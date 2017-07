Loutky v nemocnici: Pohádková medicína na cesty i pro marody podruhé

Kulturně - kulturní očko

13.07.2017

Loutky v nemocnici vydaly již třetí CD. Pohádková medicína II přináší téměř 80 minut příběhů naplněných původními písničkami a 24 her pro dlouhou chvíli. S jednotlivými pohádkami, které jsou součástí tohoto alba, se děti setkávají i v podobě loutkových divadelních představení, pokud je členové souboru navštíví ve zdravotnickém zařízení přímo u jejich nemocničního lůžka.

Pohádková medicína II – šest pohádek a spousta legrace

soundcloud

Právě herci a muzikanti, kteří za hospitalizovanými dětmi pravidelně chodí, šest pohádek namluvili. Audionahrávku tvoří klasické pohádky (O zajíčkovi a lišce), zdramatizované pohádky podle knížky (O sněhulákovi Raymonda Briggse) a původní pohádky Marky Míkové (Čtyři kamarádi, O statečném Toníkovi, O jedné brblající chobotnici, O Emilovi).

Členové Loutek v nemocnici vymysleli (někdy i přímo ve studiu) do jednotlivých pohádek i spoustu písniček a roztodivných zvuků. A je na co se těšit. Někteří z nich totiž působí v kapelách Zuby nehty, Původní Bureš, Mantaban, Iritující pýchora nebo je znáte jako sólové písničkáře, například Krystynu Skalickou. „Naše nejnovější CD přináší pohádky, které obvykle hrajeme jako intimní příběhy přímo u dětské postýlky. Někdy třeba jen dva herci, pár loutek, hudební nástroje a jeden malý divák pod peřinou. Při nahrávání jsme si užili spoustu legrace a doufáme, že si ji užijete i vy!“ zve k poslechu Marka Míková, režisérka CD.



Hravá ruleta – na chvíli být jen spolu tady a teď

Součástí balení CD je také Hravá ruleta. Obsahuje sadu her, které se si můžete snadno zahrát bez jakýchkoli složitých pomůcek s děckem upoutaným na nemocniční lůžko. Skvěle se ale hodí stejně jako audiopohádky i nyní v období prázdnin, třeba když jedete vlakem či autem na výlet, nebo když náhodou venku začne pršet. 24 her s mnoha zábavnými variacemi představuje další hodiny legrace, kterou s dětmi můžete prožít.



„Hra je součástí našeho života. Nemusíme vnímat pravidla, a přesto hrajeme. V nemocnici vstupujeme s Loutkami do velmi vážné a jasně popsané hry. Zúčastněnými jsou nemocné děti, jejich blízcí, lékaři a zdravotníci. Léčba bývá i dlouhá, spojená nejen s bolestí, ale i s nudou, čekáním, nervovým vypětím. Dítě ale potřebuje svoji dětskou hru, svůj svět i v nemocnici. Zkusme na chvíli vystoupit z role rodiče, obrazně obout dětské střevíce a hrát si s dětmi. Vytvořit kolem postele bublinu dětského světa, dětského hřiště, na kterém je možné i nemožné,“ nabádá Mgr. Hanka Řepová, psychoterapeutka, muzikantka a členka spolku Loutky v nemocnici.



„Hraní her na posteli může velkým pomoci na chvíli zastavit tok těžkých myšlenek a obav spojených s tím, co bude, kdy, a dítěti se na chvíli odpoutat z nemocničního světa. Prostě alespoň na chvíli být jen spolu teď a tady,“ dodává Řepová k novému CD.



Můžete poslouchat, i když nemáte CD přehrávač

Po albu písniček Dobrá medicína a čtyřech pohádkách namluvených známými českými herci na albu Pohádková medicína vznikl tedy nyní již třetí disk, který budou Loutky v nemocnici zdarma rozdávat při svých výpravách za nemocnými dětmi v Čechách i na Moravě. CD proto opět obsahuje i adresu pro on-line poslech, protože mobil nebo tablet má dnes v nemocnici již skoro každé děcko. „Pokud se rozhodnete si CD koupit, podpoříte zároveň naší práci v nemocnicích a léčebnách,“ předem děkuje těm, kteří se ke koupi rozhodnou, Jakub Matějka, manažer CD a spolku Loutky v nemocnici.







Zdroj: tz, Indies.eu