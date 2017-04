Zvíře jménem Podzim vydává druhý singl Neděle

Kulturně - kulturní očko

27.04.2017

Podzimní orchestr, hudební skupina Zvíře jménem Podzim, vysílá do světa dalšího emisara. Druhý singl připravovaného alba se jmenuje Neděle a přes lehce melancholický začátek nabízí i silný závěr plný naděje.

Zvíře jménem Podzim je proměnlivé, v současnosti osmnáctičlenné hudební těleso, složené z výrazných jmen tuzemské scény. Zatím pozřelo celého Aid Kida, Kittchena a duo 27, půlku Kieslowski, Calm Season, Půljablkoně i Post-hudby. Třetinu Obří broskve či Manu. Jednoho zvukaře ze studia 3bees. Grafičku, animátorku a divadelního režiséra. A nevypadá to, že je s konzumací u konce.



Video



Na skladbu Neděle připravil inciátor celého projektu a autor hudby i textu Jakub König i video. „Měli jsme v plánu velkolepý, monumentální snímek. Jenže nám obě vzducholodě shořely už v hangáru a tak jsme se nakonec před pár dny s naší nastydlou animátorkou Lindou pustili do práce na tomhle jednoduchém lyric videu,“ komentuje s unaveným úsměvem Jakub a dodává „Volba na druhý singl byla docela jasná. Neděle sice na první pohled působí jako ukrutně smutná písnička, ale shodli jsme se, že na konci je skrytá taky spousta naděje. A že se jako primárně podzimní kapela můžeme v klidu soustředit na melancholicky naladěné jedince, svolávat je na jedno místo a tam společně zpívat smutné hymnické písničky s velkými refrény o naději. Což Neděle splňuje bezezbytku.“



Eponymní album Zvířete jménem Podzim vyjde v listopadu 2017 u Indies Scope. Ještě předtím můžete kapelu vidět živě na předpremiérových koncertech 1. 7. na festivalu Hradecký slunovrat a 28. 8. v rámci Marienbad Film Festivalu.



Na otázku, jestli Zvířata očekávají vysoké rádiové rotace, odpovídá König: „Varovali nás, že Neděli v éteru asi neuslyšíte, protože je to píseň smutná, místy depresivní. Já si ale myslím, že by lidi klidně mohli víc brečet. Všichni jsme si zvykli nosit drsný masky, který nás chráněj před nekompromisně tržním světem. Ale když si člověk zabulí u rádia při přípravě snídaně nebo v autě cestou do práce, pomůže mu to uvolnit všechny potlačený emoce. Což se může pozitivně podepsat i na pracovní výkonnosti, pokud vám jde zrovna o to.

Chcete bejt lepší v práci? Plačte aspoň třikrát denně!“





Zvíře jménem Podzim jsou:

Jakub König, Marie Kieslowski, Marie Puttnerová, Aid Kid, Terezie Kovalová, Linda Arbanová, Tomáš Neuwerth, Tomáš Havlen, Ondřej Mataj, Veru Linhartová, Tereza Štětinová, Tomáš Obermajer, Ondřej Zátka, Andrea Jarolímková, Matěj Vejdělek, Adam Pakosta, Michaela Verbová, Markéta Monsportová.



Velkou zásluhu na vzniku alba mají Club-Mate a 3bees.

Album vyjde za podpory Ministerstva kultury České republiky a v rámci projektu OSA partner.

Zdroj: tz, Indies.eu