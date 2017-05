Květy novinkou Byt ohlašují nové album na konec května

Kulturně - kulturní očko

04.05.2017

Brněnští alternativci Květy dávají novou skladbou Byt tušit jak bude znít nová deska po velké změně, která v kapele proběhla na podzim roku 2016. V tomto období kapela prošla největší personální a hudební proměnou od dob vydání alba Střela zastavená v jantaru. Z původního kvartetu je nyní trio a tak nové album, ze kterého skladba Byt pochází, je očekáváno s velkým napětím.

Nové album ponese název Komik do půl osmé a datum vydání je 25.5.2017



BYT



„Byt je první singl desky, protože i symbolizuje řadu věcí související s novou deskou.“ Říká Martin E. Kyšperksý a dodává. „Je to skladba natočená na první pokus. To se nepodaří u každé. Energie se úplně utrhla ze řetězu. Já se na rok přestěhoval z periferie přímo do centra města, poblíž kina a velkého parku. A tahle písnička je o tom místě a lásce, kterou jsem tam měl. A taky o tom, že je dobrý dát tomu koho milujete svobodu.“



Kapela Květy osm let vystupovala a nahrála čtyři alba ve stejné sestavě. Na podzim 2016 došlo k výrazné změně, kdy Martina E. Kyšperského a Aleše Pilgra doplnil multiinstrumentalista Ondřej Kyas, mimo jiné zakladatel a dvorní skladatel Ensemblu Opera Diversa. Z kultovní brněnské kapely Květy odešel baskytarista Ondřej Čech a houslista Albert Novák. Poslední skladbou ve staré sestavě byla skladba Město.





Skupina Květy byla založena nejdříve na Základní škole v polovině devadesátých let a pak znovu v roce 2000 Martin E. Kyšperským. Základní oporou sestavy je bubeník a multiinstrumentalista Aleš Pilgr. Ačkoliv je skupina od začátku až dodnes experimentální a hledačská, počet jejích posluchačů se rozrozstl do velmi širokého spektra. Oceňovány jsou silné texty, aranžérská barevnost, brilatní výtvarné řešení obalů desek, živelné koncerty a přítomnost humoru. Skupina se časem dostala do mnoha zemí (Srbsko, Rakousko, Polsko, Francie, Holandsko). Zvuk se měnil směrem od akustického ke stále více elektrickému. Kromě první desky, vydané vlastním nákladem v roce 2003 (rozebrané a opět připravené v reedici roku 2009), vyšla všechna alba u firmy Indies Scope. Téměř za všechna byla nominována na cenu Anděl, třikrát (2006, 2009, 2015) také cenu získala. Alba jsou vysoce oceňována v anketách různých rádií (Radio Wave, Proglas..)





Zdroj: tz Indies.cz