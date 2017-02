Vokální událost v Praze: workshop s The King’s Singers

Kulturně - kulturní očko

09.02.2017

The King’s Singers, jeden z nejznámějších vokálních ansámblů, dvojnásobní držitelé prestižního ocenění Grammy®, přijede do Prahy na pozvání Kühnova dětského sboru. Představí se hned dvakrát: na galakoncertě v Rudolfinu 25. 2. a o den dříve, kdy bude mít veřejnost mimořádnou příležitost zažít tento světový ansámbl zblízka na workshopu na Novoměstské radnici.

The King’s Singers každoročně koncertují po celém světě před stovkami tisíc diváků. V únoru 2017 přibyde do jejich koncertního kalendáře také Praha, kde se dvakrát představí na pozvání Kühnova dětského sboru, nejstaršího a největšího dětského sboru v České republice, který tímto vokálním projektem zahájí svou 85. sezonu.



Ansámbl stráví v Praze dva dny.

A tak kromě galakoncertu v sobotu 25. 2. v Rudolfinu bude mít veřejnost příležitost tento skvělý ansámbl zažít také zblízka v rámci workshopu, který se uskuteční v pátek 24. 2. od 18:30 ve Velkém sále Novoměstské radnice.

Před veřejnou částí workshopu budou mít od 17h vybrané sbory příležitost pracovat s jednotlivými členy sexteta. V 18:30 začne ve Velkém sále část otevřená pro širokou veřejnost, na které představí jednotlivé sbory svou práci se členy ansámblu, The King’s Singers pak přiblíží svou vlastní uměleckou praxi: repertoár, metody zkoušení, zkušenosti ze světových pódií společně s hudebními ukázkami. A bude samozřejmě i prostor na společnou debatu.

The King’s Singers jsou nezaměnitelní pro svou barvu, absolutně přesnou intonaci a jsou rovněž perfektními baviči s typickým britským humorem. Bude tak opravdu na co se těšit.



Workshop se koná ve spolupráci s Novoměstskou radnicí.



Kühnův dětský sbor (zal. 1932) patří dnes k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale již na všech pěti kontinentech. Svým jedinečným zvukem si sbor podmanil prestižní koncertní sály po celém světě od USA až po Austrálii. Za dobu své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Svou tradicí a šíří svého uměleckého záběru je ojedinělou uměleckou institucí svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě.



The King’s Singers mají tradici, která sahá do roku 1968, kdy byl tento soubor založen na King´s College Cambridge. V červnu 2013 byli pro své zásluhy a mnohaletou inspiraci vybráni mezi jediné dva vokální ansámbly na světě, které se připojily k „Gramophone Hall of Fame“. Jejich repertoár je velmi široký, na koncertech provádějí skladby klasické od renesančních madrigalů až po současnou hudbu a nevyhýbají se ani jazzu, spirituálům nebo úpravám lidové hudby různých národů. Jsou v tom nejlepším slova smyslu globálními umělci na špičkové úrovni, kteří oslovují široké publikum po celém světě.







