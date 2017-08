Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

27.08.2017

Ukázat slabost není žádná ostuda! A když na něco nestačíte, řekněte to rovnou. Zvládnete nakonec všechno, i když se nepřiznáte, ale proč se servat jako borůvky?? Momentálně to nikdo moc neocení..

Týden: 28. 8. 2017 – 3. 9. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, chtělo by to především více lehkosti a nadhledu na aktuální situaci a na sebe sama. Neberte se tak vážně, zbytečně si přiděláváte vrásky.. Ve finančních záležitostech se držte spíš stranou a nechtějte být v popředí. Více mlčet a dívat se kolem sebe vám pomůže v budoucnu s důležitým rozhodnutím.. Osobní situaci byste měli přijmout jako fakt, se kterým aktuálně nic nenaděláte. Vše se zdá být v pohybu a jakýkoli váš zásah ničemu nepomůže. Splyňte s proudem; aspoň prozatím..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, můžete si být jistí tím, že cokoli se v tyto dny děje, je zasloužené. Paní Spravedlnost dohlíží na to, aby se vám nestala křivda. Zda budete s výsledkem spokojeni, je věc druhá – záleží na vašem předešlém přístupu.. Kolem finanční oblasti se objevuje jistý nátlak na změnu. Aktivně hledejte možnosti výnosné seberealizace, ať vás okolnosti nepřinutí vzít nakonec něco, co nechcete.. V soukromí se můžete připravit na něco nového, co by mělo brzy přijít. Aktuálně jste totiž na jednom z pomyslných vrcholů a je třeba se poohlédnout po novém cíli – tak tak, prázdniny jsou nenávratně pryč..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, právě nyní můžete mnohé kolem vás ovlivnit sami svým postojem a rázným jednáním. Měli byste být pány situace, ať se děje cokoli.. V práci ukažte svoji sílu tím, že budete těmi moudrými, co umí naslouchat. Raďte jen v případě požádání o radu. Jinak mějte na paměti, že mlčet znamená zlato.. V soukromé sféře se nesnažte dokazovat všem, co všechno zvládnete. Ukázat slabost není žádná ostuda! A když na něco nestačíte, řekněte to rovnou. Zvládnete nakonec všechno, i když se nepřiznáte, ale proč se servat jako borůvky?? Momentálně to nikdo moc neocení..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, vás by mohly čekat hodně emocionálně pozitivní dny. Rozhodně se můžete spolehnout na ty, které milujete. Věřte v lásku, stojí to za to.. Ve finanční a pracovní oblasti to vypadá na jistou míru úspěchu, kterou bude dobré oslavit. Nové nápady, které mohou vést k větší finanční jistotě, přichází v těchto dnech výhradně v týmu. Víc hlav víc ví.. I v soukromí můžete cosi oslavovat. Vás či někoho jiného – není to nakonec jedno? Pocit, že vám momentálně může patřit svět, je naprosto adekvátní situaci. Vidíte realitu, a nakonec není tak špatná, nemyslíte?.. ;-)



Lev (23.7-23.8.)

Inu, milí Lvíčci, měli jste už i lepší dny. Ale snad i horší. Pocit osamocení, že vám nikdo nerozumí, protože to ani nejde, u vás dost převažuje. Co s tím? Pokuste se ujasnit sami sobě, co je pro vás skutečně důležité, protože hodnotový žebříček vašich priorit je jaksi v mlze. A proto ty skutečně „blbé“ pocity.. Hodně ovlivnění jste hmotnou situací. V práci nebo peněžence to zavání ztrátou. V práci nechtějte být LVEM za každou cenu, u peněženky je to o těch prioritách při nákupech. A též o ostražitosti! Zlodějům číhajícím na příležitost nedejte prostě šanci.. V soukromí je třeba být upřímný vůči sobě. O čem pochybujete, do toho jednoduše vůbec neinvestujte. Ani čas, ani city. Jen tak si nenaběhnete..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, aktuálně byste měly mít tolik charismatu a důvěry v sebe sama, že nic pro vás není v podstatě nemožné. Váš instinkt je naprosto spolehlivý, proto mu beze zbytku věřte.. V práci se rozhodně bude dařit dobře, jen je zapotřebí nespěchat do cíle. I cesta je důležitá, ne-li důležitější, než cíl. Radí-li vám někdo moudrý (anebo váš instinkt), že se nemáte na nic ptát, neptejte se.. V soukromí moc dobře víte, kam chcete vaše kroky směřovat. Sexuální úspěch nevyjímaje. Na kohosi uděláte opravdu hluboký dojem, ač se nebudete ani příliš snažit. Vaše přirozenost jest vaším kapitálem pro tyto dny.. ;-)



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, to, po čem prahne vaše dušička, máte nadosah. Jen pozor na samolibost. Až svého dosáhnete, pamatujte, že to není jen vaše zásluha. Vaše životní rovnováha by měla být brzy obnovena.. Ve financích se k vám točí kolo štěstí přívětivou stranou. Je to období šťastných náhod, najdete, co jste možná ani nehledaly. Každopádně některé z vás mohou uspět s koupí losu či sázkou na šťastná čísla.. ;-) V osobních záležitostech můžete mít sklony k tomu, že se necháte opít rohlíkem. Někdo vám říká, co chcete slyšet, ale s realitou to příliš společného nemá. Od kdy vám vyhovují vzdušné zámky?..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, hlídejte si zdraví a peníze. Prevence na všech frontách bude jen a jen ku prospěchu. Jste v ohrožení. Ne fatálním, ale zkažená nálada kvůli nepředvídavosti taky není žádná výhra.. Profesně byste měli oplývat schopnostmi, které se ukazují být silnou devizou pro nějaký nový projekt. Nepochybujte o sobě, není důvod.. V osobním životě máte rovněž energie na rozdávání. Mohli byste se stát na nějakou dobu „vedoucím výpravy“ vašich nejbližších, tedy kormidelníkem soukromého dění. Tolerujte nedokonalosti druhých se shovívavostí, přinese vám do celkem významné „plusové body“..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, aktuálně neměňte svoje rozhodnutí, byť by vás někdo chtěl zviklat. Rozhodli jste se správně a citovému vydírání odolejte. Vaše slovo nechť je zákon pro vás i pro okolí.. V práci pozor na nenáladu vedení. Neprovokujte svými pichlavými poznámkami, jak to někdy umíte. Bouřka je na spadnutí, tak ať nestojíte přímo u stromu, do nějž udeří.. V osobním životě se máte právě nyní zkusit odvázat a nebát se vyzkoušet i něco neobvyklého. Nezahoďte nějakou šanci jen proto, že si myslíte, že to či ono není pro vás. To nevíte, když to nezkusíte. Víte, jak se to říká? „Suď, až zažiješ.“ ..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, něco si nechcete přiznat a vypadá to, že před jistou pravdou utíkáte. Děláte chybu, ale to vy při své inteligenci velice dobře víte. Čeho se bojíte? Reálně totiž není čeho.. Vyskytne-li se nějaká nabídka na to, že byste mohli vyzkoušet i jiný zdroj příjmu, nemáte co ztratit, zkuste to. Jestliže se ukáže, že to není to pravé, o nic nejde, prostě jste to zkusili. Ale může se i stát, že se nabídne něco, co vám pomůže uvést sny ve skutečnost. Nezjistíte, když nezkusíte.. V soukromí je to o šátku na očích, něco vidět nechcete. Ale jen proto to nezmizí. Možná vás brzdí špatná zkušenost. Pak je třeba pohlédnout na věci reálně a představy nechat plavat..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, ač se vám to líbit nemusí, dění kolem vás je pod dozorem Spravedlnosti, tedy zasloužené; za to, co jste řekli nebo neřekli, učinili nebo neučinili. Každá chyba je napravitelná, je-li to třeba, pusťte se do toho.. Chcete-li v materiální sféře dosáhnout víc, pak bude nutné změnit zajeté vzorce chování a udělat si pořádek v sobě a svých přístupech. Nejste oběť a všechno se proti vám rozhodně nespiklo. Na to máte hlavu na hodně správném místě, takže nepropadejte panice a už vůbec ne zoufalství.. V osobní záležitosti se máte pro něco rozhodnout a rozum se pere se srdcem? Dejte na pohled srdce, bez něho by přece láska nebyla tím citem, jakým ji chcete mít. Žárlivost je aktuálně všemi směry bezpředmětná..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, měly byste si uvědomit, zda se aktuálně nacházíte na straně „má dáti“ anebo „dal“. Přeloženo: nezdá se vám, že jste dosud hodně jen dávaly anebo přijímaly? Je nutné dát tyto životní položky do rovnováhy, jinak spokojené nebudete. Hodně jste dávaly? Tak teď jen berte; a naopak.. V práci se držte toho, k čemu jste se jednou odhodlaly. Jakmile začnete měnit názor a následně chování podle druhých, štěstí vám nepokvete. Buďte přímé, otevřené a nenechejte se sebou vláčet jako mřenka na udici. Máte na víc!.. V soukromí se u vás může projevit praktičnost namísto věčného snění. A rázem se dostanete do pozic, z nichž budete mít jen dobré pocity. Vyzkoušet se má cokoli, co se nabízí. Berte..





Slova slavných k zamyšlení:

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ (Elbert Hubbard)