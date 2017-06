Festival fantazie - největší festival popkultury pobaví každého

Kulturně - kulturní očko

29.06.2017

22. ročník české obdoby amerického ComicConu proběhne od 29. června do 9. července 2017 v Chotěboři a opět přinese letní fantastickou atmosféru a světově nejbohatší program pro fanoušky sci-fi, fantasy a hororu v hrách, kostýmech, filmech, seriálech, anime, comicsech, knihách....

Fantastický program zahrnuje až 25 programových linií, věnujících se zejména oblíbeným seriálům a filmům jako Stargate, Star Trek, Star Wars, Doctor Who, Pán prstenů a Hobit, Hra o trůny, Harry Potter, Supernatural … Celkem přinese až 1400 pořadů včetně besed, soutěží, workshopů a přednášek. Program běží od 9 hodin ráno do 3 hodin do noci!



Výběr téměř 50 nejlepších filmů - sci-fi, fantasy a hororů můžete vidět v kině Festivalu fantazie. Nechybí ani květnové a červnové hity, premiérově bude uveden film Spider-Man: Homecoming.



Na festivalu se představí i zahraniční herci – např. Teryl Rothery, známá především svou hlavní rolí doktorky Janet Fraiserové v seriálu Hvězdná brána, nebo Dominic Carter, známý jako velitel městské hlídky Janos SLynt ze seriálu Hra o trůny.



Herny představí všechny typy her - od běžných videoher přes taneční, hudební, deskové, karetní, hry miniatur, až po hry na hrdiny. Volné hraní, výuka her, seznámení s novinkami, turnaje o hodnotné ceny i přednášky, soutěže a besedy o hrách...



Ze speciálního programu lze vybrat například kostýmovou soutěž FF Cosplay, Půlnoční taneční a různé párty, Večer fantazie s vyhlášením cen Aeronautilus, stánek MatFyzu se zábavně pojatou matematikou a fyzikou, MoveCon s možností se naučit základy tanců, bojových umění a šermu… A mnoho dalšího.



Festival není určen jen fanouškům fantastiky, poskytne pořady o vojenství, historii, technologiích… Zábavu přinese mládeži i dospělým fanouškům, rodinám s dětmi. Kromě programu nabízí i ubytování (stále ještě jsou volná místa), levné stravování a občerstvení, parkování zdarma, šatnu a další služby. Naplňuje tak slogan Doslova fantastická dovolená.



O Festivalu fantazie

Základy Festivalu fantazie vznikly v roce 1996.

Festival fantazie pořádá cca 120 pořadatelů neziskového spolku SFK Avalon ve spolupráci s fanouškovskými komunitami a kluby, ale i s profesionálními partnery.

Festival je v řadě parametrů ve světě unikátní.

Návštěvnost bývá kolem 3000 návštěvníků.

V Praze můžete navštívit podobný festival PragoFFest na začátku února.







