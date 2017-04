Horoskopy vědmy Emmy

Tajemně - horoskopy

23.04.2017

Ať už chcete podniknout cokoli, mějte věci dobře promyšleny. Potíže nenastanou, nebudete-li krátkozrací. Myslete víc za roh a v širších možných souvislostech. Až potom se rozhodněte..

Týden: 24. 4. 2017 – 30. 4. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, pozor si dávejte na svoje zdraví i peněženku. Máte tendenci ke ztrátám všeho druhu, takže opatrnost na všech frontách je žádoucí.. Změny okolo hmotných záležitostí vítejte. Cosi je třeba nechat za sebou a myslet na to, co je před vámi. Štěstí je třeba jít naproti i v myšlenkách.. Do soukromí se chtějí vetřít problémy z minulých chyb. Sami víte, kde by se to mohlo stát – buďte připraveni; energie na to, abyste všechno zdárně zvládli, máte dost..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, okolnosti vám nastíní novou cestu, nový přístup k okolnímu dění. Příliš zpět se neotáčejte, s chutí se dívejte dopředu. Nic špatného jste neudělali, nemáte si co vyčítat.. Ve finanční sféře by mělo dojít k nějakému zásadnímu obratu. Vám jen a jen prospěšnému, není se čeho obávat.. V osobní sféře byste měli aktuální problém aktivně řešit, protože vám míří na pomoc vyšší síly, kterým je třeba ukázat směr. Nenechávejte nic „vyhnít“, není důvod se budoucnosti bát..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, ke stávajícímu cíli vede jen a jen trpělivá práce. Nic neurychlíte, pokud ano, pak výsledek bude žalostný. Mějte trpělivost, stojí to zato.. Finančně byste měli být spokojeni, nic by vám aktuálně nemělo chybět. Jen neusnout na vavřínech, jak se říká. Chcete-li víc, než máte, bude třeba se poohlédnout po nových zdrojích.. V soukromí se můžete spolehnout na to, že nejdůležitějším bude pro tyto dny cit, láska. Dokonce může jít i o lásku novou, nečekanou. Stát by se mělo něco, co vás pokropí jako živá voda..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, spoléhejte na svoje nejbližší, oni budou vždy na vaší straně. Láska a cit by měly prostoupit veškeré dění kolem vás v tomto čase. Nic ať pro vás není podstatnější!.. V hmotné sféře je pro vás připraven nějaký nový začátek, který by vám mohl vaši ekonomickou situaci značně vylepšit. Je zapotřebí se dobře kolem sebe rozhlédnout, šance je někde nablízku.. V osobním životě je třeba tu a tam projít trpčí zkušeností, abychom si uvědomili, že nic není samozřejmé. Vy si tím nejspíš projdete nyní. Nic zásadního, ale podnět k přemýšlení to bude zcela jistě..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, pro vás výhled není právě z nejveselejších. Někdo vás zklame, nesplní slib, či cokoli podobného. Věřte, že to málokdy bude namířeno proti vám záměrně. Pokuste se pochopit, že i druzí mají svoje starosti, ne že mají na starosti jen vaše požadavky či přání.. Ve financích by bylo třeba utřídit zdroje. Někde hodně proděláváte. Udělejte si soukromou finanční inventuru; v případě potřeby i firemní.. V soukromí si na nic nestěžujte, protože aktuálně je tato oblast pod rukou Spravedlnosti. Nejste-li spokojeni, je to jen o vašem přístupu..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, vám se má dařit, nač sáhnete – ale hlavně si máte úspěch užívat a na nic nečekat. Teď je ten správný čas, kdy máte opravdu žít. Na zadní kolečka ještě zbude dost a dost.. ;-) V pracovní sféře se ukazujete na koni, můžete být na sebe pyšné. Plat nejspíš vyšší nebude, ale sebevědomí, poté, jak se vám cosi povede, se rozhodně zvedne. A to taky není pocit k zahození.. V soukromí můžete začít přemýšlet o nějakém novém začátku. Přírůstek do rodiny nevyjímaje. Cokoli začnete plánovat, bude podpořeno láskou..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, pozor, ať se nezapletete do vlastních sítí z překážek. V překladu: problémy nemáte, ale stále je někde vidíte. Chcete si je přivolat??.. Potíže ve finanční nebo pracovní oblasti řešení mají. Je to jen o trpělivosti a víc si utřiďte priority.. Soukromí ukazuje na potřebu důkladněji si svoje kroky naplánovat. Ať už chcete podniknout cokoli, mějte věci dobře promyšleny. Potíže nenastanou, nebudete-li krátkozraké. Myslete víc za roh a v širších možných souvislostech. Až potom se rozhodněte..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, občas se s někým nepohodnout, to je zkrátka život. Spory v těchto dnech budou spíš o malichernostech a nebudou mít na nic zásadní vliv. Proto se pokuste být za ty moudřejší, kteří ustoupí a myslí si své. Nejde o život.. Hodně dobře se vám má dařit v profesní sféře. Můžete být na sebe právem pyšní, že jste tam, kde jste. Problém nastane ve chvíli, kdy se zaměříte jen jedním směrem a opomenete něco podstatného. Buďte ostražitější, eliminujete tím problémy na minimum.. V soukromí sázejte jednoznačně na trpělivost. Dokážete-li potlačit svoji žádost, nebudete litovat. Netlačte na pilu..



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, pozor na iluze. Někde jste si je dělali a doplatíte na to. Snažte se být víc nohama na zemi, jiná cesta není.. V materiální oblasti se, zdá se, radujete. Drží se vás štěstí. Nezapomeňte, že štěstí chodí v sinusoidách. Nikde není napsáno, že takto to bude nadlouho. Když se sami moc nepřičíníte.. V soukromí se chystá období vystřízlivění. Možná z těch iluzí, anebo jste měli vyšší očekávání, než jaká byla aktuálně reálná. Poučte se a jděte dál; dlouho se zpět neohlížejte, škodíte tak vlastnímu zdraví..



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, pozor, pozor, něco by na vás mohlo prasknout! Kdepak chodíte už dlouho „se džbánem pro vodu“? Kde dráždíte hada bosou nohou? Zahráváte si.. Hmotná sféra vypadá opět velice dobře, můžete oslavovat další ze svých úspěchů.. Zato v soukromí toho máte na sobě naloženo, že nevíte, co dřív, ne? Kdybyste nebyli tak paličatí a tvrdohlaví, nemuseli byste být aktuálně servaní jako rybíz. A pokud ještě nejste, pak neslibujte nic na dlouho dopředu. Potřebujete teď hlavně oddych. Vážně!..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, jsou před vámi celkem spokojené dny. A zaslouženě! Snad jen byste měli zapátrat v mysli, komu jste se už dlouho neozvali, kde máte tak trochu černé svědomí. Napravte to co nejdříve, nejlépe hned. Pak už nebude pocitu štěstí chybět nic.. Kolem financí se snažte pohybovat intuitivně. Co vám vnitřní hlas napovídá, tomu věřte – ať jde o jakékoli rozhodování.. V soukromí je období průměrné, žádný zvrat nehrozí. Stabilita je zjevná. Snad jen pozitivní drobnost: dojde na vaše slova, ať už to někdo přizná či nikoli.. ;-)



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Ryby, s jarem, i když je počasí všelijaké, to vypadá na příval nové energie. Budete zvládat věci levou zadní ploutví a ještě vám zbude čas na relax. Máte celkem dobré období, tak si to nepokazte svými „oblíbenými“ pochybami apod.. :-P Hmotnou sféru berte trochu více kreativněji. Dokud budete setrvávat na svých pozicích a nebudete mít odvahu vyzkoušet něco nového, pak nemůžete čekat zvýšení příjmu.. V soukromí nastalo období, kdy byste se měly začít poohlížet po nějakém novém předmětu vašeho zájmu. Čím dřív, tím líp..





Slova slavných k zamyšlení:

„Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní..“ (Oscar Wilde)