Sziget vstupuje 25. ročníkem do nové éry své existence

24.08.2017

Sziget festival 2017 přivítal více než 450.000 Szigeťanů, kteří si letos přijeli užít sedmidenní non-stop party na ostrově svobody. Narozeninový 25. ročník měl dva zcela vyprodané dny. Na Sziget dorazili lidé z více než 100 zemí celého světa. Hlavními hvězdami byli Pink, Macklemore, Kasabian a Wiz Khalifa

První velkou změna pro další roky se udála už v lednu 2017. Majoritním vlastníkem se stala společnost Providence. Novým hlavním ředitelem Szigetu je nově dosavadní výkonný ředitel kulturního managamentu Tamás Kádár, který přebírá kompetence zakladatele Károly Gerendai. Pod jeho vedením vykročí Sziget do dalších 25 let úspěšného fungování a slibuje osvěžující změny, jež jste mohli zaznamenat již letos. „25.ročník je milníkem v existenci festivalu Sziget, za tu dobu jsme vytvořili zcela jedinečný a populární multikulturní festival, který se odlišuje od všech ostatních, a to především svojí úžasnou atmosférou, kulturní rozmanitostní, pestrým program, službami na vysoké úrovni a vizuální zajímavostí. Současný Sziget je lídrem mezi ostatními festivaly, a proto na to musíme reagovat, abychom se nestali jen jedním z mnoha,“ komentuje Tamás současný stav s výhledem do budoucna.



Letošní Sziget přivítal méně návštěvníků než v roce 2016, kdy zaznamenal rekordní čísla. Přesto i letos dva zcela vyprodané dny festivalu a závěrečná bilance návštěvnosti více než 450.000 Szigeťanů je velice úspěšná. Tamás Kadár fakt poklesu proti rekordním číslům roku 2016 připisuje kombinaci více faktorů. Narůstá počet festivalů podobných Szigetu a především nový ředitel přijímá od pravidelných Szigeťanů kritiku na trochu příliš elektronický výběr při skladbě hlavního hudebního programu, který měl na návštěvnost výrazný vliv. Bez ohledu na to, se jednalo o krásný a poklidný sedmidenní festival.



Dívka z Transylvánie zažila šok, když ses stala osmimiliontým návštěvníkem a dostala tak od zakladatele festivalu Károly Gerendaie doživotní Sziget pas, který ji zaručuje doživotní bezplatný vstup na všechny následující ročníky.



Ročník 2017 přivítal Szigeťany z více než 100 zemí celého světa, nejvíce návštěvníků dorazilo z Nizozemska, Anglie, Francie, Německa a Itálie, přijeli však lidé i ze vzdálenějších koutů planety, například z Austrálie nebo Hong Kongu. Na Sziget zavítaly také holywoodské hvězdy, koncert Pink si nenechal ujít Asthon Kutcher s Milou Kunis, kteří se vrátili ještě na vystoupení rapera Wiz Khalify nebo elektronického dua The Chainsmokers. Kromě koncerních show vyrazili také do backstage, aby se s umělci pozravili. Dalšími hvězdami filmového světa na Szigetu byli Justin Theroux a Luke Evans. Mnoho vystupujících umělců přicestovalo ze zámoří speciálně na Sziget, například Iggy Azalea, The Chainsmokers nebo Macklemore, který byl koncertě bohužel hospitalizován.



Jednou ze senzací byl i projekt Art of Freedom, kdy z mobilní toalety vedl vstup přímo na tajnou party.



Veliký úspěch letos zaznamenaly bezpečnostní složky. Zavedení check – in systému v loňském roce je považováno za skvělý způsob řešení bezpečnostních problémů a mnoho organizátorů z jiných festivalů, jež letos navštívili Sziget, měli zájem právě o tento bezpečnostní system. Vedoucí bezpečnostních složek uvádí pozitivní výsledky, z hlediska statistik byl letošní ročník o 30 – 40% lepší než ten předchozí.

Sziget festival 2018 se na vás těší zase za rok od 8-15.srpna.





Zdroj: tz