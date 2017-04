Colours of Ostrava: Dežo Ursiny s muzikálem Peter a Lucia

Kulturně - kulturní očko

13.04.2017

Festival Colours of Ostrava, který proběhne od 19. do 22. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic, přidává do programu osmnáct nových jmen, která patří k tomu nejzajímavějšímu na nezávislé scéně u nás i v zahraničí. Výběr vznikl opět v dramaturgii hudebního magazínu Full Moon a ke slovu se dostane široká škála žánrů - například pop, elektronika, emocore, shoegaze nebo jazz.

„Podobně jako v předchozích letech jsou základem programu Full Moon Stage zajímavá jména domácí alternativní scény, ke kterým vybíráme zahraniční interprety. S letošní sestavou účinkujících navazujeme na náročnost minulých let a věřím, že jsme, co se zajímavosti dramaturgie týče, opět udělali krok kupředu,“ říká Michal Pařízek, šéfredaktor Full Moonu.



Jednou z výjimečných položek na Full Moon stage se stane festivalová premiéra muzikálu Deža Ursinyho Peter a Lucia v podání jeho syna Jakuba, herečky a zpěvačky Doroty Nvotové a skupiny Talent Transport. „Jeden z největších velikánů československé hudby by v letošním roce oslavil sedmdesát let. Uvedení projektu Peter a Lucia by mělo k oslavě nedožitého jubilea Deža Ursinyho alespoň trochu přispět,“ dodává Pařízek.



Na letošní Full Moon Stage dále vystoupí: ±0, Autumnist, Cold Cold Nights, Dné, Esazlesa, Ron Gallo (US), Johnny the Horse, Manon Meurt, Muzikant Králíček, Niechęc (PL), Rest in Haste, Role, Emma Ruth Rundle (US), Tomáš Palucha s filmem Haxän, Warhaus (BE), Xylouris White (AU/GR) a vítěz soutěže 1Band2Play.



„Během čtyř předchozích ročníků se jasně ukázalo, že publikum na nejpestřejším festivalu u nás si scénu, kterou dramaturgicky zaštiťuje Full Moon, oblíbilo,“ říká Pařízek a upřesňuje: „Loni jsem pasoval Brodku do role tajné hvězdy festivalu, z letošního ročníku bych rád upozornil na sobotní vystoupení amerického garážového písničkáře Rona Galla. Věřím, že podobně uspějí jména jako Xylouris White nebo Warhaus, ale svojí důležitost má každá položka programu, sázíme hlavně na ucelenou dramaturgii.“



Zdroj: tz, redakčně upraveno