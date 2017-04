Horkýže Slíže oslavují 25 let na hudební scéně

Kulturně - kulturní očko

27.04.2017

Skvělá atmosféra na symbolických pětadvaceti koncertech, program plný novinek i starých hitů. Kluby plné spokojených a skvěle se bavících fanoušků, na řadě míst, včetně dvou pražských koncertů, zcela a dlouho předem vyprodané. To bylo jarní klubové turné, jímž slovenští Horkýže Slíže odstartovali rok, který bude patřit oslavám pětadvacetiletého působení této nitranské čtyřky na českých a slovenských pódiích.

„Rád bych jménem kapely poděkoval za fantastickou atmosféru, nabitou vzájemnou energií, kterou nám naši fanoušci přepravili na všech pětadvaceti koncertech a která nám všem udělala velkou radost,” říká za kapelu a její tým Petr Fořt, který turné zorganizoval a stojí po celou dobu za úspěšnou kariérou kapely v Česku, a dodává: „Byl to teprve začátek a věříme, že i další dárky a překvapení, které jsme si pro fanoušky připravili v rámci naší společné oslavy, jim přinesou stejné potěšení.”



Co vše tedy Horkýže Slíže chystají?

Nové album pod názvem Pustite Karola, které vyjde před začátkem podzimního turné. V pracovním zápalu není momentálně jen kapela, ale také publicista Jaroslav Špulák. Ten píše knihu s názvem “Kontiňu… pokračujeme”, která by měla vyjít ještě před prázdninami. Kniha zavede fanoušky do zákulisí fungování této nitranské kapely. Vrcholem ročních oslav pak bude právě velkolepé turné, které opět symbolicky v 25 městech doprovodí vydání čerstvého alba. A ještě před tím, než se 1. května spustí regulérní předprodej, mohou si mezi 25. a 30. dubnem fajnšmekři z řad příznivců kapely zakoupit prostřednictvím webu speciální balíčky s albem či knihou za zvýhodněnou cenu.



Na všech pětadvaceti koncertech turné se jako speciální host představí punk-rocková kapela zakázanÝovoce, která působí na scéně už 12. let. Koncem roku 2016 vydala své nejnovější studiové album Díky vám!, které na YouTube překonalo už 1,5 milionu zhlédnutí. Dalším hostem turné bude metalový projekt Mean Messiah producenta a zakladatele studia The Barn Dana Frimla. Jejich debutové album Hell vydal celosvětově polský label Via Nocturna.



Nitranská kapela Horkýže Slíže, která oslaví v roce 2017 čtvrtstoletí, si za své existence za svou kariéru vybudovala na Slovensku i v České republice neotřesitelnou pozici. Na samostatných štacích vyprodává kluby, kulturní domy i sportovní haly. Slíže se staly oblíbenou festivalovou stálicí napříč oběma republikami, odehrály přes 2000 koncertů, vydaly 15 alb, na youtube mají přes 100 miliónů zhlédnutí, na facebookovém profilu 200 000 fanoušků a v aktuální anketě Slavík byly diváky oceněny jako druhá nejoblíbenější slovenská kapela.





Zdroj: tz, redakčně upraveno