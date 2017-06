Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

25.06.2017

Týden: 26. 6. 2017 – 2. 7. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, období se zdá být klidné, harmonické. Proto se nesnažte něco uspíšit, jakkoli by tento klid vám byl spíš proti mysli. Není kam spěchat.. V materiální oblasti je třeba být spíše tím, kdo jen pozoruje dění, nechtějte být v první řadě a už vůbec ne „na pódiu“! Jinak řečeno, ať se snaží jiní, nejste na nic sami, ani na práci, ani na finanční investice.. V osobním životě máte sklony odsoudit někoho neprávem, dřív, než budete vědět podstatu situace. Neunáhlujte se v úsudku, jsou situace, které nejde vrátit, jen jim lze předejít. Rozum do hrsti!..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, cosi by vás mělo přesvědčit, že stahování kalhot daleko před brodem, byl holý nesmysl. Věci půjdou jinak, nečekaně, navíc směrem, který by vám měl vyhovovat.. V práci a financích je plánování aktuálně nutnost. Bezhlavě utrácet nebo se do pracovního úkolu vrhat po hlavě se vám ani ne že nevyplatí, ale rozhodně neprospěje.. V soukromí se daří věci dostat do žádaných „šuplíčků“, měli byste být v celku spokojeni. Cosi se vám vrací „ze světa“; nic překvapivého to nebude. Co jste vyslali, to k vám přijde zpět..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, nestranit se společnosti druhých je pro vás prvořadým úkolem. Teď nebuďte sami, protože jen ve spojení s druhými vás čekají dny spokojené a úspěšné.. Chaos ve hmotné oblasti je způsoben pouze a jenom absenci žebříčku priorit. Že jej máte? Tak proč podle něj nepostupujete.. ;-) Doma se ukazuje spokojenost, máte vše, co potřebujete ke štěstí. Nejste-li spokojeni a chcete víc, pak štěstí najdete jinde. Tam, kde jste nyní, je vrchol. A je-li pro vás nedostatečná aktuálně dosažená meta, pak je to jen o odvaze k novému začátku. A myšleny zdaleka nejsou jen vztahy, ale třeba i široká škála koníčků, zálib..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, máte dostatek zkušeností k tomu, abyste menší nástrahy těchto dní zvládly bez ztráty vlastní tváře. Naopak, vylepšíte si pověst i sebevědomí.. Ve finančních záležitostech trvejte na již padlém rozhodnutí. Citově se vydírat nenechejte! Vaše aktuální volba se ukazuje jako nejlepší možná, tak proč ji měnit?.. Osobně buďte za každou cenu sví. Nechtějte se podobat ani filmové hvězdě, ani sousedovi. Okolí vás respektuje a miluje právě takové, jací jste. Jedineční, originální. Usmějte se a myšlenky o nesmyslech nechejte na smetišti vašich soukromých dějin.. ;-)



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, tam, kde budete aktuálně potřebovat, se vám bude rozhodně dařit. Pozor si dejte jen na to, abyste na úkor jednoho úspěchu nezanedbali něco mnohem podstatnějšího. Někoho podstatnějšího.. Hmotná oblast hlásí, že máte popudit uzdu svojí fantazii a přestat brát vše kolem sebe tak vážně. Udělejte si radost něčím absolutně nesmyslným a bláznivým. I o tom je tu a tam život.. V osobních záležitostech máte jasno, všichni by se měli podřídit vašemu pohledu na věc. Jste přece králové!... Nepřežeňte to a myslete na to, že pýcha předchází pád. Špetka pokory by vám neuškodila.. ;-)



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, leccos se vám v těchto dnech podaří podle představ, dokonce budete s úspěchem předpovídat nějaký výsledek. Ta malá vítězství vám rozhodně mohou pozvednout sebevědomí.. V práci se nenechejte přesvědčovat o jiném rozhodnutí, než které jste ponejprv učinily. Je správné, ať si říká kdo chce, co chce.. Doma bude úspěch podmíněn trpělivostí, někde až božskou. Ale pak bude odměna taktéž takřka božská. Co chcete, aby dlouho fungovalo, na to si musíte taky nějakou chvíli počkat; a něco možná i obětovat. Že by letní pohodlíčko?.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, to, co dlouho plánujete, zrealizujte právě nyní. Jsou vám nakloněny okolnosti a co nyní započněte, je předurčeno k úspěchu.. ;-) V práci si dejte trochu větší pozor na to, ať neupadnete do nějakého chaosu, z něhož by se celkem špatně vymotávalo. Ujasněte si zcela vážně priority, předejdete problémům.. Doma se ukazuje většina vztahů v rovnováze. Kde není, pak je možné, že si vy „kupujete“ něčí náklonnost, anebo někdo tu vaši. Jakkoli! Pak je třeba se hlouběji zamyslet, kam se podělo ono oboustranné zdravé sebevědomí, které činí vztahy rovnocennými. A zda máte jisté věci opravdu zapotřebí..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, pozice, které aktuálně zaujímáte, jsou hodně dobré, správně zvolené. Nedejte si „kecat“ do věcí, které jsou o vás a vašem životě.. Ve financích či v práci je jistá situace, se kterou máte vnitřní problém, zkrátka daná. Smiřte se s tím a snažte se srovnat s aktuální situací krok. Čím dříve jí přijmete, tím rychleji pochopíte, jak hodně může být prospěšná i vám.. V osobním žití se ukazuje hojnost všeho, ale hlavně a především plodnost! Jo jo, meze jsou teplé… Tak pokud plánujte rozvětvit svůj strom života, pak je ideální šance. Pokud nic takového v plánu nemáte, jděte si raději zaplavat, zasportovat, zkrátka příjemně se unavit jinak.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, síly pro tyto dny máte tolik, že byste ji mohli i rozdávat. Ale nedělejte to. Raději si užívejte dní, kdy je vám fajn a věci zvládáte bez problémů.. V materiální sféře je třeba, abyste si sundali šátek z očí a v jisté záležitosti sjednali nápravu. Není nač čekat, pořádek dělá přátele. A u peněz to platí dvojnásob.. Do soukromí jde nový příval lásky. Kde partnera máte, tam půjde o nějaký nový impulz do vašeho vztahu. Tam, kde se cítíte sami a jste sami, tam se můžete dočkat seznámení s protějškem, který by ale vůbec nemusel být k zahození. Naopak výhradně mileneckým /tajným/ vztahům období příliš nakloněno není..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, pozor na to, aby si vás někdo nechtěl tzv. „koupit“. Příliš byste toho nezískali, naopak, dost byste ztratili. Vyžadujte rovnovážné vztahy.. Ve hmotné oblasti můžete užívat toho, na čem jste dlouho pracovali a co právě nyní umožňuje aktuální období: dejte si trochu „oraz“ a přemýšlejte při tom, co nového by se dalo zkusit, kde by bylo možné se inspirovat. Chce to poohlédnout se po novém zdroji příjmu, nechcete-li upadnout do stereotypu.. Soukromé problémy začněte aktivně řešit, není čeho se obávat! Vyšší ochranné síly se chystají vám pomoci ihned, jakmile jim naznačíte vlastní aktivitou, v čem je problém. Buďte bez obav, vše nasměrují ve váš prospěch..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, stěžejním slovem pro vaše znamení je aktuálně „aktivita“. Přijímejte věci aktivně, i když se vám třeba zrovna nezamlouvají. Jakmile se s nimi ztotožníte, dojde vám, jak jsou prospěšné. Problém je spíš ve vás a vaší nechuti něco změnit.. V práci a financích na vás nikdo nemá. Energie, s níž se derete do čehokoli, je pro okolí skoro až frustrující. Faktem je, že kdybyste teď polevili, přijde opačný extrém – lenivé období. Trefit se někam mezi, přiblížit se ideálnímu stavu, je momentálně nadlidský úkol. Tak raději buďte přehnaně aktivní.. ;-) V soukromí buďte trpěliví, nic netlačte silou. Dotyčné/mu dojde, záhy, jak hluboká byla vaše pravda, váš názor..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, dlouho jste neměly před sebou tak pěkné dny, jak právě byste měly mít nyní. Hojnost všeho, plodnost nevyjímaje. Přírůstek v rodině není vyloučen.. Ve financích se objevuje nečekaně nějaká šance na nový zdroj peněz. Nová práce krouží blízko vás, jen ji uvidět a sáhnout po ní. Chcete-li se mít lépe a radostněji finančně, pak v tyto dny je nutné jít si za svým cílem hodně, hodně aktivně. Není nač čekat.. Soukromí pluje v naprosto klidných vodách. Věci se vyvíjejí podle očekávání, zcela harmonicky. A logicky. Žádná překvapení, zvláště pak ta nemilá, vás rozhodně nečekají. Vše okolo je motivováno směrovat věci vám ku prospěchu. Nepokazte si to přílišným chtěním. Trpělivost…. Znáte to.. ;-)





Slova slavných k zamyšlení:

„Dávejte si pozor co předstíráte, neboť se tím časem stanete..“ (Ernest Hemingway)