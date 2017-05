Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

21.05.2017

Týden: 22. 5. 2017 – 28. 5. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, neděláte dobře, když utíkáte před pravdou. Stejně vás dožene. Chce to přidat trochu víc na odvaze, protože ve skutečnosti o nic zásadního stejně nejde. To jen vy si to možná myslíte.. Hmotná sféra ukazuje na malou překážku, kterou ale díky zkušenosti zvládnete celkem snadno. Věřte si.. V soukromí bude zapotřebí víc trpělivosti a víry v dobrý konec. Když nebudete podléhat panice, nebudete tlačit na pilu, pak se brzy objeví světlo na konci tunelu..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, držte se víc v ústraní, nevynášejte ukvapené soudy. Umění komunikace máte v malíčku a víte, že je to někdy i o mlčení – jako právě nyní.. Hmotná oblast může poskytnout několik příležitostí, budete-li chtít změnu, není nic jednoduššího – budete-li opravdu chtít!.. Do soukromí míří nějaké ztráty. Může se vám takříkajíc vymstít to, že jste delší čas něco ignorovali. Obrat k lepšímu možný je za předpokladu, že se nebudete nikam a za ničím hnát „přes mrtvoly“; čili – trpělivost je nutná..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, slyšíte trávu růst! Jinak řečeno: nehledejte problémy tam, kde nejsou. Nebo si je skutečně přivoláte.. Materiální záležitosti se zdají být v pořádku, můžete dokonce podniknout nějakou oslavu společného úspěchu s kolegy, s obchodními partnery. Jen nezapomínejte na zadní kolečka.. V soukromí byste měli skoncovat se vším, co vás jakkoli omezuje, otravuje a vysává z vás energii. Může jít o člověka, stejně tak o způsob jednání – váš, ale třeba i někoho jiného vůči vám. Je týden vytváření mantinelů – tak vytvářejte!..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, podstatou těchto dní by pro vás mělo být v první řadě důkladné plánování. Ať jde o cokoli, hlavně ne spontánnost.. Ve finanční oblasti se nenechejte nikým a ničím ovlivnit, abyste svoji současnou pozici jakkoli měnili. Není třeba. Největší chybou by bylo nedržet se svého rozhodnutí.. Doma si můžete připadat trochu osamoceně, že máte starostí nad hlavu a nikdo vám nepomůže. Vše je ale o prioritách. Vašich prioritách; aktuálně jsou hodně neuspořádané. Začněte tam..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, vás by mohl čekat velice spokojený týden. Držte v rovnováze dávání a braní. Nečiňte důležitá rozhodnutí – nejprve je třeba podrobný plán.. Na finance a práci dohlíží nejvyšší ochrana samotného nebe, takže všechny problémy by se měly vyřešit „samy“. Jen se do ničeho moc neangažujte, proplouvejte děním.. V soukromí bude vše spravedlivé; bez ohledu na to, jak milý vám výsledek bude. Z velké části ale můžete být v klidu, tentokrát jste se totiž opravdu snažili a okolnosti jsou vám nakloněny velice příznivě. Nápad, zprvu snad vypadající i bláznivě, rozhodně nezavrhujte.. ;-)



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, ukazujete se trochu nepoučitelně. Zase jste to někde přehnaly s očekáváním a zase to podle představ nevyšlo (nevyjde). Nemůžete všechny soudit podle vlastního potenciálu!.. Dobře si rozmyslete všechna vydání, mohly byste se mýlit a zbytečně tratit. Podstatný je dokonalý plán, ten je cestou k úspěchu.. Osobní problémy hoďte za hlavu, tam se na ně chystají vyšší ochranné síly. Jakmile přestanete problém řešit, postarají se o něj právě ony. Odpočívejte, relaxujte. To je vás současný úkol..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, nebudete-li kdesi tlačit na pilu, nebude nic, co by vám mohlo pokazit stávající týden. Problém si vytvoříte jen vy samy tam, kde budete naléhat.. Hmotnou sféru „okupují“ vyšší ochranné síly a chtějí vyřešit potíže za vás. Nechejte je pracovat – samostatně.. Doma byste měly zažívat spokojenost a klid, a vlastně celkově pohodu. Šťastná hvězda vám na soukromí přímo září, tudíž vše dopadá ve váš prospěch. Současný i budoucí. Co nyní začne, přinese vám hodně radosti i úspěch..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, vše kolem vás by mělo mít harmonický vývoj. Možná byste rádi věci uspíšili, ale nepokoušejte se o to. Všechno, co bude „urychlené“, bude mít jepičí život. A to snad ani sami nechcete.. Současná pracovní, resp. Finanční situace se zdá být hodně dobrá. Chcete-li, aby byla lepší, pak budete muset začít rozhazovat sítě jinde. Rozhodně to právě nyní nemusí být planý počin. Zkuste to.. V soukromé sféře byste měli sundat šátek z očí a zapomenout na pštrosí politiku. Tudy cesta nevede. Komunikujte s druhými, buďte iniciativnější při řešení aktuálního problému. Jde-li o děti, nebuďte tak radikální..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, spojte se s přáteli, které jste delší čas neviděli a něco naplánujte. Tyto dny jsou ve znamení setkávání se s druhými, proto rozhodně neseďte doma.. Pokud jde o finance, tady se o něčem rozhodujete už delší dobu. Rozhoupejte se rychle, nebo promarníte šanci něco ukázat, možná někomu otevřít oči. A klidně buďte trochu „potvory“, ono to okolí unese.. Soukromí berte s větším nadhledem. Cosi by mělo skončit, vám by se mělo tím pádem ulevit. A právě výsledek toho všeho byste měli vzít s lehkostí a moudrostí velikánů.. ;-)



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, ukazuje se tak trochu „fňukací“ týden – „nikdo vás nemá rád“ a „koupit si trpaslíka, tak vám vyroste“. Tak prrr! Tomu se dá čelit, když se bude chtít!.. V práci a financích je nutné si uvědomit (už pokolikáté?!?!?!), že odlišný názor neznamená nepřítele. Diskutujte, argumentujte, ale neurážejte se, to není cesta.. A doma si dejte velký pozor na to, že není všechno zlato, co se blyští! Tedy – někdo vám chce něco nakukat a přitom vás nalákat na to, co by se vám „líbilo“. Takový trošku manipulátor se kolem vás ochomýtá! Zůstaňte v realitě, předejdete zklamání..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, malá mrzutost vás může překvapit zkraje týdne. Nenechejte se otrávit, nepůjde přece o život. Poučte se pro příště.. V materiální oblasti můžete pociťovat jistý tlak okolí, že byste měli něco udělat. Je.li tomu tak, poslechněte. Jinak hrozí, že někdo vás předběhne a vám se to líbit nebude. Na pozdější „kdybych“ je jediný lék: neváhat.. Stres v soukromí odbouráte, uvědomíte-li si, co je skutečně podstatné a co můžete postrádat. Pak se vám začne volněji dýchat. Zatím se motáte v chaosu. Urovnejte si priority, protože o tom to celé je..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, postupnými kroky si budete zvyšovat sebevědomí: dojde na vaše slova, zabodujete drobnostmi v práci i soukromí. Můžete se usmívat na svět, protože z povedených maličkostí se jednou stanou velké věci. Trénovat na těch malých je nejlepší cesta na výsluní.. Kolem financí máte problém: nechcete něco vidět, tak děláte, že to není. Ale ono to je! Řešte to zavčas.. Do soukromí míří nějaký zvrat, pro vás blahodárný. Něco si uvědomíte, někoho třeba potkáte, kdo vás bude inspirovat; ať půjde o cokoli, bude to přínos..





Slova k zamyšlení:

„Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst..“ (indiáni kmene Cree)