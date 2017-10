Magazín FiftyFifty.cz doporučuje soutěže.info [probíhající online soutěže]

Kulturně - kulturní očko

Martin Chodúr dává šanci desetileté zpěvačce z Berouna

26.10.2017

Je to osm let, co se z Martina Chodúra stal historicky první vítěz televizní talentové soutěže Česko Slovensko hledá Superstar. Od té doby se z Martina stal jeden z nejvšestrannějších zpěváků mladé generace, vydal tři sólová alba a čím dál častěji koncertuje v Čechách, na Moravě a Slovensku.

Na letošek připravil Martin se svou doprovodnou kapelou MACH sérii adventních a předvánočních koncertů a hned na dvou se rozhodl dát šanci desetileté zpěvačce Adélce Řehořové z Berouna.



„Adélka je finalistkou letošního tuzemského kola Sanremo Junior CZ a když jsem jí slyšel zpívat jednu z árií ze slavného muzikálu Fantom opery, doslova mi spadla brada“, říká o mladičkém a těžko přeslechnutelném talentu Martin. „V tu chvíli mi bylo jasné, že si ji pozvu na premiéru mého adventního programu, která se koná 25. listopadu letošního roku v pražském Divadle U Hasičů. Adélka si na něm zazpívá nejen zmíněnou árii, ale představí se se mnou i ve směsi vánočních písní a koled. A taky si se mnou zazpívá na adventním koncertě v Ostravě 11. prosince, který bude přímým přenosem vysílat Český rozhlas Ostrava. Uvědomuji si, že nastal čas, abych dal šanci mladičké zpěvačce, protože nebýt Superstar netuším, kde bych dnes byl“, doplňuje majitel hlasu tříoktávového rozsahu.



„Poprvé jsme se s Martinem setkali ve druhé polovině září a já měla samozřejmě trému“, přiznává Adélka. „Ta se ale brzy rozplynula, protože Martin je moc sympatický a milý člověk. Připravil mi vše, co se mám na koncerty naučit a já se už vše pilně učím se svou paní profesorkou zpěvu Reneé Nachtigallovou, abych šanci, kterou mi dává, nepromarnila, ale abych ji co nejvíce zúročila a využila i zkušeností z příprav na Sanremo Junior. Navíc od té chvíle, co jsem od něho nabídku na společné koncerty dostala, pravidelně poslouchám jeho alba. Moc se na naši spolupráci těším!“



Již od útlého dětství Adélka velmi ráda zpívala. Jejího talentu si všimli již ve školce a tak začala zpívat při různých slavnostních příležitostech pořádaných nejen školkou, ale i městem Beroun kde žije. V době, kdy ještě neuměla číst, se bez problému naučila několikastránkové texty zpaměti. V 6 letech byla přijata do Dětské opery Praha, což byla zásadní událost v jejím dosavadním pěveckém životě. Pod profesionálním vedením Jiřiny Markové vystupovala především v pásmu Opera nás baví ve Stavovském divadle, Národním divadle, Státní opeře a v Obecním domě. Kromě výborných výsledků ve zpěvu Adélka vždy vynikala v češtině a její slohové práce patřily mezi nejlepší v ročníku. Baví ji historie, ráda čte. Velmi dobře se učí a patří mezi premianty třídy. Adélka chodí do berounské ZUŠ Václava Talicha, na které navštěvuje i baletní školu, hraje na klavír a chodí na divadelní praktikum.



Martin Chodúr letos absolvuje sedm adventních koncertů a 2. prosince bude v pražské Tipsport Areně hostem Vánočního koncertu – Sen Mariky Gombitové. V příštím roce pak natočí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava své první vánoční album, jehož vydání doprovodí několik velkých vánočních koncertů po Čechách a Moravě.







Zdroj: tz, redakčně upraveno

Foto Patrik Ratajský