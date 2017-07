Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

23.07.2017

Týden: 24. 7. 2017 – 30. 7. 2017





Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, únava a stres nebude u vás nic výjimečného. To dlouhé teplo už s vámi dělá své. Dávejte si pozor na srdíčko a hlídejte si tlak. Nic není v tyto dny důležitější, než abyste byli co nevíc v pohodě a klidu. Priority!.. V materiálních záležitostech je třeba poněkud více plánovat. Pustíte-li se do něčeho bez jasné vize, neuspějete. V přeneseném smyslu slova: než říznete, klidně i desetkrát měřte.. V soukromí se můžete spolehnout na všechny blízké, nejvíce na partnera. Že vás miluje, byste měli vnímat intenzivně. A jste-li single, pořádně se okolo sebe podívejte.. ;-)



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, nad něčím váháte, a těžko říci, zda dobře děláte. Ale spíš ne. Stávající příležitost se bude časem vytrácet a v této podobě už se nevrátí. Je to vaše volba – se vším rizikem. Ale bez risku není zisk.. Hmotná oblast ukazuje na určitou míru hojnosti, která je podmíněna tím, že budete jednat sami za sebe, nikoli pod něčím vlivem. Nechtějte hlavou prorazit zeď, spíš hodně přemýšlejte; a jednejte, až nebudete vidět rudě.. ;-) Soukromí vypadá klidně, váš úkol je být divákem. Zapomeňte na hlavní roli i režii. Nechte druhé, ať se vyjeví a ukáží více svých schopností. A tváří..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, zdá se, že jste se aktuálně vyrovnali sami se sebou i se svým okolím. Přijali jste některé věci takové, jaké jsou, a tím jste se mohli značně zklidnit.. V práci a financích můžete veškeré problémy a starosti vyřešit snadněji, než tušíte. Vyšší ochranné síly vám jdou pomoci, jen požadují vaši prvotní aktivitu. Udělejte první krok, pak už se nemusíte obávat o výsledek.. Doma se rozhodně nestraňte druhých. Nejlepší možný strávený čas je v těchto dnech s nejbližšími lidmi. Potřebujete-li cokoli řešit, pak vězte, že aktuálně je to o tom, že víc hlav víc ví. Komunikujte, diskutujte, argumentujte..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, jisté poznání vás možná zabolí, ale příliš se tím na své cestě nezdržujte. Půjde jen o další zkušenost, která vás nakonec posune dál, než si myslíte.. V materiální sféře se hlavně okolo financí chovejte více s chladnou hlavou, ne emočně. Ale i v práci počítejte do desíti, než budete jakkoli reagovat. Byť se vám něco nebude líbit, věřte, že to může být jen na první pohled. Jednejte s rozumem v hrsti, na city dnes tady není prostor, na emoční vydírání už vůbec ne.. V soukromí překonáte jistou překážku a budete na sebe moci být hrdí. Nejste rozhodně takové „bábovky“, jak si o vás leckdo myslí, naopak. Mnozí by se od vás mohli učit..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, nechcete-li se cítit „pod psa“, pak vám nezbude nic jiného, než abyste si ujasnili, co je opravdu podstatné: vaše zdraví! Eliminujte své činnosti na ty nezbytně nutné, jinak hlavně odpočívejte.. Kolem finanční oblasti se vyskytuje několik možností, které se nabízejí, abyste si polepšili. Dá se říci, že jakákoli cesta je teď možná, žádná není špatná. Je to období, kdy můžete vyzkoušet v podstatě cokoli, vše bude obohacení.. V soukromí vás čeká užívání si vlastního úspěchu. Pracovali jste na svých vztazích už dost, teď sklízíte ovoce. Pěstění vztahů je nekončící práce, ale občas ji střídá doba odpočinku, oslav a radosti. Jako teď..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, spoléhejte na partnerské vztahy. V soukromí i profesi. Nemůžete mít na svém „triku“ takříkajíc všechno. Chtějte pomoc, řekněte si o ni. To není známka slabosti, ale důvěry ve schopnosti druhých!.. ;-) V práci se můžete dočkat toho, že vám někdo něco bude závidět a pro pomluvu nepůjde daleko. Nechte to být, pomlouvají lidé duchem slabí a ty je třeba leda tak politovat.. V soukromí se zkuste otevřít novým možnostem, které se před vámi otevírají. Mohla by přijít nabídka od spolehlivého přítele. Znáte svoje hranice. Nepodceňujte se. Něco nového je před vámi, tak ne, že si k tomu samy zavřete dveře..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, spravedlivou odměnu (anebo trest) budete pociťovat víc, než kdy jindy. Můžete se ocitnout před nějakým rozhodnutím, kdy si zčista jasna uvědomíte racionální stav věci. Překvapíte samy sebe, co ve vás je a jak dokážete reagovat bez emocí a věcně. Ku prospěchu věci.. Ve financích věřte jen a jen vlastní intuici. Jakmile začnete hodně kalkulovat, přepočítáte se.. Soukromí je pod dohledem vyšších sil, můžete se tedy směle oddávat radosti. Starosti za vás vyřeší ony síly, pakliže se jim nebudete plést do cesty. Jděte se bavit. A máte-li dovolenou, prožijte si ji naplno..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, mohli byste pociťovat jistou míru zklamání nad svým osudem. Je ale zapotřebí si přiznat, že včerejšek nezměníte. A to by měl být dostatečný důvod k tomu, abyste se otočili a začali plánovat zítřek. Tam totiž na vás čeká něco, nač se můžete těšit. Co můžete, musíte!.. Pokud jde o peníze, trvejte si na svém. Jakkoli by vás chtěl někdo ovlivnit, hlavně citově, není důvod měnit padlé rozhodnutí. Vybrali jste aktuálně tu nejlepší možnou cestu, možnost.. V soukromí se hlavně hodně družte. S rodinou, přáteli – to je vcelku jedno. Podstatnou úspěchu a spokojenosti je kolektivní duch.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, máte tendence k tomu, přivolat si problémy tam, kde dosud nejsou. Jen proto, že vy je někde vidíte, ještě neznamená, že jsou skutečné. Nejsou. Ale zaděláváte si na ně ve vlastní mysli. Co takhle přehodit výhybku na pozitivní mysl?.. Kupte si los. Kolo Štěstí je na vaší straně, proto byste měli pokoušet štěstěnu. A máte-li potřebu změny v pracovní sféře, pak rozhodně neváhejte, protože i tady je štěstí na vaší straně. Zvyšte aktivitu při hledání významnější pracovní pozice, máte šanci.. V soukromí je trochu problém v komunikaci. Máte-li pocit, že vás někdo podrazil, tak to může pravda být, ale jen částečně. Nebudete-li mít snahu vyjasnit si svoji pozici, pak vám nezbude, než se „užírat“ dál.. :-(



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, s aktuálním obdobím byste měli něco nového začít. Nepochybujte o sobě a svých schopnostech, protože „když ne vy, tak pak už nikdo“.. ;-) V práci příliš nevyčnívejte, splyňte takříkajíc s davem. Na to, abyste zazářili, budete mít příležitosti ještě dost a dost. Víc naslouchejte dění kolem vás. Zjištění, která se k vám dostanou, budou v budoucnu velice dobře zužitkovatelné.. V osobní oblasti je vám doporučen návrat do dětství. Jeďte buď za rodiči, nebo tam, kde jste vyrůstali, anebo si jen tak prohlídněte staré album se zažloutlými fotkami. Budete až překvapeni, jak vás nostalgie dětství zklidní a dostane mysl do stavu pohody. Dlouho vám tak hezky nebylo, tak nač ještě čekáte?..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, sáhněte si do svědomí, protože se na vás chystá vypadnout jakýsi kostlivec ze skříně. Zavzpomínejte, kde máte nějaký rest a snažte se jej napravit. Pravděpodobně by se mohlo jednat o úlet ve vztazích, ale nejenom v nich.. Materiální záležitosti musíte řešit především v klidu. V práci mluvte a poslouchejte protistranu. Raději se opakujte, hlavně aby nedošlo k nedorozumění. To by mohlo být zdrojem řetězení problémů. Tak si dejte pozor.. V soukromí jste momentálně vy tou hybnou silou, tím vládcem, který má věci plně pod kontrolou a umí být druhým oporou. Kdosi potřebuje, abyste nad ním podrželi na nějaký čas ochrannou ruku. Neodmítněte jej, nementorujte. Zvlášť jde-li o potomky.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, je před vámi období, kdy se máte poohlížet po nové výzvě, novém cíli. Kdekoli máte nyní pocit, že vám něco nevyhovuje, pak neváhejte a berte, co život nabídne. Jakýkoli posun bude jen a jen k lepšímu.. Nezavrhujte nový vítr, který začíná dout v oblasti práce. Ne, že se zakuklíte někam do závětří! Věřte si, protože tenhle nápad by mohl být nápadem „za milion“. Krom toho by mělo jít o něco přesně pro vás, co vám má nabídnout (krom výdělku) notnou dávku radosti.. V soukromí je správná doba na setkávání s kamarády, podnikání společných aktivit. Někdo z přátel se může i mísit se zmíněnou pracovní nabídkou. Třeba jen tím, že vás maximálně podpoří a dodá chuť do života jako takového.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl..“ (Karel Čapek)