je nutné vnímat situaci okolo vás tak, že je prostě daná a smířit se s ní.. V práci si dejte pozor na to, co říkáte. I malý „žertík“ může spustit lavinu. Kdosi není na vaše vtípky či laxní přístup ani trochu zvědavý. Držte se zpátky – ve vlastním zájmu.. Doma je situace většinou klidná, nic podstatného vám nechybí. Když ve svém aktuálním úsilí vytrváte, pak cíl, jenž jste si dali, je dosažitelný a reálný. Kapánek víc si věřte..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, vaším stěžejním úkolem je vytrvalost. Potřebujete se dostat k cíli, ale máte sklony k tomu, věci těsně před ním vzdát. Vydržte! A nezapomínejte, že za svůj život jste zodpovědní jen a jen vy sami.. Hmotná oblast žádá kolektivní spolupráci. Ať jde o profesní či ryze finanční věc, nepodnikejte nic na vlastní pěst. „Spálili“ byste si svoje račí klepítka.. V soukromí máte sklony k zaslepenosti. Nechcete vidět, co se kolem vás děje? Máte pocit, že jste v pasti a není cesty ven? Ale je! Svěřte se staršímu moudrému muži, který k vám chová nezištné city. Nehrajte roli oběti; vždycky máte na vybranou, jen vidět věci objektivně s jasnou myslí..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, opatrně s unáhlenými soudy. Máte k nim sklony. Ale bez potřebných informací byste mohli způsobit víc škody, než starý známý slon v porcelánu.. Hmotná sféra vyžaduje, abyste se takříkajíc „vyklidnili“ a neřešili nic přes závit. Není nic, co by nemohlo ještě nějaký čas zrát a dozrát k vaší spokojenosti. Jen nespěchejte.. V soukromí poslouchejte svoji intuici, nic jiného není důležité. Mnohým z vás napovídá, že je čas se omluvit – kde asi? Tam, kde máte špatné svědomí, je nyní otevřená náruč pro odpuštění. Nenechejte ji zívat prázdnotou..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, v tomto období vám nezbude nic jiného, než být k sobě samým upřímné. Jakmile o něčem pochybujete, nedělejte to, nenakupujte. Podstatou úspěchu je vlastní přesvědčení.. Hmotná oblast ukazuje jistou formu dna, kdy máte všeho nad hlavu. Nutně potřebujete srovnat priority a tím seznamem se opravdu řídit. Jen tak se ode dna můžete odrazit.. V soukromí by mohlo dojít na nějaké ty boje a hádky. Nic zásadního to nebude, vrásky vám kvůli tomu nepřibudou. Nepokoušejte se vyčnívat, dostaly byste první ránu. Ideální domácí pozice pro tyto dny: mrtvý brouk.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, mohly byste si naběhnout na jistou formu zklamání – když si nebudete chtít přiznat realitu a budete se urputně držet nějaké představy. Dívejte se dopředu! Tam by měl být váš cíl, k jehož dosažení máte ještě k dispozici hodně prostředků. Utápět se v pocitech jakési ukřivděnosti je ztráta času.. V práci o svoji pozici bojujte, je-li to třeba. Žádný z případných protivníků by neměl být ohrožením. Nenechejte se zastrašit; to, že někdo je víc slyšet, ještě neznamená, že je lepší, než vy.. V soukromí byste se měly dočkat odměny za vytrvalost. Zjistíte, že nevzdat věci před cílem se rozhodně vyplácí..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, nestahujte kalhoty, brod je daleko a Šťastné náhody za dveřmi. Osud vám posílá nějakou odměnu – jen tak, asi pro vaše krásné oči. Tak se nekaboňte, ale usmívejte.. Drobné šarvátky v práci nebo financích nebudou tak zásadní, aby jakkoli ovlivnily vaši kapsu. Pokuste se být za ty moudřejší, kteří třeba i ustoupí, protože proti nižšímu IQ se bojuje dost blbě..;-) Než doma budete někoho soudit, nechte si vše v klidu objasnit. Máte sklon k tomu, že zbrkle zhodnotíte situaci – a zcela mylně. Tak ať někomu neublížíte!..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, máte před sebou nesnadný úkol: trpělivě si jít za svým krok po kroku, nic nechtít urychlit. Ochrana tradičních hodnot nejde někomu nařídit „befelem“, tu je třeba předávat příkladem.. Drobný pracovní nebo finanční zádrhel by vás neměl nijak zastavit, protože jste se svými zkušenostmi schopni zvládat i větší problémy. Rozhodně jeho zdolání vám zvýší zdravé sebevědomí a uvědomíte si svoji cenu.. Domácí situace berte s větším nadhledem a lehkostí. Nechtějte mít vše pod kontrolou, zejména pak ne ty, co jsou dospělí a mají svůj život. Často (a rádi!) zapomínáte, že jste si svoje zkušenosti též chtěli odžít sami..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, pro vás je pro tyto dny důležité upozornění na to, abyste se příliš horlivě nezapojovali do dění okolo vás, když nebudete přímo vyzváni, případně o radu žádáni. Myslete na to, že mlčeti je zlato..;-) Hmotná sféra vykazuje známky chaosu a stresu. Potřeba, ujasnit si pořadí důležitosti vašich činností, je očividná. Nechtějte sedět jedním pozadím na třech židlích najednou, to nic dobrého nepřinese.. V soukromí byste mohli začít realizovat něco, co jste delší dobu plánovali. Je ideální čas na to, začít s něčím novým, co by vás mělo těšit. Jít může jak o nový vztah, tak o nové bydlení, ale klidně jen o realizaci dobře naplánované dovolené. Úspěch je zaručen..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, cokoli, co se před vás postaví jako výzva, můžete směle přijmout. Nehrozí žádné karamboly, což je ideální stav pro nové zážitky.. V materiální oblasti byste si měli přiznat jakousi pravdu. Před čím utíkáte? Vaše schopnosti jsou na takové úrovni, že útěk je naprosto iracionální počin. Stačí několik dobře podaných slov a je po problému! Tak nebuďte jak malí.. ;-) V osobním životě byste se měli rozhodnout, zda se nové výzvě postavíte zpříma, anebo před ní utečete. Resp. nevyužijete šanci na vylepšení vaší situace. Někde potřebujete přece změnu! Tak nepřežívejte, ale žijte..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, vám stačí vyvinout drobnou aktivitu směrem, kde byste potřebovaly pomoci, a vyšší ochranné síly vám pomohou. Neví ale kde jsou zapotřebí, nasměrujte je.. V práci a financích se vám bude dařit přesvědčit každého, koho přesvědčit budete potřebovat. O čemkoli! Tak toho využijte, kde je třeba. Jste totiž aktuálně neodolatelné, odmítnout vám cokoli, je nemožné.. Doma se ukazuje období veskrze klidné, vyrovnané. Pozor jen, ať něco nepředstíráte a něco jiného ve skutečnosti necítíte. Brzy byste byly odhaleny. Říkejte, co chcete, ne co si myslíte, že druzí chtějí slyšet. Jednejte na rovinu. Je to nejlepší způsob, jak se vyhnout zklamání nebo trapasu; a taky cesta k tomu pravému / k té pravé..



Slova slavných k zamyšlení:

„Ničím neprozrazují lidé svůj charakter víc než tím, co je jim k smíchu.“ (Johann Wolfgang von Goethe)