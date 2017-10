Gaia Mesiah vydává po deseti letech novinku ´Sílu!´. A přidá koncert.

Kulturně - kulturní očko

26.10.2017

Krátce předtím, než 2. listopadu vyrazí kompletní sestava legendárních Gaia Mesiah na koncertní šňůru TeleporTour po Čechách a Moravě, vydává tato bezmála výhradně dámská kapela nový singl s příznačným názvem „Sílu!“. Pro velký zájem kapela také přidává druhý koncert v pražském Lucerna Music Baru, který se uskuteční taktéž 22. listopadu od 18.30 hod.

Nadšení a velké očekávání je na obou stranách, nespoutaná Gaia Mesiah našla znovu spoustu energie ke společné tvorbě a koncertování a fanoušci již mnohdy bezmála oplakávanou legendu přijali s otevřenou náručí. Loňský povedený comeback kapely, která vznikla na počátku milénia a trvale se zapsala do povědomí festivalového i klubového publika, výrazně rozčeřil jinak dosti poklidné vody české hudebné scény.



„Gaia Mesiah je zatím největší životní výzva: Z nuly rozjet kapelu, udržet směr, nevzdat to po rozpadu, odpustit/si a vrátit se silnější a jednotnější než před tím,” říká bubenice Miša M a dodává: „To vše i díky lidem co mají naši hudbu rádi a kteří nám nepřestali věřit, i když my jsme byli v kómatu!” Muzika, po které se fanouškům stýskalo a nyní je zpět, to je hlavně smršť riffů a groovů, kterou někteří nazývají třeba ethnocorem, zběsilým crossoverem, funkmetalem, alternativním rockem, cross-country military, funkycorem, tornádem nebo čímkoli jiným. I nový singl Sílu! dává tušit, že v listopadu to bude velký nářez!



Singl je k dispozici na YOUTUBE.





Po dlouhé pauze pár dní před začátkem turné se hlásí Gaia Mesiah se singlem Sílu!. Překvapivě na něm zní čeština i angličtina a španělština zároveň. „Novinku vydáváme po více než 10 letech, takže jsou tam slušně nahromaděné emoce za dlouhou dobu,“ dodává zpěvačka Marka Rybin. „Singl jsme napsaly spolu s Markou, která vytvořila některé melodické linky a český text, aranže jsou samozřejmě dílem celé kapely,” dodává kytaristka Santa Morella a závěrem vše shrnuje: „Gaia Mesiah je pro mě vlastně takový kmen, ke kterému magicky přísluším i v dobách, kdy jsem mimo jeho loviště. Iniciačním rituálem je naše společná tvorba a proto bych nazvala nový singl slovy Nietzscheho ‘věčným návratem téhož’. Jsme to pořád my, podstata se nemění.”



TeleporTour bude jedinečnou možností vidět kapelu v té nejautentičtější sestavě, basista Josh Stewart se totiž z Austrálie do Čech vrací právě a jen na tyto tři listopadové týdny. Turné odstartuje 2. listopadu v Kutné Hoře. Kvartet zavítá například do Valašského Meziříčí, Jablonce nad Nisou, brněnské Flédy a samozřejmě i do pražského Lucerna Music Baru, kde turné 22. listopadu zakončí dvojkoncertem. Na 14ti zastávkách se tedy Gaia Mesiah ukáže v původně sestavě: Marka Rybin - zpěv, Santa Morella - kytara, Miša M - bicí, Josh Stewart - basa.





