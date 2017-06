Na den dětí mají Yellow Sisters druhý Zvěřinec

Kulturně - kulturní očko

01.06.2017

Písničky pro děti nebyli nikdy předtím zábavnější. Čtyřčlenná ženská akapela Yellow Sisters natočila další album pro děti s názvem Zvěřinec 2, které je už netrpělivě očekáváno malými i velkými posluchači. Na desce Zvěřinec 2 se můžete těšit na kunu ve střeše, trpaslíky, plyšového slona, skřítka Mášrádmáka, bylinky od maminky, vodáky, dáte si čokoládu, čeká vás výlet parníkem a další dobrodružství.

Heslem Yellow Sisters po léta je: 4 ženy, 4 srdce a 4 přístupy, jak uchopit rytmus, melodii, harmonii a vytvořit hlasem hudbu. Sestry tentokrát své řady rozšířily a připojily se k nim hlavně děti, a to jak vlastní, tak vypůjčené, které na desce hostují hned v několika písních. „Děti nám zpivaly i na Zvěřinci 1, ale byly to jen ty vlastní. Tentokrát jsme pozvaly i děti z kurzů zpěvu, které vedeme,“ sděluje Bára Vaculíková zážitky z natáčení s dětmi. „Bylo to pro ně dobrodružství? a prožívaly jsme to s nimi. Když se řeklo: „Ticho, nahrávame!“, záhadou všech záhad před námi stálo dvacet naprosto ukázněných andělů, kteří obecně spíš zlobí jako čerti.“ Rytmicky desku obohatil také stálý host Yellow Sisters beatboxer Jan Melichar. Deska působí svěže a samozřejmě, hlasy se na ní mile, výtvarně proplétají a ucho posluchače ocení i řadu perkusivních nástrojů, které zvukově rozšíří spektrum ženských vokálů.



Yellow Sisters milují hudbu a děti a samy jich mají požehnaně. V kapele jich napočítáte celkem devět. Proto se po pěti letech svým, i ostatním dětem, rozhodly nadělit pokračování oblíbené dětské desky Zvěřinec. Antonia Nyass přiznává, že skloubit hudbu a rodičovské povinosti je o kompromisu. „Vzhledek tomu, že některé z nás mají děti rovnou tři, tak to prostě nemůžeme být každý večer pryč. Je to o rozumném kompromisu a to, že vystupujeme i s dětským programem nám přineslo příjemnou možnost brát naše děti sebou.“ To potvrzuje i Bára Vaculíková, a přestože změny se dotkly celého fungování kapely, je tu stále šance na pokračování. „Musely jsme trochu zvolnit. Ze začátku to vypadalo, že budeme jezdit hodně po světě, ale s tolika dětmi by to moc nešlo. Změnilo to do velké míry i naši tvorbu, vznikly dvě dětské desky a konečně se v posledních dvou letech vracíme i k tvorbě pro dospělé.“



Psát písničky pro děti je trochu jiná disciplína než pro dospělé a jak přiznává Bára, není nad testovací publikum. „Nové písně nejdříve slyší samozřejmě naše děti. V průběhu, kdy písničky vznikají si je doma pořád dokola zpíváme a vylepšujeme je. Často taky máme děti na zkouškách, u nás doma v kuchyni.“ A Antonia sděluje jak moc je toto testovací publikum důležité. „Rozhodně nás jejich názor zajímá a často je velkým překvapením, co je zaujme a co naopak moc ne.“ Album Zvěřinec 2 prošlo důkladným posuzováním od těch nejdůležitějších posluchačů a vybraná kolekce písniček tak bude bavit nejen dospělé rodiče, ale hlavně děti.





Teaser k albu





Zdroj: tz, Indies.eu