Sedmoláska, nové album největších hitů Szidi Tobias

Kulturně - kulturní očko

22.06.2017

Slovenská hvězda šansonu Szidi Tobias vydala nové dvojalbum s názvem Sedmoláska. Nahrávka je souhrnem jejích nejznámnějších solových písní.

Szidi Tobias je nezaměnitelná zpěvačka se sametovým hlasem a nepřehlédnutelná herečka, která nyní na Slovensku exceluje například v seriálu Tajné životy. V Česku známá především spoluprácí s dvojicí Petr Hapka a Michal Horáček. Nyní přichází s nově nahraným abem svých největších hitů, které vychází ve formátu 2CD a nese jemný a romantický název Sedmoláska.



Tato deska je výběrem nejlepších písní Szidi Tobias, které jsou obsaženy na jednotlivých sólových albech. Součástí desky je také velmi známý hit Na hotelu v Olomouci z dílny dvojice Hapka & Horáček. Sedmoláska obsahuje celkem 24 písní v koncertních verzích a v nové instrumentaci. Sama Szidi o vzniku alba říká: „2 CD Sedmoláska vzniklo i proto, abyste si mohli poslechnout jak výborně kluci z kapely hrají. Za to jim nesmírně děkuji. Výběr písní prošel hustým sítem, ale rychle jsme se dohodli na konečném výběru. Mnoho písní se v průběhu let změnilo. Jsou vyzrálejší. Anebo jsme vyzrálejší my. A víte co je nejlepší? To, že se nám chce stále hrát, zpívat a koncertovat.“



Na CD Sedmoláska uslyšíte kapelu ve složení Szidi Tobias (zpěv), Milan Vyskočáni (akustická kytara, klavír), Marcel Buntaj (bicí), Martin Gašpar (kontrabas), Andrej Gal (violončelo), Richard Šimurka (tenorsaxofón) a Viliam Majer (akordeón), nahrávání probíhalo ve studiu Cobrasound. „Mám výbornou kapelu. Nahráli jsme tuhle desku ve studiu za dva dny, před tím jsme měli dvě zkoušky. Chtěli jsme mít na CD i živé nahrávky z koncertů, ale nevyšlo to. Avšak podařilo se nám ve studiu zahrát tak, že snad budete mít pocit, jako byste byli na koncertě. Velmi v to doufám“, komentuje průběh natáčení Szidi.



Video Tvrdohlavá



Szidi Tobias je slovenská herečka a zpěvačka s pravým jménem Sidónia Tobiášová. Aktuálně je členkou bratislavského souboru Divadla Astorka Korzo ´90. Její vklad do světa slovenského i českého šansonu je nepřehlédnutelný. Doposud nahrála šest alb: Divý mák (2001), Punto Fijo (2003), Pod obojím (2008), Do vetra (2010), Ať se dobře deje ( 2011 ) , Jolanka (2014) a nyní Sedmolásky (2017). Spolupracuje také na hudebních projektech s Michalem Horáčkem, dříve i s Petrem Hapkou.







Zdroj: tz, Indies.eu