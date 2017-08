Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

20.08.2017

Chce to maličko více trpělivosti, hlavně pak s potomky. Oni si taky musí lecčím projít sami. A neobelhávejte se tak urputně, že jste byli jiní. Arci, že nebyli!..

Týden: 21. 8. 2017 – 27. 8. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, štěstí vám jde naproti. Začíná se k vám obracet přívětivou tváří, měly by vás čekat šťastné náhody v podobě nečekaných setkání, možná i v podobě vyhrávajícího losu.. na finanční sféru dohlíží Šťastná hvězda, i proto se vše bude dít tak, aby vám to bylo prospěšné. Úspěch může přitéct hned z několika pramenů.. V soukromí je nutné ovládnout sebe sama. Jakkoli byste se chtěli do někoho pustit, nedělejte to. Dopřejte si klid, „obraťte list“. Nic se nemá přehánět, ani rozčilování.. ;-)



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, cokoli se před vás postaví jako nová výzva, využijte toho a vyzkoušejte to. Aktuálně nehrozí žádné katastrofy ani karamboly, a v životě se má přece zkusit, všechno, ne?.. Ve financích si dejte pozor, ať nekoupíte něco jen proto, že to moc chcete. Momentálně to není nejlepší deviza pro investici. Bylo by dobré počkat s investicemi všeho druhu na pozdější dobu.. V soukromí se jednak mohou vyjasnit nějaké nesrovnalosti či nedorozumění, a také byste měli prožívat radostné chvíle s dětmi. Zdá se, že byste se mohli nasmát, jako už dlouho ne. A smích prodlužuje, jak známo, život. Tak se smějte, co to jen půjde. Bonton stranou.. :-)))



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, starosti nechejte vyšším silám. Ty chtějí roztáhnout svoje ochranná křídla a se vším nepříjemným si poradit. Ve váš prospěch, samozřejmě!.. V materiální sféře je třeba být režisérem dění co nejdříve, nejlépe hned. Zaváháte a má vás, resp. vaši situaci v hrsti někdo druhý. A pak to bude o vás bez vás! To chcete?.. Živá voda pokropí nečekaně vaše vztahy soukromé. Doma by měla vládnout láska a upřímný cit. Měli byste se svému protějšku otevřít, život nečeká. Pro nezadané je velká šance na změnu, pakliže po ní skutečně touží..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, vašemu znamení by měla v těchto dnech vládnout harmonie a vyrovnanost. Jestli něco jde pomaleji, než se vám líbí, věřte, že urychlit znamená zničit. Jinak řečeno: spěchejte pomalu.. V pracovní a finanční oblasti je zapotřebí urovnat položky „má dáti - dal“. Zisk může dorovnat předchozí ztrátu, ale i naopak. A pozor na nenadálou možnost zisku – nechce-li si vás někdo zavázat.. Doma se nechtějte hádat za každou cenu. Kompromis by vám měl pomoci překonat momentální situaci, která není patrně nejrůžovější. Myslete na to, že stokrát nic i osla umoří. Rozetněte to vstřícným gestem..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, zasáhnout by vás mohly problémy z minulosti. Jakmile se ale budete umět postavit situaci dospěle a bez přehnaných emocí, máte vyhráno. Zbavíte se jednoho „kostlivce“ a začne se vám mnohem lépe dýchat.. Finanční problémy a problémy v práci si nijak vážně nepřipouštějte. Vyšší ochranné síly vám s nimi pomohou; vše se vyřeší k vaší spokojenosti i bez vašeho zásahu.. Vztahy mezi blízkými vyžadují notnou dávku trpělivosti, ale když vydržíte, budete slavit úspěch. Někdo by si myslel, že se vzdáte, ale vy umíte překvapit. Mile překvapit. Aktuální vztah má perspektivu, když nedovolíte nudu..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, měly byste si uvědomit, že základem komunikace je naslouchání. V těchto dnech byste měly hodně naslouchat svému okolí, neskákat nikomu od řeči, jinak se nedozvíte, co se dozvědět máte.. Hmotná sféra ukazuje na stálý vývoj, tedy na klidnou situaci. Nic by nemělo hrozit, žádné ztráty, ale, bohužel, ani žádné nenadálé zisky. Nesázejte a místo losu si kupte čokoládu.. Doma se může chystat nějaká změna, ze které byste neměly mít žádnou obavu. Něco se zásadně změní vám ku prospěchu. Možná jen konečně nastavíte správné mantinely, což způsobí uvolnění vaší sešněrovanosti a konečně ukážete okolí, co ve vás skutečně je.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, cosi vám uniká jen proto, že něco jiného nechcete vidět. Jakmile sundáte z očí šátek a přestanete takříkajíc strkat hlavu do písku, měla by se před vámi otevřít nečekaně zcela nová cesta, na kterou byste šly rády. Bráníte si ve štěstí samy.. V práci nechtějte cosi řešit na sílu, tedy nátlakovou metodou. To k ničemu nepovede, leda k většímu „zabetonování“ celé situace. Dejte si chvíli pohov, jsou věci, na které se spěchat nedá.. V soukromí jsou před vámi malá vítězství, která ale velmi zvyšují sebevědomí. Jste na koni, využijte toho..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, měli byste mít před sebou pěkné období, kdy radost ze života má být stěžejním pocitem. Jestli něco kazí náladu, pak snad jedině nějaké nedorozumění, které se velice brzy vyjasní.. Malé úspěchy na poli financí či práce nepřináší přílišné vylepšení zisku. Nicméně můžou vám připravit půdu k lepším pozicím v budoucnosti. V blízké budoucnosti. Zatím se vám má dařit tak nějak pro radost.. V soukromí můžete někoho udolat svojí nekonečnou trpělivostí, možná až neústupností. Energie pro cokoli byste měli mít požehnaně. I na to, abyste uměli odpustit tam, kde víte, že vám někdo uškodit úmyslně opravdu nechtěl..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, pozor na paličaté trvání na svém. Mohli byste si připravit krušné chvíle, ač úmysl byl zpočátku dobrý. Jestli vám někdo řekne, že pomoci nechce, vyhovte mu. Jde-li o člověka svéprávného.. Ve finančních otázkách se aktuálně můžete točit výhradně kolem jedné záležitosti. Podaří se vám jí zvládnout zdárně, což o to, ale možná jen za tu cenu, že něco důležité odložíte. Je to vážně nutné? To si zodpovězte sami.. V osobní sféře je na vrcholu láska a porozumění mezi blízkými. Je až záviděníhodné, jak harmonické jsou teď vaše osobní vztahy. Poslouchejte hlas srdce, ať jde o partnera, děti či přátele, nic jiného teď v soukromí podstatnějšího není..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, dokončit by se měly nějaké úřední záležitosti a vám se má značně ulevit. Nemusí jít konec konců jen o ta „lejstra“, ale o cokoli, co se nepřiměřeně dlouho táhne a otravuje vám život. Je to u konce.. V materiální oblasti máte sklony k tomu, abyste se nechali oklamat nějakými klamavými odlesky. Nevěřte, že jsou legálně někde bez práce koláče. Nejsou, leda by vás o tom přesvědčoval „Džin z láhve“.. ;-) Do osobních vtahů vneste maličko více trpělivosti, hlavně s potomky. Oni si taky musí lecčím projít sami. A neobelhávejte se tak urputně, že jste byli jiní. Arci, že nebyli!..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, začíná vám chybět lehkost v uvažování o všedních věcech. Neberte tak vážně ani okolí, ale ani sebe. Nadhled rozhodně neznamená nezodpovědnost, v tom je velký rozdíl.. Rozhodnutí, která jste aktuálně učinili okolo financí nebo práce, jsou v tuto chvíli ta nejlepší možná. Ne, že si necháte nějakým našeptavačem nakukat něco jiného. Víte sami nejlíp, co je pro vás prospěšné a co ztráta času. A peněz.. V soukromí se spojte s blízkými lidmi. Je jedno, zda s rodinou nebo přáteli. Klidně se všemi dohromady. Podstatou úspěchu je týmový duch, týmová akce. Jestli jste si chtěli někam vyrazit jen tak sami, na to zapomeňte. Na to bude příležitosti jindy. Věřte, že teď jsou na řadě výlučně kolektivní zážitky – k nezaplacení..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, u většiny z vás to vypadá, bohužel, na náladu pod psa. Někdo vás zklame, nesplní, co slíbil. Ale když vy jste opět čekaly víc, než jste mohly dostat. Nechtěly byste přehodnotit svoje nároky? Nesuďte druhé podle sebe.. V práci jste ale celkem chvályhodně rozhodné. Jestli tedy vytrváte u svého rozhodnutí a nenecháte se zviklat, můžete se dočkat značného uznání od nadřízených. A také pomluv od nějakého kolegy. Ach ta závist! Neberte to tragicky, není důvod.. V osobní rovině se dostanete pod emoční tlak jen proto, že se nebudete umět vypovídat někomu z nejbližších. Přitom máte kolem sebe tolik lidí, co vás miluje. Jen se nepodceňujte..





Slova slavných k zamyšlení:

„Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.. “ (Strinberg August)