Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

14.05.2017

Nechtějte vše dělat sami, protože „to umíte nejlíp“. Možná i umíte, i když… Ale záleží na tom? Nebo je podstatnější vaše zdraví?..

Týden: 15. 5. 2017 – 21. 5. 2017





Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, záležitosti, které se dlouho vlekly, by měly dospět ke svému konci. S výsledkem byste mohli být spokojeni, ale nemusíte. Rozhodně by se vám mělo v těchto dnech ulevit.. Věci kolem financí a práce řešte výhradně podle svého přesvědčení. Kde si nejste jen trochu jisti, vyčkejte. Nutná je upřímnost vůči sobě.. V soukromí se můžete setkat se situací, kdy vám někdo bude chtít namluvit, že „vše, co se třpytí, je zlato“. Není! Buďte hodně opatrní zejména tam, kde něco vypadá opravdu lákavě..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, snažte se o co největší nadhled a shovívavost. Mějte na paměti, že lidé jsou tvorové omylní; pokud vám někdo ublíží, pak to možná ani neudělá úmyslně, leč z neznalosti věci.. Hmotná sféra má svoje silnější období, můžete být spokojeni. Ať je, jak je, vy máte dost energie na to, abyste drželi věci pěvně v rukou, ve své režii.. V soukromí hrozí jednak pomluvy, tam buďte vážně shovívaví. A na druhou stranu – lecčeho můžete dosáhnout malou lstí. Pokud vám o něco skutečně jde, promyslete situaci a jděte si za tím. Že malinko využijete svoje herecké sklony, bude vám odpuštěno (nebude-li někdo kvůli vám nešťastný!).. ;-)



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, nepřešlapujte na místě, okrádáte se o slušnou šanci. Váhání vám přinese jen výčitky svědomí. Tak neváhejte.. V materiální oblasti se může objevit zcela nečekaně nápad, který by mohl znamenat posun k lepším finančním možnostem. Dívejte se kolem sebe ostražitěji, krouží kolem vás příležitost.. Doma byste měli pohlédnout pravdě do očí a začít se chovat dospěleji. Víte dobře, že neřešený problém se bude zvětšovat, že nezmizí sám. Jen si to je nutné přiznat. Najdete-li odvahu, záhy se vám hodně uleví. A klidný spánek není ke koupení, ten si musíte zasloužit..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, drobnou nesnáz vyřešíte celkem obratně a rychle díky svojí zkušenosti. Teď se ukáže, jak je zkušenost k nezaplacení.. Ve hmotné sféře byste měli co nejdřív cosi změnit – přístup k penězům jako takovým, postoj k někomu v práci či cokoli jiného, co se oblasti peněz týče. Hrozí vám, že když se neodhodláte vy, udělá to za vás někdo jiný, ale věci posune směrem, který vám milý rozhodně nebude. Je nutná aktivita z vaší strany.. Naopak v soukromí nic uspíšit netřeba. Pozitivní výsledek dosáhnete jen svojí trpělivou prací a vytrvalostí. Jste na velmi dobré cestě, nechtějte sklízet plody dřív, než vše správně uzraje..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, hrozí vám, že se zapletete do svých představ o problému tak, že problém skutečně vznikne. Ti z vás, kdo nevěří v sílu myšlenky, mohou být přesvědčeni. Zkuste proto pozitivněji naladit mysl.. Do materiální oblasti by mohly přijít potíže, na něž jste si zadělali už v minulosti. Mohli jste se k čemukoli zavázat, a to se vám připomene v nejméně vhodnou dobu. Raději buďte ve střehu a připraveni na vše. Štěstí připraveným přeje, věřte tomu. A věřte v sebe.. V soukromí si naordinujte jen a jen oddech. To, že jste na vše sami, je nesmysl, stačí o pomoc požádat; tím v žádných očích neklesnete..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, věřte, že vše dobře dopadne, ať to vypadá na začátku jakkoli. Zdání klame a možné problémy budou jen o špatné komunikaci. Pamatujte, že nejhorší je nedorozumění. Komunikujte!.. Kolem financí se může objevit situace, kdy se budete muset vyrovnat s tím, že věci šly jinak, než jste čekaly. Ale – čekaly jste věci reálné? Zdá se, že ne. A o tom to vše nejspíš bude. I proto se dlouho nemračte na svět.. Doma je nutné zřetelně vytýčit vaše mantinely. Vaše! Hrozí, že by vás někdo předběhl a dostal vás do pozice, ve které být vůbec nechcete. Chraňte si svoje území..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, pokuste se vzít dění okolo sebe s mnohem větším nadhledem. V současné situaci vám pomůže i to, když si budete umět udělat legraci samy ze sebe.. Oblast práce a financí je v ohrožení jisté formy iluzí. Proto si dejte pozor na „lákavé“ nabídky práce nebo investic. Aktuálně jde jen o to vás na něco „ulovit“. Čas na rozmyšlenou je tím, co vás ochrání od následného zklamání. V tom čase může totiž vyplout na povrch skutečnost – samozřejmě zcela odlišná od nabídky.. V soukromí vládne láska. Věřte partnerovi, když říká, že vás má rád. Nepochybujte. Je rovněž čas na nové soukromé plány..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, plánujete-li přírůstek do rodiny, pak se podle toho zařiďte. Neplánujete-li nic takového, pak se zařiďte též – buďte ve střehu! ;-) Finanční nebo pracovní problémy vnímejte víc s nadhledem. Něco nevyšlo podle představ, ale není to konec světa. Rychle se oklepejte a uvědomte si, s čím vším můžete disponovat. Málo toho není, jste schopní, máte vůdčí potenciál. Nevzdávejte nic, jen prostě počkejte.. Naopak v soukromí není nač čekat. Jestli máte před sebou nějakou výzvu, pak nepřešlapujte a koukejte se do ní „zakousnout“. Čím déle budete otálet, tím méně pozitivní výsledek vás čeká. Nepromarněte šanci na zlepšení vztahů. Vaše omluva by mohla leccos odblokovat..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, jestliže máte o něčem pochybnosti, pak zabrzděte svoje aktivity v tom směru. Pochyby pro vás v těchto dnech znamenají jednoznačně vztyčený výstražný prst. Tam je třeba důkladněji prověřit informace.. Objeví-li se finanční problémy nebo problémy pracovní, pak to bude výsledkem předchozího chybného rozhodnutí. Bude potřeba soustředit svoji pozornost na nápravu, nikoli na snahu zahrát vše někam do autu. Potíže by se periodicky vracely, což nemůžete potřebovat.. Vaše paličatost by mohla být důvodem k tomu, že se budete cítit ztrhaně. Nechtějte vše dělat sami, protože „to umíte nejlíp“. Možná i umíte, i když… Ale záleží na tom? Nebo je podstatnější vaše zdraví?..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, slyšíte trávu růst! Žádný velký problém kolem vás není – leda ve vaší představě. Dejte pozor, ať ji nezhmotníte! Nalaďte se pozitivněji, vždyť na světě je príma! A nebrblejte.. Hmotná oblast hlásí úspěch v obchodech všude tam, kde je třeba mrštný jazyk. Rozhodně investujte do vzdělání. Nikdy není pozdě rozšířit si obzory.. Doma se zdržte svých rádoby vtipných komentářů, nikdo se jim teď moc nesměje. Stáhněte se do ústraní, ke svým zálibám. Momentálně jste doma spíš tak nějak trpěni, tak toho využijte ve svůj prospěch: rozmazlujte sami sebe.. ;-)



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, nestahujte kalhoty, brod je ještě daleko. Je pro vás připraven zvrat ve správnou chvíli – nečekaný, ale rozhodně s blahodárným účinkem. Nic není, jak vypadá, vše se může měnit každým okamžikem.. V práci dělejte za dva, i když se vám hodně nechce – ani za jednoho. Ale je to nutnost. Teď není dobré odpočívat, naopak, je potřeba se zakousnout a rychle úkoly zdolat. A pokud jde o finanční investice, tady, i když váháte, bylo by dobré je uskutečnit. Ne však nezbytné – je to na vás.. Soukromí by měla ovlivnit nějaká šťastná náhoda. Pokud se někdo bude pokoušet vás jakkoli zradit, naběhne si, a to tak, že hodně! Buďte v klidu, tady Boží mlýny zamelou rychle.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, máte-li něco úředního, dořešte to. Momentálně je šance, že věci dopadnou i ve váš prospěch. Takže šupky dupky na ouřad, ať máte klid. Mimochodem – už jste si vyměnily řidičák?.. ;-) Hmotné starosti nechejte vyšším silám, jsou ochotné vám pomoci. Vaším úkolem je jít jim z cesty; jděte si něco koupit – obchodům je u vás aktuálně hodně přáno.. V osobní sféře je nutné stát si za svým. Máte pádné argumenty na to, abyste se nenechaly dotlačit ke změně názoru. Pozor na citové vydírání protistranou. Chraňte své vody, své teritorium, svůj čas pro sebe.. :-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Aby ses poznal s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout..“ (Julian Tuwim)