08.06.2017

Tuto sobotu uplyne 75 let od vypálení Lidic. Na pietní akci zazpívá Martin Chodúr se stočlenným dětským sborem státní hymnu a svou píseň Lidice.

V sobotu 10. června letošního roku si připomeneme jednu z nejtragičtějších událostí našich dějin – vypálení středočeské obce Lidice nacisty. A právě v sobotu proběhne v dopoledních hodinách v Památníku Lidice 11. ročník Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů z České republiky s názvem Světlo za Lidice a s mottem Děti zpívají lidickým dětem. Osobní záštitu převzal už tradičně 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka. Uměleckou záštitu nad letošní přehlídkou přijal zpěvák Martin Chodúr, který s více jak stočlenným dětským sborem zazpívá českou státní hymnu.



„Je to pro mne velká pocta“, říká Martin Chodúr. „Od ledna loňského roku se na svět dívám úplně jinýma očima než dřív. Stal jsem se otcem syna Martina. Myslím, že všichni bychom se měli snažit, aby se na tragické události z Lidic roku 1942 nikdy nezapomnělo a aby se už nikdy neopakovaly. Účast na chystané pietní akci v Památníku Lidice má pak pro mne ještě jeden význam. Když se začátkem tohoto desetiletí začal chystat film Lidice, požádali mne jeho tvůrci o závěrečnou píseň do tohoto filmu. Nakonec si ji sice nevybrali, ale já ji od té doby s úspěchem uvádím ve svém recitálu filmových melodií. A poprvé ji teď vedle Cohenovy písně Hallelujah zazpívám v Lidicích. Moc to pro mne znamená“.



Píseň Lidice, k níž si Martin Chodúr napsal hudbu a text, zde ke shlédnutí.





Zdroj: tz, redakčně upraveno