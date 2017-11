Horoskopy vědmy Emmy

05.11.2017

Slyšíte trávu růst. Jinak řečeno hledáte problémy tam, kde žádné nejsou, ale budete to dělat tak dlouho, až je přivoláte! Přelaďte se na pozitivní mysl, udělejte si něčím radost a nad „nesmrtelností chrousta“ fakt nepřemýšlejte..

Týden: 6. 11. 2017 – 12. 11. 2017



Beran (21.3.-20.4.)

Milí Beránci, toto období by mělo být pro vás klidné, a pokud by snad někde neklid zavládl, pak bude rozhodně očekávatelný. Věci se vyvíjí zcela logickým směrem. I tempem! Nechtějte nic urychlit.. V práci pozor na zmatky a chaos pramenící z neuspořádaných priorit. I finance byste měli tak trochu dát „do latě“. Zbytečně pak nebudete utrácet.. V soukromí dojde na vaše slova, potvrdit by se měl váš předpoklad. To vám rozhodně zvedne sebevědomí, ale nedává pokyn k tomu, nad někoho se povyšovat. Z koně, na němž se teď vezete, se dá rychle spadnout..



Býk (21.4.-20.5.)

Milí Býčci, i když máte spíš charitativní sklony, budete v těchto dnech velmi obchodně úspěšní. Víte, jaká správná slova použít, abyste dosáhli svého. Jako byste byli rození diplomaté.. ;-) V materiální oblasti je situace již v pohybu, teď nic změnit nepůjde. Ale je vůbec co měnit? Když aktuálně jste dokázali, co umíte? Neměňte postupy, které fungují, není třeba nic „vylepšovat“.. V soukromí můžete hodit starosti za hlavu, protože vše se tak nějak vyřeší i bez vašeho přičinění. Vyšší ochranné síly jsou v pohotovosti a pomohou, kde bude třeba. Užívejte všeho, co dny přinesou..



Blíženci (21.5.-21.6.)

Drazí Blíženci, máte-li pocit, že jste na dně, věřte, že dlouho se na něm „povalovat“ určitě nebudete. Stanovte si priority a odrazíte se vzhůru rychleji, než si myslíte.. V práci jste tím, na koho se dá! Víte, co je skutečně třeba udělat, aby věci fungovaly správně. S penězi zacházíte zodpovědně, jen trochu víc myslete na zadní vrátka. Vánoce se blíží.. Hojnost a spokojenost ve vztazích se ukazuje zcela zřetelně. Dokonce nějaký nový gejzír citů by se mohl objevit. Lásku v mnoha podobách neodmítejte, buďte otevřenější. A snad i trochu soustředěnější. Nemáte nějak moc „rozlítáno“?..



Rak (22.6.-22.7.)

Milí Ráčci, nepropadejte skepsi ani panice. A už vůbec nic předem nevzdávejte. Obrat v jisté situaci přijde nečekaně, příjemně vás překvapí.. Na svých pracovních či finančních bedrech toho máte nějak příliš, nemyslíte? Vyberte, co je opravdu podstatné, jinak se zamotáte do bludného kruhu, a pokud jde konkrétně o peníze, nemuseli byste se z něj hned tak vymanit. Pozor na půjčky všeho druhu!.. V soukromí opět slyšíte trávu růst. Jinak řečeno hledáte problémy tam, kde žádné nejsou, ale budete to dělat tak dlouho, až je přivoláte! Přelaďte se na pozitivní mysl, udělejte si něčím radost a nad „nesmrtelností chrousta“ fakt nepřemýšlejte..



Lev (23.7-23.8.)

Milí Lvíčci, úspěch a spokojenost vám viditelně kazí jistá pravda, před níž se snažíte utéct. Zbytečně se něčeho obáváte, postavte se k celé záležitosti čelem a budete překvapení, jak moc vlastně o nic nešlo.. V práci nebo financích je třeba řídit se upřímným postojem vůči sobě samým: jakmile o něčem jen trochu pochybujete, je potřeba vše důkladně prověřit, ne se do věci pouštět „na riziko“. Věřte svým pochybám.. Osobní sféra by měla nabídnout oslavu vašich úspěchů. Oddávejte se potěšení se svými nejbližšími, užijte si naplno každou spokojenou chvilku. Štěstí, které nyní kolem vás je, není samozřejmost, velkou měrou je to vaše zásluha..



Panna (24.8.-23.9.)

Drahé Panenky, máte tendence nepřijímat kompromisy ani odlišný názor. Škodíte tím jen samy sobě, protože každá odlišnost může být obohacením. Přemýšlejte.. Na hmotné záležitosti dohlíží vyšší síly, tady se nemusíte nikterak starat, jak co dopadne. Vše dopadne i bez vašeho zásahu – nehledejte pseudoproblémy, kde nejsou.. V osobní oblasti můžete mít celkem pech, protože tady ukazují karty na ztráty všeho druhu. Může jít jak o zdraví, když nebudete dostatečně dbát na prevenci, stejně tak o ztrátu někoho, kdo vám třeba přestane věřit. Komu jste zavdaly příčinu, aby o vás musel začít pochybovat?.. A pořádně se oblečte a jezte vitamíny..



Váhy (24.9.-23.10.)

Milé Váhy, podstatou těchto dní je věřit vlastní intuici. Opravdu se na ni spolehněte, ať se rozhodujete o čemkoli. Radí vám dobře. Hodně dobře!.. V materiální sféře se ukazuje, že ne vždy se dá na lidi okolo sebe spolehnout, jak bychom rádi. Přihodí-li se vám nepříjemnost, neberte ji tragicky, spíš jen jako dobrou zkušenost, že budete vědět, jak se zařídit příště.. V soukromí jsou, zdá se, vody klidné. Někde možná na váš vkus až příliš, ale buďte rády, že není bouře na obzoru. Potřebujete též trochu oddechu a pohodových chvil. Nebo snad ne?..



Štír (24.10.-22.11.)

Milí Štíři, měli byste se rozhodnout a přiklonit se na jednu stranu. Nemůžete se v současné situaci zavděčit všem. Ale nedávejte na misku vah jen to, kde by bylo něco za něco. Jen o tom život není.. V materiální záležitosti můžete mít pocit osamocení. Tak trochu to i může být realita, ale jen proto, že jste si neřekli včas o pomoc. Až pochopíte, že slabost není říci si o pomoc, ale právě to, že si o ni neřeknete, uleví se vám, a nejspíš i vašemu okolí.. V soukromí se rovněž může vyskytnout jistý zádrhel. Ale tady si sebevědomě poradíte, protože budete umět vyjít ze zkušenosti. A rychle vám to pálí.. ;-)



Střelec (23.11.-21.12.)

Drazí Střelci, podstatou těchto dní je pro vás zůstat sami sebou – za každé situace. Právě to, že jste sví, z vás dělá zajímavou osobu. Tak se po nikom „neopičte“, vždyť vás to degraduje.. V pracovní nebo finanční záležitosti můžete být postaveni před celkem důležitou volbu. Rádi byste možná na obě strany, ale jste pouze jeden Střelec ;-). Zkuste poslechnout srdce, ono ví, co je pro vás dobré.. V osobní oblasti byste se měli momentálně stáhnout do pozadí a stát se spíš divákem v současném dění. Věnujte se tomu, co vás těší, s nikým se nehádejte o ničem. A usmívejte se na okolí. Když by někdo potřeboval radu, ať z vás cítí vstřícnost a nebojí se na vás obrátit. Zatím se totiž někteří tváříte mírně „zaprděně“.. :-P



Kozoroh (22.12.-20.1.)

Milí Kozorozi, potřebovali byste nějaký nový impulz jako sůl (jako koza drbání!). ač jste na pomyslném vrcholu, musí vám být jasné, že z dnešních úspěchů se natrvalo žít asi nedá. Poohlédněte se po něčem novém, co by vás mohlo zaujmout. Nemusíte možná daleko, jen se lépe rozhlédnout.. Velké finanční starosti? Vy? Jestli vy jste si tak trochu nevyhodili z kopýtka v nevhodnou dobu? A nebo druhá varianta: přeháníte. Což, pokud jde o peníze, děláte docela často. Uklidněte se a zkuste uvažovat reálně, ideálně podle priorit.. V soukromí můžete zrealizovat dlouho plánovanou akci. Ať jde o začátek čehokoli, mělo by „to“ jít s vámi životem docela dlouho. A úspěšně..



Vodnář (21.1.-19.2.)

Milí Vodnáři, dejte si trochu pozor na to, abyste svým autoritativním přístupem někomu neprávem neublížili. Udělat si kolem sebe pořádek můžete i mnohem citlivěji. Stačí trochu „vladařské“ diplomacie.. Opět se perete s myšlenkou, že jiný názor má ten, kdo je proti vám. Chyba. Jiný názor může mít i váš přítel. Trocha tolerance by vám určitě neublížila. Ať už jde o názor na pracovní postup, anebo na nějakou aktuální finanční investici.. V soukromí se ukazujete jako velice schopný a silný jedinec. Mohlo by se vám ale snadno stát, že někoho přímo „převálcujete“. Pozdě byste litovali, že s citlivějším přístupem jste bývali dosáhli svého cíle mnohem, mnohem rychleji. Trumfy máte na své straně do doby, než je zašlapáte jako slon do porcelánu..



Ryby (20.2.-20.3.)

Milé Rybky, vše bude dobré do doby, než si samy zaděláte na potíže. Příliš hrdosti přináší bouři. Jinak řečeno: nemáte si myslet, že jste pupík světa, jinak dostanete silně přes ploutve.. V práci se držte hodně stranou, není prostor pro vaše názory, ať jsou jakékoli. Dojde na ně, ne že ne, ale je třeba vydržet a počkat na dobu, kdy jim někdo popřeje sluchu. Teď takový nikdo není, tak nač „házet perly prasečím holkám“.. Soustřeďte se na soukromí. Tady se vyjasní jakási nedorozumění a díky dětem se dočkáte hodně radostných chvil. Můžete se těšit na to, že osobní oblast bude zdrojem pozitivní energie. Tak se dobíjejte, seč vám je libo..





Slova slavných k zamyšlení:

„Lidé se bojí smrti ještě víc než bolesti. Je divné, že se bojí smrti.Život bolí mnohem víc než smrt. V okamžiku smrti je bolest u konce. Jo, myslím, že je to přítel..“ (Jim Morrison)